Las cinco inversiones anunciadas que podrían adherir al RIGI suman al menos US$39.000 millones

Las provincias de Neuquén, Buenos Aires, San Juan y Río Negro son las únicas que pueden decir: “ya tenemos una inversión RIGI”. Cada una de ellas será sede de proyectos que están en condiciones de adherir al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) con el que el Gobierno planea atraer dólares frescos al país. De hecho, los cinco anuncios realizados suman al menos US$39.000 millones.

Casi la totalidad de ese capital pertenece al proyecto de YPF y Petronas en Río Negro. Según el comunicado oficial, la inversión promete como mínimo US$30.000 millones. Por lo tanto, la provincia gobernada por Alberto Weretilneck es la gran ganadora hasta el momento.

Para estar a tono con la gran competencia deportiva mundial de la actualidad, los Juegos Olímpicos, la medalla de plata se la lleva San Juan. Los puntanos albergan dos proyectos mineros encabezados por las compañías BHP y Lundin. Uno de ellos lleva el nombre de Filo del Sol, cuya inversión inicial está proyectada en US$5000 millones y la cifra del otro, conocido como Josemaría, asciende a US$3000 millones, según informaron fuentes de la Secretaría de Minería. Por lo tanto, los desarrollos vinculados a la explotación del cobre en San Juan suman US$8000 millones.

El puerto para exportar el gas de Vaca Muerta se emplazará en Río Negro TOTALENERGIES - TOTALENERGIES

El podio lo completa, con la medalla de bronce, la ampliación de la capacidad de transporte del Gasoducto Néstor Kirchner que propuso la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS). Según describió la compañía, se trata de una inversión en dos etapas que alcanzan los US$700 millones.

Sin medalla pero con diploma olímpico se quedaría la provincia de Buenos Aires, donde fue anunciado un proyecto de planta siderúrgica a cargo de Sidersa. La compañía adelantó que planea concretar dicho trabajo en la localidad bonaerense de San Nicolás, un desembolso que significa US$300 millones.

“El RIGI no es determinante, pero acelera tiempos”, admitieron en uno de los despachos del Gobierno. A propósito de eso, ninguno de los proyectos entró en el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones porque todavía no fue reglamentado. Es decir, no cuenta con las herramientas legales para empezar a implementarse pero, mientras el Gobierno acelera el trabajo de publicación de la letra fina de la iniciativa, estos anuncios de grandes cifras recibieron el rótulo de “inversiones RIGI” dado que cumplen con la condición de asegurar desembolsos de al menos US$200 millones.

El proyecto de TGS propone ampliar la capacidad de transporte del Gasoducto Néstor Kirchner con dos obras que demandan una inversión inicial de US$700 millones.

“En el gobierno anterior no estaban las condiciones dadas para hacer esta inversión. Tenemos gas para 120 años; o lo aprovechamos hoy o tenemos que hacer en el futuro un monumento que diga que acá dejamos enterrados miles de millones de dólares”, dijo el CEO de TGS, Oscar Sardi.

El proyecto de esa compañía para ampliar la capacidad de transporte del Gasoducto Néstor Kirchner fue presentado en junio al Ministerio de Economía. Según la empresa, podría estar terminado en 2026, pero todavía aguardan la aprobación desde la cartera dirigida por Luis Caputo.

Este caso demuestra que el anuncio no implica el ingreso inmediato de todos esos dólares. De hecho, el comunicado de YPF y Petronas explicó que todavía le falta encontrar el financiamiento del proyecto integral. Fuentes del sector indicaron que una iniciativa como la que comenzará en Río Negro puede demandar hasta una década en completarse al 100%.

Luis Caputo y Milei, días atrás en la Rural. El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación del RIGI. LA NACION

En el caso de los desarrollos mineros en San Juan, el proyecto Josemaría se encuentra en etapa de factibilidad. Es decir, la instancia anterior al comienzo de la construcción. El otro proyecto, el de Filo del Sol, está más rezagado. Tal como explicaron desde la Secretaría de Energía, atraviesa el período de prefactibilidad. Esto implica que todavía le queda el capítulo de factibilidad y luego comenzaría la construcción.

En la Secretaría de Minería interpretan que el RIGI hizo que una de las empresas más grandes a nivel mundial, como BHP, posara sus ojos, y sus billetes, en la Argentina.

En paralelo, tampoco ha sido informado el plazo del proyecto de la planta siderúrgica, aunque la Secretaría de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo detalló que dicha inversión generará 300 puestos de trabajo directos y otros 3500 indirectos.

Fuentes oficiales adelantaron que el Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación del RIGI. Es decir, será la encargada de decidir si estos o cualquier otro proyecto recibirá los beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios previstos en la normativa. El detalle de estos incentivos se conocerá cuando el Gobierno publique su reglamentación. De esa manera, comenzará a entrar en vigencia y cualquier provincia podrá implementarlo y hasta incluso aprobar sus propios RIGI.