Los dilemas a los que se enfrentan varios países de América Latina por el regreso de la inflación

MADRID.– Si los responsables de política económica en la eurozona se sienten agobiados por la inflación, el rompecabezas que enfrentan sus pares de América Latina demuestra que las cosas siempre pueden ir a peor. Además de controlar los precios, tienen que resistir las presiones devaluatorias que provoca la suba de tipos de interés en las economías desarrolladas, evitar un parate en la economía que complique la amortización de su deuda en moneda extranjera, y hacerlo todo con una parte importante de su población por debajo o muy cerca del umbral de la pobreza.

Con subas de los índices de precios que en la medición interanual de abril llegaron al 12,13% en Brasil y al 10,5% en Chile, la región vuelve a lidiar con un problema que, a excepción de países como la Argentina, Haití y Venezuela, parecía bajo control tras décadas de autonomía en los bancos centrales. Y es que en América Latina, donde el 27,5% de la población vive en la pobreza (según datos del Banco Mundial para 2021), la inflación significa mucho más que dejar de comer afuera. Tener trabajo tampoco es garantía de salvación: según la Organización Internacional del Trabajo, un 51% de los ocupados carecen de contratos formales y, por tanto, de herramientas de negociación colectiva.

“La erosión de los ingresos reales por el aumento del precio de la comida y de la energía se suma a las dificultades que ya venían sufriendo los hogares vulnerables de la región”, dijo el FMI en un reciente informe. En Perú, explica Hugo Ñopo, economista del centro de estudios Grupo de Análisis para el Desarrollo, la única buena noticia es que el fantasma de la hiperinflación (Perú, Brasil, Bolivia y Argentina la sufrieron en los 80) aún no es una profecía autocumplida. Antes que echarle más leña al fuego con subas preventivas de precios, dice, los agentes económicos siguen confiando en la capacidad del Banco Central de Reserva de Perú (BCRP) para controlar la situación.

El BCRP ha subido el tipo de interés de referencia hasta 5%, su máximo en 13 años. Según Ñopo, el objetivo no es tanto enfriar la demanda agregada como evitar una devaluación que encarezca las importaciones por fuga de capitales hacia países considerados más seguros. Para aliviar los efectos de la inflación sobre los más pobres, las autoridades peruanas han reducido el impuesto general a las ventas en varios alimentos básicos. Según Ñopo, es un instrumento que podría funcionar en una economía desarrollada, pero no en la peruana, con tanta economía sumergida.

El director del FMI para el hemisferio occidental, Ilan ­Goldfajn, felicitó en febrero a los bancos centrales de Colombia, México, Perú, Chile y Brasil por una “fuerte reacción” que había permitido anclar las expectativas de inflación a una banda de entre 2% y 4% anual. Pero, a la vez, el encarecimiento de la producción agrícola y otras materias primas podría favorecer a una región con tanto peso en la producción global de commodities como América Latina. Daniel Titelman, jefe de estudios para el desarrollo en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), lo confirma, pero añade un matiz: eso no será igual para todos.

Por su producción agropecuaria y sus recursos energéticos, Brasil podría ser uno de los favorecidos en términos netos por este aumento del precio de las materias primas. Pese a ello, su moneda sufrió fuertes presiones devaluatorias en los últimos meses de 2021 y en los primeros de 2022, hasta que hizo efecto la suba de intereses. Según Titelman, esas presiones tuvieron mucho que ver con el llamado flight to safety (vuelo a lo seguro) que ocurre cuando la Reserva Federal de Estados Unidos encarece su dinero.

Algo en común de los países de la región es que ninguno puede permitirse dejar de crecer. Por eso, dice Titelman, hay que enfrentar la inflación con medidas que vayan más allá del endurecimiento de los tipos de interés. “Hay muchos otros instrumentos que no implican un cambio en las reglas del juego y no tienen efecto recesivo, como usar las reservas internacionales para intervenir en el mercado de cambios evitando la devaluación”, dice. Desde la Cepal aconsejan controlar el movimiento de los flujos de capital con regulación prudencial.

Para aliviar a los hogares, Titelman defiende las ayudas directas como “una medida temporal que se ajuste a las necesidades”. El mensaje de fondo, dice, es replicar el pragmatismo que adoptaron los gobiernos para combatir la pandemia, cuando “varios países flexibilizaron su política monetaria para financiar gastos fiscales”.

La Argentina, caso aparte, es el mayor exponente de la presión de precios: el IPC interanual fue de 58% en abril, nivel máximo desde enero de 1992. Paradójicamente, este podría ser un buen momento para que la opinión pública respalde un programa de estabilización. Gastón Rossi, director del Banco Ciudad de Buenos Aires, dice que “en 2008, 2010 o 2011, la inflación ya era de dos dígitos, pero los salarios se ajustaban sin pérdidas de poder adquisitivo, por lo que en las encuestas no figuraba como el problema económico más importante”. No es así ahora, con una caída acumulada en el salario real de hasta 17% desde 2018. En su opinión, es el momento de poner en marcha un plan de estabilización que involucre a toda la política económica del Gobierno. No solo para desacelerar el crecimiento de los precios, sino para construir un horizonte mínimo de previsibilidad que permita el crecimiento. © El País