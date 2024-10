Las canastas básicas aumentaron por debajo de la inflación en septiembre

Escuchar

La canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT), que se utilizan para determinar la línea de indigencia y de pobreza, respectivamente, crecieron 1,7% y 2,6%; es decir, por debajo de la inflación, que fue de 3,5%. El dato no es menor, puesto que, de consolidarse esta tendencia –que se evidenció durante todo 2024– en los próximos meses podría haber una reducción de la cifra de indigentes y de pobres en el país.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de cuyo informe además se desprende que ambas canastas aumentaron por debajo de la inflación también en la medición interanual y en el acumulado de 2024. En el primer caso, frente a un alza de precios de 209%, la CBA y la CBT se encarecieron 189% y 202,9%, respectivamente; mientras que en el segundo, ante un aumento del IPC de 101,6%, subieron 78,1% y 94,6%.

Aún así, como ocurre con otros indicadores, el impacto en el bolsillo de los consumidores no es instantáneo, por lo que todavía sigue pareciendo elevado el monto de ingresos que necesita tener una familia tipo para no ser indigente ($428.720) o el que requiere el mismo hogar para no ser considerado pobre ($964.620).

En tanto, el organismo estadístico también informó que un adulto necesitó en septiembre $138.744 para no caer debajo de la línea de la indigencia y $312.175 para no ser considerado pobre. Según el último dato oficial conocido, la cifra de indigentes en la Argentina es de 18,1% de la población y la de pobres asciende a 52,9%.

El economista Iván Carrino comentó: “Veo que han crecido bastante por debajo de la inflación. Sobre todo la canasta básica alimentaria, que está compuesta principalmente de alimentos y bebidas. Entiendo que ahí ayuda el crawling peg y también algo puede haber incidido la baja del impuesto PAIS, en la medida que haya alimentos importados en la canasta”.

En cuanto a la posibilidad de que estos datos empiecen a repercutir en la pobreza, Carrino opinó: “Es una buena noticia por el impacto que estos niveles tienen en las mediciones de pobreza. Si suben menos que la inflación, y los salarios se recuperan en términos reales, entonces es muy probable que esté pasando que hay personas que van volviendo a superar el umbral de la pobreza”.

Por su parte, el economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), señaló que se consolida una tendencia en la que el salario formal crece por encima de la línea de pobreza. “Desde abril de 2024, en que la línea de pobreza pasó a crecer a tasas de un dígito, el salario formal le va ganando a la línea de pobreza. Si bien los hogares pobres se nutren del salario informal, que el salario formal le gane a la línea de pobreza es un preludio a que el salario real de toda la economía se comenzará a recuperar”, explicó.

Para el economista Santiago Casas, colaborador en la Fundación Libertad y Progreso, los aumentos en la CBA y CBT de septiembre reflejan la desaceleración de los precios en la economía. “En particular, la moderación del incremento en los bienes que componen las canastas —alimentos en el caso de la básica alimentaria, y alimentos junto con bienes y servicios no alimentarios en el caso de la básica total— es una señal positiva de que el congelamiento de la base monetaria amplia está dando resultados”, indicó.

Además, Casas subrayó que esa moderación del aumento en los bienes que forman las canastas tiene una relación directa con una reducción de la pobreza, “siempre que los salarios rezagados continúen creciendo por encima de las canastas, lo cual ha estado ocurriendo desde abril, al menos hasta el último dato disponible de julio en términos salariales”.

