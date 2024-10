Las definiciones de José Luis Daza sobre la economía: del “cambio histórico” a la crítica al populismo, que “está en el ADN de la región”

Escuchar

“Si calculamos el shock ratio de la Argentina, con el crecimiento promedio dividido por la volatilidad, la Argentina está en el fondo. No solo es un país mucho más volátil que otros, sino que crece mucho menos. Es una combinación tóxica para cualquier país y es la que me motivó a venir al país”, dice José Luis Daza, secretario de Política Económica del equipo de Luis Caputo.

El economista chileno, que nació en Buenos Aires, se sumó formalmente al gabinete económico hace algunas semanas con la motivación de generar “un cambio histórico” en el país. Así lo explicó en su presentación durante la Cumbre Aseguradora Argentina, realizada en el auditorio de la UCA.

“Hay una sola economía entre las 50 más importantes del mundo con mayor volatilidad que la Argentina, y esa es Venezuela, que no es un modelo a seguir”, dijo el economista, que se graduó en la Universidad de Chile y luego completó un doctorado en la Universidad de Georgetown (Washington, Estados Unidos).

José Luis Daza y Luis Caputo, en el Ministerio de Economía. Fuente: Luis Caputo en X (ex-Twitter). X

Según contó Daza, un llamado de Caputo, su excompañero en el banco JP Morgan, lo convenció de dejar Nueva York, donde vivía con su familia, para trabajar en el Ministerio de Economía. “Es la primera vez que decido dejar mis cosas y mis actividades, porque creo que en la Argentina hay una oportunidad única de hacer un quiebre, un cambio de régimen con el pasado”, dijo el especialista en finanzas y mercados de capitales, quien fundó el fondo QFR, junto a los argentinos Demian Reidel y David Sekiguchi, que fue exitoso en las primeras décadas de este milenio y luego se extinguió tras una gran salida de capitales desde 2014.

Daza elogió al Gobierno por el enfoque de reducción del gasto y el equilibrio de las cuentas públicas trazado desde diciembre de 2023. “El centro de los problemas de la Argentina ha sido la situación fiscal, en particular en los últimos 20 años, con el crecimiento del gasto público a un nivel que hace imposible prácticamente la estabilidad a los ciudadanos y la economía formal”, dijo el economista, quien definió su rol como el de ayudar “en parte del desarrollo intelectual en las distintas áreas del ministerio”.

“Mi visión es que en la Argentina, mientras no se redujeran los déficits fiscales a cero y no hubiera un esfuerzo sostenido para bajar el gasto público a niveles más bajos, iba a ser difícil pasar a un equilibrio sostenible y duradero”, amplió Daza, quien relató especializarse en la intersección “entre la macroeconomía y las finanzas”.

En su diagnóstico, apuntó contra “el populismo” que “está casi en el ADN” de la región latinoamericana y lleva a los países a ampliar el gasto público. “El problema de las ideas no es la izquierda, que siempre va a estar. El problema es la centroderecha, que en cada oportunidad cuando planteaba afuera y en la Argentina que hacía falta un ajuste fiscal sustancial y bajar el nivel de gasto me decían ‘Che, estás loco’”, relató Daza.

Luego elogió al presidente Milei, quien hizo campaña insistiendo en el ajuste fiscal y la ‘motosierra’ que alcanzaría a la ‘casta’ política, pero que no implicaría costos para “la gente”. “Hace mucho tiempo que vengo diciendo esto, y Milei lo ha dicho de una forma mucho más creativa. Pero una cosa es decirlo y otra es hacerlo”, sostuvo, y mencionó que incluso países desarrollados, como Estados Unidos, enfrentarán problemas económicos por mantener déficits fiscales que incrementan su deuda por encima de su tasa de crecimiento anual.

Daza también elogió a Caputo por eliminar los factores que generaban exceso de liquidez, que “pasaban al sistema de precios”. “Se pensaba que no era posible, y lo hicieron de forma sumamente bien pensada”, dijo, sobre el ajuste fiscal y el superávit de las cuentas públicas que el Gobierno muestra hace nueve meses.

“Primero, con una devaluación importante, hicieron un salto en el nivel de precios de inmediato, que redujo parte del exceso de liquidez. Después, siguieron cerrando otros dos grifos: uno es el déficit fiscal y el otro es el de los pasivos remunerados del BCRA, que cada dos meses duplicaba la base monetaria”, dijo el economista.

Luego elogió la baja en la tasa de interés en pesos que, según explicó, era contrario a lo que indica “la teoría” económica. “Ese segundo punto fue muy audaz”, afirmó Daza, al explicar que esa baja en la tasa de interés facilitó la eliminación de los pasivos remunerados y no tuvo efectos contractivos, porque en la Argentina el crédito tiene un peso marginal sobre el PBI. “Como no hay crédito, la asa de interés no tiene efecto restrictivo . Esa baja permitió una caída en la tasa de inflación mucho más rápido de lo que todos esperábamos”, sostuvo.

“La salida hasta ahora ha sido sumamente exitosa”, planteó Daza, al referirse a las expectativas de “crisis terminal” que, según comentó, era generalizada entre colegas economistas y analistas regionales hasta el año pasado. Luego se refirió a las perspectivas de expansión de la economía, que se contrajo un 3,4% en el primer semestre del año. “Sin crecimiento, no se puede conseguir estabilidad. El crecimiento es la mejora en los ingresos de la población, y sin eso no podés tener movilidad social ascendente, salir de la pobreza y recursos para que el sector privado haga lo que tiene que hacer”, dijo Daza, quien elogió las medidas de desregulación que impulsa Federico Sturzenegger.

“Desde nuestro lado, el trabajo es matar la volatilidad, asegurando la solvencia fiscal. El compromiso del presidente Milei con la solvencia fiscal es extraordinario. Y desde mi posición y experiencia, es la base para crear las condiciones para un sistema sustancialmente sostenible”, concluyó.