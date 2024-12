Los combustibles subieron hasta un 3% y se suman a los aumentos de diciembre

Hoy los precios de los combustibles tuvieron un nuevo aumento en todo el país, que osciló entre un 1,8% y un 3% en promedio. El alza complementó el incremento anunciado a fin de la semana pasada por la suba en el impuesto al sector. Por otra parte, las empresas de medicina prepaga informaron a sus afiliados aumentos en las cuotas de este mes que llegan hasta casi 5% y los colegios privados con subvención estatal subas en las cuotas de hasta 4,95% en diciembre y del 6% en marzo.

El incremento en los combustibles tendrá una baja incidencia (del orden del 0,1%) en la inflación de este mes, por lo que distintos analistas estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre seguirá rondando el 3%, incluso teniendo en cuenta las subas de tarifas de gas y luz anunciadas el viernes pasado, que impactan en igual porcentaje.

Según informó la estatal YPF, el aumento fue del 1,8% promedio país, aunque en algunos combustibles y lugares llegó al 2,3%, especialmente para seguir achicando la brecha de precios.

De esta forma, el litro de nafta súper en la ciudad de Buenos Aires quedó en $1108; el litro de Infinia, en $1370; el litro de diesel, en $1123, y el de Infinia diesel, en $1368.

Actualizados estos valores, la competencia también movió sus precios entre un 2 y un 3% en promedio. El viernes el Gobierno había incrementado el impuesto a los combustibles en un 1% mediante el decreto 1059/24.

Según los cálculos de Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, esta suba le sumaría cerca de un 0,1% a la inflación de diciembre, mientras que los aumentos informados para la luz (2%) y el gas (2,7%) agregan otro 0,1%. Más allá de esto, su estimación es que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre quedará debajo del 3%.

“Antes cada vez que había un aumento de los combustibles o de las tarifas, había terror por el impacto inflacionario, porque sobre todo en la época del kirchnerismo no se daban aumentos por un montón de tiempo y de golpe te aumentaban un 100% o 200%. Pero ahora el impacto es bajísimo porque estás hablando de un aumento de los combustibles líquidos del 2% o 3%. El día que el Gobierno quiera hacer un catch up porque quiere cortar bastante fuerte los subsidios, por ejemplo, será otra cosa. Aunque, obviamente, desde otro punto de vista, ahora que se está apuntando a tener una inflación baja, un 0,1 de acá y otro 0,1 de allá es mucho más incidente. Pero el número no es espantoso, no es que te va a aportar tres puntos de inflación, que es lo que pasaba cuando se daban esos aumentos grandes. Estás hablando de cosas muy chiquitas”, explicó Tiscornia.

Por su parte, la fundación Libertad y Progreso estima que con estos aumentos la inflación de diciembre será del 3% o unas décimas más.

En Analytica, dijeron que la proyección que tenían para diciembre era del 2,3%, pero era previa a los últimos anuncios.

Otros aumentos

La semana pasada, Aysa también había anunciado un incremento en las facturas, por el cual los usuarios del AMBA afrontarán en diciembre un aumento del 3%, que impactará de distinto modo según el nivel de ingreso de los hogares.

Si bien la boleta promedio rondará los $22.071 para el servicio de agua y cloaca, la mayoría de los hogares con niveles de ingresos altos afrontarán un pago cercano a los $26.017, los de ingresos medio, $23.627, y los de ingresos bajos, $18.985.

Por otra parte, quienes tengan hijos en edad escolar y los manden a escuelas privadas con subvención estatal verán un incremento en las cuotas de diciembre del 4,95% si la institución está en la ciudad de Buenos Aires y del 3,8% si está en la provincia de Buenos Aires. En tanto, para marzo de 2025, tanto en provincia como en la Capital Federal habrá una suba del 6%.

Otro incremento previsto es el de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que aumentará un 18% en la ciudad de Buenos Aires, mientras que en la provincia de Buenos Aires subirá un 21,83%. Los nuevos precios para renovar la oblea en Provincia y poder circular pasarán de $ 44.175,21 (que se fijó en octubre) a $ 53.819,26. Estos precios regirán hasta el 31 de enero de 2025, ya que en febrero habrá otro reacomodamiento y superará los $60.000.

En la Capital, los valores pasarán de $44.857 a $52.878 para los autos. Para las motos, la tarifa se fijó en $19.800.

Por otro lado, quienes tengan un servicio de medicina prepaga tendrán un aumento en la cuota de diciembre de entre 3,06% y 4,9% dependiendo del prestador.

Por último, aquellos inquilinos que hayan firmado contratos de alquiler en diciembre y tengan que renovar el valor según lo que era la Ley de Alquileres tendrán un incremento del orden del 208,67%, casi 20 puntos menos que los registrados en noviembre (227,14%), según los datos relevados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

