La meta del Gobierno de reducir el nivel de gastos está encaminada. Eso se nota a través de los números de déficit primario que suele mostrar el oficialismo. Las cifras, a su vez, surgen del uso de los recursos que hacen los ministerios, entre otros organismos.

La primera mitad del año ya pasó y varias áreas de la gestión nacional tienen porcentajes de ejecución presupuestaria por debajo de lo esperable para esta época. Si bien es pronto para sacar conclusiones, los datos oficiales parecen alinearse con lo propuesto por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, hasta el 15 de julio pasado se había utilizado un 48,60% del total presupuestado para 2019. Pero si se mira en detenimiento, algunas carteras del Estado gastaron menos del 20% en lo que va del año, y otras arriba de 61%.

El organismo con el menor porcentaje ejecutado es la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías, con un 19,96%, seguido por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (27,98%), el Ministerio de Producción y Trabajo (29,37%), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (34,59%), el propio Ministerio de Hacienda (35,91%), el Ministerio de Seguridad (36,07%), el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (37,67%), la Secretaría Legal y Técnica (39,85%), la Secretaría de Gobierno de Agroindustria -que la semana pasada volvió a ser Ministerio- (40,01%), la Jefatura de Gabinete de Ministros (40,17%) y los organismos que dependen directamente de Obligaciones a Cargo del Tesoro (40,93%). El resto de las áreas tiene un porcentaje alrededor del 42 y el 61% de ejecución.

En contrapartida con la tendencia general, la jurisdicción que ejecutó un porcentaje mayor de presupuesto fueron los organismos que dependen directamente de Servicio de la Deuda Pública (60,72%). Le siguen la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) (57,61%) y la Secretaría de Gobierno de Salud (55,67%).

En el caso de las carteras que menor uso de los recursos hicieron, es posible que tengan más margen para gastar o conviertan esa moderación en ahorro para el Estado cuando se hagan las cuentas finales del año. En cambio, las que están en la otra vereda deberán reducir su nivel de erogaciones o pedir ayudas presupuestarias adicionales.

En algunos casos, el uso de los fondos tiene estacionalidad. Es decir, se gastan más en una determinada época del año que en el resto.

"En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es lógico mostrar buenos números fiscales al menos hasta las elecciones", dijo a LA NACION Juan Ignacio Paolichi, economista de Eco Go. En este sentido, explicó que la subejecución de partidas se da en paralelo con medidas de consumo que no implica tanto gasto del fisco, como el Ahora 12. "El Gobierno está tratando de impulsar la actividad económica mediante el crédito y no mediante una política fiscal activa", aclaró.

Si se tiene en cuenta que al 15 de julio había transcurrido poco más del 53% del año, es llamativo que se haya ejecutado menos de la mitad del presupuesto nacional. La jurisdicción que más se acerca al equilibrio entre cantidad de días y ejecución es el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (Carolina Stanley), que logró un 53,08% de ejecución.

Si se compara el nivel de ejecución de lo que va de este año con el ejecutado en 2018, cuando el país ya estaba inmerso en una política de ajuste fiscal, se nota un correlato. De acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, al 31 de diciembre del año pasado se alcanzó una ejecución en gastos totales del 97,4%.

La ejecución presupuestaria suele generar polémica entre políticos y especialistas. Sucede que se trata de recursos que puede asignar el Poder Ejecutivo y cuentan con la aprobación del Congreso. De manera que subutilizarlos, algo que la administración de Mauricio Macri hizo en el pasado para ahorrar, puede implicar dejar de hacer una tarea que estaba comprometida.