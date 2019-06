Los economistas dudan de la viabilidad de una moneda única con Brasil

Fuertes diferencias, como la situación macroeconómica de cada país y las regulaciones, dificultan la convergencia hacia una política monetaria conjunta Fuente: Archivo - Crédito: Reuters

Esteban Lafuente SEGUIR Sofía Diamante SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de junio de 2019

Antes de decidirse a tener una moneda común, la Argentina y Brasil tienen que resolver una serie de asimetrías macroeconómicas y regulatorias para que la iniciativa del peso real sea una posibilidad cierta en el futuro. Así lo señalaron analistas consultados por LA NACION y lo admitieron funcionarios de ambos países.

Si bien las dos economías son parte del Mercosur, la integración comercial es una cuenta pendiente en el bloque. Aduana, aranceles y trámites burocráticos son parte de algunas normativas que habría que agilizar para recién después considerar tener un sistema similar al europeo. Otro aspecto a solucionar antes de comenzar a hablar de un mismo signo monetario son los desequilibrios macroeconómicos. La Argentina tiene alta inflación, volatilidad en el tipo de cambio, tasas de interés muy elevadas y la mayor parte de su deuda en moneda externa. A su vez, Brasil acumula una variación de precios de 4,66% en los últimos 12 meses (0,13% en mayo), deuda en moneda local y mayor tranquilidad cambiaria.

"La unidad monetaria es uno de los pasos finales de un proceso de integración económica", dice Gabriel Caamaño, de la Consultora Ledesma.

Funcionarios de ambos países admiten que llevará tiempo concretar la iniciativa.

"Primero se crea un área de libre comercio; luego una unión aduanera, que implica libre circulación y un arancel común para todo lo que ingresa de afuera; después un mercado común, que implica, además de la circulación de bienes, el intercambio de capital y trabajo, que significa una asimilación de legislación laboral y financiera, y recién después viene la unidad monetaria, que demanda también un ente regulador único o colegiado", agrega Caamaño, sobre los procesos de integración de bloques supranacionales.

"Hoy, si se mira el Mercosur, es una unión aduanera imperfecta, tanto por el tema del arancel externo común como por la libre circulación de bienes, así que falta muchísimo para pensar en una moneda común. Hay diferencias en las legislaciones laborales, diferencias de productividad entre ambos países, no hay convergencia fiscal y sí un historial reciente de mucha volatilidad macro. Desde el punto de vista del proceso de integración, falta una vida y el planteo así como está suena poco serio", añade el economista.

La Argentina tiene en Brasil a su principal socio comercial, con montos que triplican lo que se exporta a los mercados que lo siguen, como Estados Unidos o China. Según datos del Indec, el mayor país de América Latina recibió en 2018 el 37% de las exportaciones totales argentinas de manufacturas de origen industrial, que representaron US$7631 millones. En todo el año, la Argentina exportó a Brasil US$11.291 millones e importó mercancías por US$15.694.

En este contexto, la posibilidad de crear una moneda común, que ya fue discutida en reiteradas ocasiones en el marco del Mercosur, nacido en marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, podría facilitar el comercio entre ambos países. "Hoy, en las fronteras, las localidades suelen aceptar ambas monedas [peso y real] y tener una moneda unificada facilita el intercambio, aunque un límite a esa ventaja es que todo el comercio exterior se sigue refiriendo en dólares", sostiene Martín Kalos, socio de Epyca Consultores.

Según el analista, sin embargo, la idea de crear una moneda común es un proyecto difícil de implementar en este contexto, con las diferencias que muestran ambas economías. En materia de inflación, por ejemplo, Brasil acumula 4,66% en los últimos 12 meses (0,13% en mayo), mientras que en la Argentina, el IPC de mayo, estimado por encima del 3%, arrojaría una suba interanual del 55%.

"Antes que crear una moneda común, ambos países tienen que resolver sus desequilibrios macroeconómicos y sostenerse en ese equilibrio durante un buen tiempo, y que gradualmente converjan en lo productivo, lo fiscal y su estrategia de desarrollo. Para llegar al euro, los países de la Unión Europea pusieron límite al déficit fiscal año a año, de forma de ir reduciendo ese factor y no tener que caer luego en la emisión o el aumento en algunos de los países para financiar ese déficit. Acá debería ocurrir algo parecido, que apunte a sostener un nivel de equilibrio del tipo de cambio o fiscal, que hoy en plena crisis son imposibles de pensar acá o en Brasil, que todavía no logra salir de su mayor recesión desde 1930", agrega Kalos.

A su vez, el economista plantea que una moneda común implicaría también tensiones de difícil resolución con respecto a la competitividad y tipo de cambio que requieren las diferencias de productividad y nivel de consumo en cada país y, también, dentro de los sectores económicos fronteras adentro de cada uno de los miembros del bloque.

