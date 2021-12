Las fintech y las instituciones de crédito no bancarias otorgaron un 17% más de préstamos

Los préstamos a personas otorgados por fintech y otros proveedores de crédito no bancario ascendieron en junio de 2021 a $313.000 millones, un 17% más en términos reales que en similar mes de 2020, según datos publicados hoy por el relevamiento semestral del Banco Central (BCRA) sobre 360 empresas registradas como otros proveedores no financieros de crédito (Opnfc).Además, las personas humanas que tomaron deudas con deudas con Opnfc crecieron un 4% interanual, llegando en junio de 2021 a 6,6 millones del cual la mitad (3,3 millones de personas) no poseen asistencias de entidades financieras.”Este dato marca su importancia desde el punto de vista de la inclusión financiera”, señaló el BCRA en un comunicado.Las Opnfc son un grupo heterogéneo de empresas conformado por cooperativas y mutuales, empresas de venta de electrodomésticos y fintechs, entre otros, que desde octubre de 2020 debieron registrarse por normativa del BCRA y cumplir con disposiciones que otorgan mayor protección a la personas que usan sus servicios financieros.Según el mismo informe, la irregularidad de la cartera de crédito de los Opnfc, quitando las asistencias por tarjetas de crédito, cayó 15 puntos porcentuales en la comparación interanual, lo cual se explica mayormente por el incremento en las financiaciones otorgadas por las emisoras de tarjetas de crédito y/o compra no bancarias y, secundariamente, por las empresas fintech.Otras de las conclusiones del informe muestran que la tasa nominal anual de interés promedio al que prestaron las empresa fue de 93% en junio de 2021, una tasa de interés promedio superior a la reportada para los préstamos personales por el sistema financiero, que ronda el 53%.En cuanto al acceso por género, las mujeres con financiamiento representaban casi la mitad del total de clientes de los Opnfc en junio de 2021 (49%), pero son las que presentan una menor irregularidad a lo largo de todo el período (26% vs. 31% en junio de 2021) en comparación a los hombres”Entre el conjunto de mujeres es más significativo, en términos relativos, el número de deudoras sin cuenta sueldo que en el caso de los hombres. Así, las mujeres sin cuenta sueldo, probablemente afectadas por una menor participación en el mercado laboral formal, representan el grupo más significativo en términos porcentuales que recibe financiamiento de Opnfc”, detalló el informe.Por último, el número de personas financiadas por los Opnfc que no poseen cuenta sueldo superan a las que la poseen (1.659.009 vs. 1.551.561) y se observa que las financiaciones por ellas recibidas representaban la mayor parte del saldo total del período hasta mayo de 2021.