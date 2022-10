Largas filas y discusiones en la inscripción para el refuerzo alimentario de $45.000 para adultos sin ingresos

escuchar

Esta mañana comenzó la inscripción para el refuerzo alimentario de $45.000 para adultos sin ingresos, a pagarse en dos cuotas de $22.500 en noviembre y diciembre. La iniciativa de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), prevista sin turno previo, generó largas filas de hasta cuatro horas y discusiones entre los solicitantes.

El nuevo refuerzo está destinado a 2 millones de personas que se encuentran en indigencia. Además de la ciudad de Buenos Aires, la situación se replicó en las localidades más importantes del país como Córdoba y Rosario.

“Desde las 12 de la noche”, grita un hombre, que esperó desde ese horario en una sede cordobesa de la Anses. En el video, muestran que hay cuatro cuadras de fila para poder inscribirse al refuerzo alimentario. “Hay gente que está desde las 8 de la noche”, explica otro.

“Hay colados, desde las 12 de la noche que estamos”, se quejaba un hombre que formaba la fila en esa sede la Anses. El panorama es complicado porque, según denunciaron, otras personas se acercaron más tarde y tomaron el lugar de la fila de los que habían llegado antes.

En este contexto, tuvo que salir un empleado de la Anses para poder organizar el descontrol de gente en el lugar, y que todos se puedan anotar con normalidad.

La inscripción para el refuerzo alimentario es personal y puede realizarse sin turno desde este lunes en todas las oficinas del organismo previsional, aunque también puede hacerse de forma online.

El pago de la primera cuota será el lunes 14 de noviembre por terminación del documento. Los requisitos para acceder al refuerzo serán tener entre 18 y 64 años; no contar con trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo; no ser titular de ninguna prestación, como jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otras; y no tener obra social o prepaga. Además, se cruzará información con otros organismos para evaluar la situación socioeconómica.

El anuncio del bono fue realizado por el ministro de Economía, Sergio Massa, el fin de semana pasado y ratificado por el presidente Alberto Fernández el último lunes, en un acto en Cañuelas. “Soy consciente de que algunos la están pasando mal, trabajamos con Sergio para bajar la inflación que los carcome”, dijo entonces el mandatario.

Con la Directora Ejecutiva de ANSES @FerRaverta, coordinamos la implementación de la inscripción para el Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos que comenzará el 24 de octubre. Será de 45.000 pesos en 2 cuotas de 22.500 en los meses de noviembre y diciembre. pic.twitter.com/OZ0Gr96c47 — Sergio Massa (@SergioMassa) October 20, 2022

El jueves pasado, tras una reunión con la titular de la Anses, Fernanda Raverta, Massa anunció el bono que alcanzará aquellas personas que no tengan trabajo registrado, ni perciban ningún tipo de beneficio por parte del Estado como Asignación Universal por Hijo, Estudiante o familiares. Tampoco perciban planes sociales o prestaciones por desempleo, ni jubilaciones o pensiones.

“Coordinamos la implementación de la inscripción para el Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos, que será a partir del lunes 24 de octubre sin turno, en las oficinas de Anses y comenzará a pagarse desde el día lunes 14 de noviembre por terminación de DNI”, se informó oficialmente.

