Los banqueros despiden a Norberto Peruzzotti, directivo del sector financiero durante más de 40 años

Profesionalismo, excelencia y cordialidad. Esos son los valores que definían a Norberto Carlos Peruzzotti (1934-2024) según quienes lo conocieron. Falleció el viernes pasado, a los 90 años.

Reconocido por su trayectoria y vocación por el trabajo, Peruzzotti, abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue una figura fundamental para la historia de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), institución en la que trabajó como director ejecutivo durante 44 años. Ingresó en 1973, cuando todavía la entidad existía bajo el nombre de Asociación de Bancos Argentinos (ABA), y nucleaba tanto a los bancos locales como a los extranjeros.

Más tarde, en abril de 2003, Adeba fue refundada como una asociación de bancos de capital nacional, “en el entendimiento que un sistema bancario moderno y vigoroso constituye un factor indispensable para el despliegue de una estrategia de crecimiento”, según explica el sitio oficial de la entidad.

“Norberto era una persona muy amable. Logró forjar vínculos del sistema financiero con todas las cámaras empresariales y consiguió mantener buenas relaciones con los distintos gobiernos que tuvo el país. Cuando asumí la presidencia de Adeba, lo conocí más de cerca, fue muy querido en la Cámara, destacado por su gentileza y vinculación con el sector empresarial”, expresó a LA NACION Jorge Brito, presidente de Banco Macro y expresidente de Adeba. Y agregó: “Siempre lo recordaré con mucho afecto”.

Pablo Wende, Norberto Peruzzotti y Eduardo Escasany Adeba

Por su parte, Eduardo Escasany, presidente del Grupo Financiero Galicia y expresidente de Adeba, destacó su valor tanto como persona como en términos profesionales: “Norberto acompañó de modo determinante los 12 años que me tocó presidir la Asociación de Bancos. Sin su indispensable colaboración, mi labor hubiese sido muy distinta, no solo en relación con su incondicional apoyo, sino especialmente sus consejos, producto de una particular agudeza al momento de leer el impacto de la realidad sociopolítica en la coyuntura y la economía”.

En 2017, tras años de ocupar el rol de director ejecutivo, abandonó su cargo y fue reemplazado por el doctor en Economía Javier Bolzico, elegido de forma unánime por la Comisión Directiva de la institución. “La Asociación agradece el invalorable aporte realizado por Norberto Peruzzotti desempeñando dicha función [director ejecutivo] por más de cuatro décadas hasta diciembre último”, informó Adeba en su sitio oficial en enero de 2018. Peruzzotti continuó aportando sus conocimientos y experiencia como asesor.

“Norberto Peruzzotti dejó su impronta en el perfil de Adeba a lo largo de sus más de 40 años en la institución: profesionalismo, excelencia y cordialidad. Norberto es tan conocido como querido por sus colegas; se lo va a extrañar”, señaló Bolzico.

Además de haber incursionado en el sector financiero, Peruzzotti cumplió funciones en diversas instituciones, tales como vicepresidente de la Unión Argentina de Entidades de Servicios (Udes) y de la Asociación Interamericana de Mediación. Además, fue miembro de la Comisión Directiva del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) y del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).