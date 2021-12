Las mujeres que rompieron el molde

Las carreras en la vida profesional no son lineales. En el Women Corporate Directors (WCD), Capítulo Argentina, cuatro mujeres disruptivas, que se animaron a virar del camino corporativo que estaban recorriendo, compartieron su visión sobre cómo dar el paso y animarse a emprender de manera independiente o por fuera de los estándares. Estaban en la cresta de la ola y decidieron transformarse.

Laurence Loyer es directora independiente. Trabajó para empresas multinacionales, en Estados Unidos y Francia, y decidió modificar su foco profesional. “Mi decisión fue salir del mundo corporativo para empezar una carrera en directorios. Mi idea era integrarlos en sectores y países distintos. En ese momento sentía que en mi rol de directora financiera en una multinacional había llegado a un fin de ciclo. No sentí vacío en el cambio, era el momento justo. Lo hice con convicción y me salió fácil ”, contó sobre su experiencia.

Laurence Loyer, Carla Quiroga y Anabel Perrone

“Las decisiones transformacionales en mi vida han sido como deportes de aventura. Te dan mucho miedo al principio, pero están llenas de adrenalina, que es un poco adictiva. Salir de Wall Street a una fintech es un cambio, es parte del desafío”, contó Mariana Franza, quien llegó a Ualá hace cuatro meses para ocupar el puesto de COO, tras años en empresas tradicionales.

Patricia Furlong, presidente de Global Processing, se desempeñó casi 30 años en ocho empresas distintas. “Trabajé en multinacionales, europeas, americanas, empresas locales, incluso una pasadita por el Ministerio de Economía. De todas me lleve cosas. Fue siempre un balance entre costo y beneficio del rol que ocupaba. Nunca tuve planificación a 10 años. Siempre me puse objetivos razonables a corto plazo”, explicó sobre su método para avanzar en la carrera profesional.

Patricia Furlong, presidente de Global Processing

El panel lo completó Anabel Perrone, fundadora y CEO de Because Energy Matters, una iniciativa propia que comenzó luego de trabajar años en distintas empresas, como YPF. Sobre el cambio en su carrera expresó una enseñanza: la importancia de comprender las motivaciones detrás de los cambios. “Puede ser una idea, un plan, una crisis, la presión o una oportunidad. Es importante saber, porque tenés la posibilidad de hacer algo distinto y es muy importante proyectar y planificar. Nunca es un solo motivo. Hay que tener en mente por qué cambiar y por qué no”, dijo.

“Es clave entender las propias motivaciones para hacer. Es importante conocer las ambiciones personales, entender como gestionarlas en el tiempo y como las decisiones te van acompañando en el logro de tus ambiciones como motor”, dijo Furlong.

Sin embargo, el camino profesional no está exento de dudas, miedos y cuestionamientos. “Hay que tener coraje y si dudas y tenés una decisión tomada, tenés que ir para adelante. No hay que perder la esencia ni traicionarse. Hay que animarse. Dudar es algo que a todos nos pasa, pero hay que confiar en nosotras”, recomendó Perrone.

Mariana Franza, COO de Ualá

Además, para muchas mujeres es fundamental tener una red de contención que acompañe el crecimiento profesional. “Un directorio es un equipo, cada uno suma a partir de su experiencia. Como grupo tomamos las mejores decisiones. Hay una cosa que quiero decir para que más mujeres a sumarse a ese rol, capacitándose. A nivel de directorio no hay el efecto que se conoce como loneliness at the top. Estás en un equipo”, dijo Loyer.

Sobre los cambios, Franza remarcó la importancia de entender las pequeñas modificaciones de actitud, que terminan impactando en el largo plazo y en transformaciones más grandes “Las carreras no son lineales, no son horizontales. Son hacia arriba y hacia abajo. A veces no estamos en el mejor momento, pero tenemos que pensar que siempre tenemos opciones. A veces es un cambio de actitud interno el que te puede llevar a una transformación”, dijo.

Un consejo

Como cierre, cada panelista brindó un consejo para las mujeres que están buscando cumplir sus sueños: