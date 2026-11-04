Los bonos tienen un leve rebote y las acciones argentinas caen hasta casi 3% en Wall Street tras las elecciones en Estados Unidos

La victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio término en Estados Unidos provocó una reacción positiva en los mercados internacionales: los principales índices de Wall Street tienden al alza, la tasa interés de los bonos del Tesoro estadounidense cede y el precio del petróleo baja. Este contexto favorece a los bonos argentinos de forma acotada, mientras que las acciones, sin embargo, operan en territorio negativo.

El riesgo país cede cuatro unidades y se ubica en los 827 puntos básicos (0,5%), de acuerdo a las pantallas de Rava. Igualmente, se encuentra en los niveles que no registraba desde las elecciones de octubre del año pasado, cuando el indicador llegó a superar los 1000 puntos.

Este movimiento se explica por las leves subas que registran los bonos soberanos en dólares. Los Bonares ascienden hasta 0,8% (AL35D), aunque el AL29D baja 0,4%. Los Globales suman hasta 0,2% (GD46D).

Por su parte, las acciones argentinas que operan en la Bolsa de Nueva York (ADR) tienden a la baja, a contramano a los principales índices de Wall Street. YPF lidera las caídas con 2,9%, seguido de Cresud (-2,9%) y Loma Negra (-1,8%). En tanto, aumentan Globant (+4,9%), Mercado Libre (+4%) y Corporación Amércia (+1%).

El Merval cede 0,4% y se posiciona en las 90.080 unidades, lo equivalente a US$54 (-0,4%). Retroceden mayormente Trnasportadora Gas del Sur (-1,8%), YPF (-1,7%) y Pampa Energía (-1,1%). Mientras tanto, suben Irsa (+3,1%), Telecom (+2,6%) y Banco Macro (+1%).

Un Congreso opositor podría limitar el apoyo financiero que Trump puede ofrecerle a la Argentina Benedikt von Loebell

El mercado anticipaba que la oposición iba a imponerse en los comicios norteamericanos, pero no a tal magnitud porque logró el control no solo de la Cámara de Representantes, pero también del Senado. “Con ambas cámaras bajo control demócrata a partir de enero, Trump tendrá mayores dificultades para avanzar con nuevas iniciativas fiscales y comerciales que requieran aprobación legislativa. También se abre la posibilidad de una mayor supervisión regulatoria”, observaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Con un acotado margen de acción, podría afectar el respaldo que ofrece la administración republicana a la Argentina. La firma sostuvo que una victoria demócrata no cierra la puerta a un nuevo financiamiento porque el Tesoro norteamericano conserva herramientas como el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) que permite disponer de recursos sin necesidad de la aprobación legislativa. “En definitiva, el gran interrogante para la plaza local sigue siendo la elección del próximo año y la continuidad política del programa económico”, agregó.

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