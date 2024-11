Las grandes compañías argentinas más que duplicaron su valor desde que Milei ganó la Presidencia

Un año atrás, el mercado financiero cerraba un viernes cargado de expectativa e incertidumbre. Ese fin de semana se conocería quién sería el próximo presidente argentino, una contienda electoral entre Sergio Massa y Javier Milei, dos extremos políticos que prometían dos modelos de país muy diferentes.

El domingo 19 de noviembre de 2023, el candidato libertario ganó los comicios y encaró el camino del fin de los controles de precios, actualizaciones tarifarias y saneamiento de las cuentas del Banco Central (BCRA). Su política impactó en el balance de las compañías y las acciones respondieron al alza: desde entonces, las empresas locales más grandes del país más que duplicaron su valor y se revalorizaron en US$34.648 millones en la Bolsa porteña.

Estas cifras se desprenden al comparar la capitalización bursátil de las 21 empresas que conforman el panel líder del S&P Merval, consideradas como aquellas que registran el mayor volumen de operaciones en el mercado local. Este número indica cuánto vale una determinada compañía de acuerdo con el precio de las acciones que circulan y se operan en el mercado de capitales.

En total, este grupo de empresas locales valían unos US$26.662 millones al viernes 17 de noviembre de 2023, según un reporte que realizó Cocos Capital para LA NACION. La victoria de Javier Milei les dio un impulso alcista que las llevó a cerrar este viernes último a US$61.309 millones, de manera que más que duplicaron su valor en 12 meses (+129,95%).

“La revalorización de la Bolsa en más de US$30.000 millones es un indicador de la mayor confianza de los inversores en las perspectivas económicas del país. Este incremento tiene el potencial de impactar positivamente en la economía real, impulsando un aumento en las inversiones, atrayendo capital extranjero y nacional hasta proyectos productivos. Además, la mejora en la capitalización de las empresas se traduce en un mejor acceso al crédito, dado que una mayor capitalización suele asociarse con mayor calidad crediticia, abriendo oportunidades para financiamiento en mejores condiciones. Todo esto genera un círculo virtuoso que posibilita mayores inversiones, incrementando la generación de empleo y la oferta de bienes y servicios, contribuyendo al crecimiento económico”, explicó Tobías Sanchez, research analyst de Cocos Capital.

Para Juan José Vázquez, head of research de Cohen Aliados Financieros, hubo varios factores, tanto locales como internacionales, que colaboraron con esta suba. En primer lugar, mencionó la caída del riesgo país, que se redujo de 1906 puntos básicos en diciembre pasado a los actuales 769 puntos.

“Que la tasa de descuento para los flujos futuros de fondo sea menor, es clave para las empresas”, agregó. También se redujo la brecha cambiaria (CCL vs. dólar oficial), de 183% el 23 de noviembre de 2023 (pico máximo) al 13,5% que se ve hoy en pantallas. Mientras que en los últimos tres meses, se sumó el blanqueo de capitales, la salida de la recesión y el recorte de las tasas de interés en Estados Unidos, tres noticias que hicieron que desde agosto la Bolsa porteña trepe aproximadamente un 73% en dólares.

Esta semana, el índice de acciones argentinas cerró cotizando en US$1822 (al ajustar por el dólar contado con liquidación), un nuevo máximo nominal que no se veía hacía siete años. La última vez que se registraron estos valores fue en enero de 2018, aunque al contemplar la inflación norteamericana, los US$1800 de ese entonces representarían US$2288 actualizados a precios de hoy, de acuerdo con un análisis de Portfolio Personal de Inversiones (PPI). Para la sociedad de Bolsa, en un escenario “marcadamente bullish (alcista)”, la Bolsa podría tener un recorrido adicional del 25% hasta alcanzar máximos históricos.

“El Merval ha sido nuevamente uno de los mercados estrella en este 2024, de la mano de la gran expectativa generada por la llegada de un gobierno promercado a la Casa Rosada. Vale la pena destacar que si bien 2022 y 2023 habían sido muy buenos años, aún existían sectores donde particularmente se observaban valuaciones muy bajas a inicios de año, y que han sido los culpables de este rally, principalmente el sector bancario y en buena medida también las utilities (servicios públicos)”, analizó José Ignacio Thome, analista senior de Equity de Grupo SBS.

