Las canastas básicas también desaceleraron en mayo y tuvieron un aumento menor que los precios

La canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT), que se utilizan para fijar el ingreso que se necesita para no caer en la indigencia y la pobreza, respectivamente, volvieron a desacelerar su ritmo de aumento en mayo. Tuvieron alzas del 3,7% y 2,8%, respectivamente, y su variación ya está por debajo de los precios en el acumulado de los primeros cinco meses del año.

De esta manera, la CBA acumula en lo que va de 2024 un incremento del 60,8%, mientras que la CBT suma 71,8%, frente a una inflación de 71,9% en igual período. Donde siguen ubicándose por encima de los precios es en a medición interanual: muestran un aumento de 290,7% en ambos casos, contra un índice de precios al consumidor (IPC) de 276,4%.

Estos datos, informados hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), confirman que, desde el primer mes completo de gobierno de Javier Milei, el ritmo de incremento de ambas balanzas ha caído en cada medición mensual. En el caso de la CBA, luego de tener en diciembre un salto de 30,1%; en enero dio 18,6%; febrero, 13,1%; marzo, 10,9%, y abril, 4,2%; mientras que las cifras de la CBT fueron 27%, 20,4%, 15,8%, 11,9% y 7,1%, respectivamente.

Con todo, sigue sin resultar fácil para los hogares argentinos llegar llegar a los ingresos que les permiten escapar de la pobreza y la indigencia. Una familia tipo necesitó en mayo $851.351 para no ser considerada pobre, y $386.978 para no caer en la categoría de indigente. Asimismo, un adulto necesitó $275.518 para no ser pobre y $125.235 para no ser indigente.

El economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), hizo una lectura optimista del último dato sobre la evolución de la CBT. “La cifra de mayo muestra que creció apenas 2,8% mensual, con lo cual es altamente factible que la mediana del salario formal en el quinto mes del año se coloque, como normalmente era, por encima de la CBT. Esto se sabrá cuando salgan las estimaciones de salarios del Indec”, comentó.

Asimismo, Colina hizo un repaso de la historia reciente de esta variable. “A partir de diciembre 2023, la CBT se colocó por encima de la mediana del salario formal. Esto implica que un asalariado medio no supera la CBT de una familia tipo. En marzo, la mediana del salario representó apenas el 90% de la CBT. En abril, sin embargo, ya recuperó y se colocó en un 99% de la CBT”, detalló el especialista.

Por su parte, el economista Agustín Etchebarne, director general de la fundación Libertad y Progreso, enfatizó que, con el dato sobre la evolución de las canastas, “el Gobierno sigue cosechando noticias positivas en mayo”. Y añadió: “Todo indica que los salarios están recuperando parte de lo perdido. Creemos que lo peor de la crisis ya ha quedado atrás y que el piso se debe haber producido entre marzo y abril”.

Habrá que ver cómo impacta esta desaceleración de las canastas en la pobreza y la indigencia. Por lo pronto, en el segundo semestre del año pasado –último dato conocido– la pobreza fue de 41,7%, mientras que la indigencia alcanzó un 11,9%, evidenciando un fuerte salto, de acuerdo con los datos del Indec. Según ese organismo, en todo el país la cantidad de pobres llegó a 19,5 millones, mientras que los indigentes despegaron a 5,4 millones. En el cuarto trimestre, según estimaciones privadas, la pobreza podría haber tocado casi el 45%.