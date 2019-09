Pedro Serrano Espelta, socio de Marval O´Farrell Mairal, y Laura Alonso, titular de la OA

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, dijo que "la Argentina tiene un serio problema de corrupción en el sector público y privado" y que espera que las leyes del arrepentido y la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas 27.401 "no vayan para atrás porque haya un cambio de gobierno".

"Es un desafío cómo hacemos sustentable que ninguno de estos cambios vaya para atrás porque hay un cambio de gobierno. Estamos viendo que nos faltó hacer y estamos trabajando en eso para dejar una agenda", afirmó Alonso en el segundo "Summit de compliance, anti corrupción e investigaciones", organizado por el estudio Marval O'Farrell & Mairal.

Más allá de la posibilidad de cambio en el signo político del gobierno, la funcionaria también dijo que los argentinos tienen la costumbre de oponerse a tendencias mundiales y que la ley del arrepentido salió gracias al escándalo que se armó con los bolsos de José López y la ley 27.401, por Odebrecht y la presión internacional.

"La Argentina es un país con un serio problema de corrupción en el sector público y privado. Había arrepentidos en causas de narcotráfico, pero no querían que los hubiera en delitos contra la administración pública. Y el sector privado nacional no nos ayudaba, era bastante reticente y hacía lobby en contra", aseguró.

Sin embargo, dijo que hay que estar atentos para que la ley 27.401 no se use mal, como una "pistola en la cabeza para presionar a las empresas a pagar coimas". Y agregó: "Hay que estar atentos. Hay muchos dispositivos institucionales. La Argentina por primera vez suspendió del registro de proveedores a una empresa investigada y sancionada por corrupción que es Odebrecht. Hay muchos dispositivos que fuimos dejando en la administración y vamos a leer con lupa el Boletín Oficial para que no se dé un paso al costado o atrás y creo que hay mucha gente preocupada por esto".

Por último, dijo que si Cambiemos llega a perder las elecciones, espera "no terminar en la cárcel", porque eso es lo que les pasa a los que hacen reformas. "Nos acusaron de persecución política, pero no existe país en el mundo en donde 31 personas -entre empresarios, funcionarios y un chófer- hayan ido a denunciar todos a funcionarios de un gobierno con un libreto. La causa de los cuadernos de la corrupción sucedió y está probada", concluyó.

Además de la funcionaria, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, dio unas palabras de bienvenida en el evento y también hubo una conferencia en vivo con el subjefe principal de la sección de fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Daniel Kahn, y el agente especial de supervisión del equipo de corrupción internacional del FBI de Miami, R. W. "Rick" Simpson.

También expusieron sobre su trabajo María Luján Bianchi, jefa de Compliance de YPF, y el head de Compliance del HSBC en el país, Diego Ramallo.

Al respecto, Bianchi contó que, con la ley 27.401, en YPF se jerarquizó al sector de compliance y se avanzó en la reedición del código de ética de la compañía con la participación de referentes de los distintos sectores para que permeara en el organigrama.

También habló de las capacitaciones contra la corrupción que tuvieron lugar en los distintos lugares en los que YPF opera.

Por su parte, Ramallo dijo que, en la entidad financiera, el sector de compliance participa de las decisiones de negocios y si dicen que no, la operación no se hace.

"En las instituciones financieras hay muchos riesgos, diversos y relevantes. La prevención contra el lavado de dinero es importante y ha tenido consecuencias a nivel mundial, igual que la violación de sanciones. Y también hay muchos riesgos vinculados con nuestra conducta: cómo vendemos los productos a nuestros clientes, cómo interactuamos en los mercados financieros y cómo manejamos la información de los clientes", cerró.