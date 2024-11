Las alternativas que maneja el Gobierno para las restricciones eléctricas en verano

La secretaria de Energía, María Tettamanti, hizo su primera aparición pública después de un mes al frente de su cartera y dejó varias definiciones durante la celebración de los 20 años del mercado electrónico de gas (Megsa). La funcionaria habló sobre la situación crítica del sector eléctrico para el verano, explicó el plan de contingencia que desplegó su antecesor en el cargo, Eduardo Rodríguez Chirillo, y se refirió a las tarifas de gas y electricidad.

“Siempre estuve del otro lado de la vereda criticando las malas políticas o cuestiones de corrupción y creo que cuando se me ofreció este cargo dije ‘ahora tengo que ir y poner el hombro’. Es un granito de arena porque sé que yo sola no puedo cambiar el país, pero sí tengo todo el compromiso de hacerlo desde el lugar que me toque. Voy a hacer lo imposible para poner lo mejor de mí y al menos aportar en el sector de la energía para que este país salga adelante”, sostuvo a modo de presentación.

La economista de formación confesó que a los 18 años se afilió a la Unión del Centro Democrático (Ucedé) y que desde ese momento entendió que el Estado tenía que tener las cuentas fiscales en orden. “Es la primera vez que se está encarando verdaderamente la causa raíz de todos los problemas macroeconómicos, que es el gasto público. Es el gran problema de años de la Argentina, y eso lo entendí a los 18 años, cuando me afilié a la Ucedé y ya estábamos hablando del liberalismo, y Álvaro Alsogaray [exministro de Economía] hablaba de la necesidad de bajar el gasto público”, dijo.

“El exceso de gasto público es la raíz de todos los problemas de la macroeconomía argentina. El gran error de todos los gobiernos ha sido, sobre todo en los últimos años, querer resolver los problemas de la macro atacando los mercados micro”, agregó.

Con relación a la energía, dijo que en los últimos años se intentó controlar la inflación con congelamiento de tarifas. “Ahí nos metimos a destruir mercados. Lo más grave que tiene este país es la descapitalización que ha habido. ¿Quién va a invertir en un país como la Argentina, donde, en el pasado, no se respetaban las leyes ni los marcos regulatorios?”, se preguntó.

En línea con el discurso del presidente Javier Milei, Tettamanti dijo que “el Estado no crea riqueza” y señaló que su función es “entender en qué molesta el sector público para que el sector privado haga negocios, invierta y crezca”.

“No creo que el funcionario tenga que decir a dónde hay que exportar gas, eso lo tiene que hacer el sector privado. A lo que me estoy avocando en este tiempo es a entender en dónde está molestando el sector público”, agregó.

Luego se refirió a la desinversión que hubo en la energía en los últimos años. “Tal vez es más visible en el sector eléctrico. A veces se cree que en el gas no pasó, y sí ocurrió la desinversión, por ejemplo, para atender redes de gas y para sumar más usuarios. Lo que pasa es que la gente que no tiene gas, compra una garrafa, pero la desinversión en el sector de energía eléctrica se empieza a ver a través de los cortes, por problemas en la red de distribución, en el transporte y en la generación. Eso, lamentablemente, son temas que no se resuelven de un día para el otro”, advirtió.

En cuanto a la situación del verano, para cuando los meteorólogos pronostican días muy calurosos, por arriba de la media, Tettamanti dijo que la falta de inversión en el sector de generación no se puede resolver de un día para el otro. “Nos tenemos que arreglar con la oferta que tenemos. Eduardo Rodríguez Chirillo ya había emitido la resolución 294 que tiende a tomar medidas de emergencia que apuntan, por un lado, a tratar de que la oferta de energía sea la mayor posible, dando incentivos para algunas plantas generadoras para que hagan pequeñas inversiones y tener más reserva de potencia y de generación. Por otro lado, se está trabajando con Brasil para tratar de importar la mayor cantidad de energía posible dentro de lo que permita la situación hidroeléctrica”, contó.

“Estamos tratando también de que los grandes usuarios, en los días de máxima demanda de energía eléctrica, bajen los consumos. Eso es lo que se puede apuntar en el corto plazo. Próximamente, ya vamos a poder anunciar algunas medidas, tratando de que esos problemas se resuelven en el mediano y largo plazo, que es mayor transporte de energía de alta tensión o mayor generación eléctrica. También que puedan empezar a haber inversiones en esos sectores y que sean los privados los que empiecen a firmar contratos y a resolver esa problemática. Desde el Estado tenemos que ir desregulando e incentivando la libre negociación entre las partes”, comentó.

Con relación a las tarifas de energía, dijo que se está trabajando en las revisiones quinquenales, donde hoy salió por decreto de necesidad y urgencia (DNU) la prórroga de la emergencia en el sector energético hasta el 9 de julio de 2025. La entrada en vigencia de los nuevos cuadros tarifarios resultantes de las revisiones tarifarias integrales no puede exceder de esa fecha.

Asimismo, se mantendrá la intervención del ENRE y del Enargas hasta la constitución, puesta en funcionamiento y designación de los miembros del directorio de ambos entes regulatorios.

“La tarifa es un precio y los precios son las señales que tienen los mercados para invertir y los consumidores, para consumir. Sin esa señal, los mercados no funcionan, por eso tienen que estar y tienen que ser previsibles. Lo ideal sería llegar a una revisión tarifaria que se concrete lo antes posible y que le dé señales a estas empresas reguladas por los próximos cinco años, de cuáles van a ser los niveles tarifarios que van a tener para que se animen a invertir”, indicó la secretaria de Energía.

Sofía Diamante Por

Temas Actualidad económica