El Merval en dólares constantes y corrientes, según PPI

Los sectores “estrella” (y los castigados)

La suba no fue pareja para todos los sectores ni para todas las compañías. Al observar el recorrido que tuvieron las empresas en el último año, la petrolera YPF se destacó y se revalorizó en US$8499 millones, un aumento del 195,23% (pasó de US$4353 millones antes de que Milei ganara el balotaje a US$12.852 millones).

“El sector energía comenzó a cosechar los frutos de las inversiones realizadas en los últimos años, particularmente en Vaca Muerta, junto con los ajustes tarifarios. Además, con el RIGI, las expectativas del sector aumentaron, ya que las empresas comenzaron a presentar proyectos importantes que prometen incrementar la producción y consolidar su posición en el mercado”, dijo Sánchez.

Pero los analistas coinciden: el gran ganador de este año fue el sector bancario. Por ejemplo, Grupo Financiero Galicia vale US$6402 millones más que el 17 de noviembre del año pasado (+331,09%); Banco Macro se revalorizó en US$3810 millones (+291,24); BBVA sumó US$2402 millones (+271,21%); y Banco Supervielle, unos US$761 millones (+377,4%), de acuerdo con la información de Cocos Capital.

“El sector bancario voló, no solamente por la caída del riesgo país, sino también por el tratamiento que le dio el Gobierno a comienzos de este año, cuando se temía qué iba a hacer el Banco Central con los pasivos remunerados. Empezaron con instrumentos con una tasa de devengamiento muy alta y después desarmaron gran parte de esa posición de efectivo para financiar los préstamos al sector privado, lo que generó una dinámica muy positiva en el negocio y se evitó el temor que había en cuanto al riesgo público de los balances”, explicó Vázquez. Hasta el año pasado, el negocio del sector financiero pasaba más por prestarle al sector público que a empresas y personas.

También fue un año positivo para aquellas empresas relacionadas con la recomposición de las tarifas de servicios públicos. En este grupo entra Transportadora de Gas del Sur, que se revalorizó US$2552 millones (+158,31%); Edenor, que sumó US$1041 millones en capitalización de mercado (+190,33%); Transportadora de Gas del Norte tuvo un crecimiento de US$1069 millones (+266,89%); y Transener, con US$589 millones (+221,95%).

Las empresas del panel líder del Merval más que duplicaron su capitalización de mercado TONY GOMEZ/DyN - Archivo

En cambio, hubo dos compañías que cayeron en estos últimos 12 meses: Aluar se achicó en US$817 millones (-27,72%) y Ternium, en US$1007 millones (-23,39%). “El sector de materials tuvo un año malo, pero en el sentido de que en su momento se descontaba una dolarización de la economía, en línea a lo que decía Milei en campaña. El Banco Central tenía reservas netas negativas en poco menos de US$11.000 millones, se temía un salto muy fuerte del tipo de cambio, y estas compañías eran ‘cobertura’ cambiaria. Aluar exporta el 80% de su producción, Ternium no tanto, pero es commodity. Por eso, Aluar llegó a valer US$2948 millones en market cap, y hora es US$2131 millones, porque el dólar alto no se cumplió y este 2024 la condicionó la evolución del tipo de cambio”, sumó Vázquez.

El análisis de capitalización de mercado no incluye a las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), donde también aparecen Mercado Libre (trepó 19,6% en Wall Street), Despegar (+83,4%) o Globant (-14,6%). Esta decisión se tomó porque en los últimos años estas compañías se internacionalizaron y hoy se ven influenciadas más por el contexto latinoamericano y global que por el argentino.

“El Merval subió 90,8% en dólares en el año y un 71% en tres meses. No es normal esto. Todavía tenemos reservas netas negativas en el Banco Central, falta salir del cepo cambiario, y eso genera desafíos. Por eso, pensar que no va a haber volatilidad en el futuro, me parece demasiado optimista. Hacia adelante, es cuestión de estar invertido en las empresas que uno quiera al pensar en el largo plazo”, cerró Vázquez.

