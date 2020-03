Guzmán no dio detalles ni del canje ni de un plan económico; finalizó la misión del FMI Fuente: LA NACION - Crédito: Tomás Cuesta

Fue calificada en algunos despachos oficiales como "la habitual reunión de seguimiento". Pero el encuentro que se llevó a cabo ayer por la mañana en la Casa Rosada no fue uno más para el gabinete económico de Alberto Fernández.

En el repaso general de los números oficiales de la economía se colaron temas calientes, como la visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) - que finalmente cerró ayer sin un comunicado oficial-, la determinación de la deuda que ingresará en la reestructuración desde la semana que viene, tras el paso fugaz de grandes fondos de inversión por Buenos Aires, o la diagramación de las compensaciones a los productores de soja medianos y pequeños luego de la decisión de elevar un 10% los derechos de exportación a la soja.

Los bonistas no se fueron satisfechos del país . Los detalles sobre el plan económico (perspectivas de crecimiento, inflación, equilibrios fiscal y monetario, entre otros datos) no aparecieron en los encuentros en el Palacio de Hacienda. En Economía ya habían adelantado a fines de enero que la actual gestión no presentaría Power Point. Un mensaje enviado para acreedores, privados y de organismos multilaterales. Tampoco hubo un anticipo de oferta. "Martín [por el ministro Guzmán] está jugando al póker con los bonistas. Y la poca información que da los llena de interrogantes. Habrá una primera oferta hostil", describieron en el oficialismo.

"¿Cómo va lo del Fondo?", preguntó LA NACION a uno de los participantes del encuentro en Casa Rosada. "Las cosas marchan bien", describió sin ofrecer más precisiones. "Los intercambios han sido y siguen siendo muy productivos", dijo un vocero del FMI, que señaló que la delegación encabezada por Luis Cubeddu, jefe de la misión argentina, y Julie Kozack, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, volvía ayer a Washington "para continuar avanzando con su trabajo técnico". Esta vez, luego de reuniones en Economía, Desarrollo Productivo, la AFIP y el Banco Central, el organismo decidió que no habría una definición sobre los avances -o no- en los diálogos con el país.

"El FMI hace visitas de protocolo. No va a sacar los pies del plato porque quiere cobrar, pero además debe contener el impacto en su reputación", describió un analista sobre el pedregoso proceso hacia el artículo IV y un nuevo programa -con renovadas condiciones- para que el Gobierno logre reperfilar los vencimientos más importantes del s tand-by en 2022 y 2023.

No parece casualidad, no obstante, que la suba de retenciones haya llegado en momentos en que el Fondo pasaba por la Argentina. Pese a que el organismo propuso siempre como primera opción una baja del gasto y reformas estructurales, ya sugirió en sus reportes al board la posibilidad de habilitar más ingresos vía retenciones. Esa carta fue utilizada por Mauricio Macri y -dos veces- por Alberto Fernández.

"¿Por qué las compensaciones a los productores no estaban en el decreto que sube las retenciones publicado anteayer?", preguntó LA NACION a un funcionario al tanto de la negociación. "Son dos temas distintos y de impacto diferente. Uno es una medida fiscal, la otra es redistributiva. Requieren instrumentos distintos. Pero es decisión tomada que estén", aseguró el funcionario.

"Si no van a tener ahorro fiscal, ¿convenía abrir el conflicto?", repreguntó este medio al funcionario. "Es aplicar criterios de política de la que estamos convencidos, equidad territorial y equidad social. Por eso nos votaron", explicó. La lógica oficial usada en este caso es similar a la elegida para el caso de las jubilaciones. Ofrecen dos señales a los acreedores: el logro de espacio fiscal "para redistribuir" y señales de fortaleza política para conseguirlo. No aparecen aún medidas que expliquen cómo se pasará de la redistribución a la generación de más riqueza.

Gramercy, Fintech, BlackRock, Pimco y Ashmore se reunieron esta semana con Guzmán. El cronograma oficial indica que el deadline para la presentación de la oferta a los bonistas y los roadshows llegarían entre la semana que viene y la siguiente. "Inconsecuente", definió al ministro un ejecutivo que participó esta semana de esos encuentros en los que se no adelantó nada a los fondos sobre la oferta o el plan de la Argentina.

Otros dos analistas consultados ratificaron que los fondos de inversión no salieron satisfechos del país en gran parte porque los detalles del plan ofrecidos por Economía no fueron detallados tal como esperaban en Wall Street. La oferta -según los tiempos oficiales que fueron publicados el miércoles 29 de enero y que aún no revisten cambios, según el Palacio de Hacienda- llegaría sin el acompañamiento formal del FMI (con un nuevo programa), que obligaría a especificar los detalles del programa de Alberto Fernández y sus objetivos a futuro.