"Si hay problemas productivos en un sector, con una moneda unificada, la tasa de interés, el tipo de cambio o la política crediticia serían las mismas para una economía regional de La Rioja que para la gran industria de San Pablo. Así como en la Argentina se discute qué dólar es necesario para que sea competitivo tal o cual sector, esa va a ser una discusión aún más grande. Eso mismo ocurre entre Alemania y Grecia en Europa", detalla Kalos.

Por su parte, el economista Federico Furiase, del Estudio Eco Go, advierte sobre la "pérdida de autonomía monetaria anticíclica" y sus consecuencias negativas sobre la economía de los países con divergencias de productividad y en lo fiscal. Con moneda propia, los países pueden ajustar su política monetaria (nivel de tipo de cambio, tasa de interés) para intentar revertir ciclos o minimizar el impacto de shocks externos, como ocurrió con la devaluación de las monedas emergentes en 2018.

Eliminar fronteras

Para el analista internacional Marcelo Elizondo, "todavía falta mucho antes de tener una moneda común". "En primer lugar hay que tener un mercado en común, y todavía no lo tenemos. Para circular entre Brasil y la Argentina todavía los productos hacen aduana. Deberíamos no tener aduana. Las personas hacen migraciones, que tampoco deberían tener, como es en Europa. Todavía hay aranceles entre los países. La Argentina, por ejemplo, acaba de elevar la tasa de estadística que cobra a productos que vienen desde el exterior, incluido Brasil, de 0,5% a 2,5%. Hay retenciones que se cobran por las exportaciones de la Argentina a Brasil", dice.

"Segundo, habría que tener instituciones comunes, que van incluso más allá de la moneda. Instituciones que pueden ser de gobernanza para tomar decisiones de manera supranacional y no intergubernamentalmente, como se hace ahora. También se necesitan instituciones de resolución de conflictos y de controversias, que el Mercosur no tiene", agrega.

"Es una declaración más política o aspiracional", dice Lorenzo Sigaut Gravina, director de Ecolatina, que nombra como algunos escollos que hay que sortear las diferencias entre política fiscal y monetaria de ambos países.

"Hay que tener la misma política fiscal y monetaria. En lo que respecta a la deuda externa, la Argentina tiene deuda en moneda extranjera, mientras que la de Brasil es en reales. Brasil tiene tasa de inflación de un dígito, mientras que la Argentina tiene una variación de precios muy superior. Hay que armonizar muchas cosas. Y en lo micro, hay que parecerse cada vez más en las regulaciones. Pero son construcciones que duran muchos años y hay que maximizar muchas cosas. En Europa, cada país cedió su soberanía monetaria en el Banco Central Europeo", agregó Sigaut Gravina.

"Una moneda común no resuelve ninguno de los problemas que tenemos [inflación, déficit] y es capaz de sumar nuevos. En vez de experimentar con sistemas monetarios, lo que habría que hacer es resolver los problemas fiscales y estructurales, que son los que terminan haciendo que el peso sea una moneda muy volátil, que no sea unidad de ahorro y en algunos casos ni de cuenta. Tener una moneda común es un último paso del proceso de integración económica y no se maneja a la ligera. En este contexto, estamos a años luz para llegar a ese punto", concluye Caamaño.

Funcionarios de ambos países admiten que llevará tiempo

"Desde el lanzamiento del Mercosur que no tenemos un proyecto tan ambicioso". Con esa frase pronunciada desde Japón, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, confirmó que la posibilidad de una moneda común entre la Argentina y Brasil es un plan que va en serio.

Fuente: AFP - Crédito: Juan Mabromata

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, pese a que ratificó el objetivo entre los países, metió un rebaje. "Paulo Guedes dio el primer paso para el sueño de una moneda única en la región del Mercosur, peso real. Fue un primer paso", afirmó al salir del Hotel Alvear.

El Banco Central brasileño, en tanto, fue terminante: señaló que todavía todo se maneja desde el ámbito político. "El Banco Central de Brasil no tiene proyectos o estudios en marcha para una unión monetaria con la Argentina. Hay tan solo, como es natural en la relación entre socios, diálogos sobre estabilidad macroeconómica, así como debates sobre reducción de riesgos y vulnerabilidades, y fortalecimiento institucional", publicó ayer en un comunicado oficial.

En el Ministerio de Hacienda dijeron a LA NACION que el acuerdo es político y lo que hizo la institución fue avisar que no hay trabajos técnicos todavía en marcha. "Buscaron dar tranquilidad en su mercado", explicaron fuentes oficiales.

Las diferencias de matices que existen entre los diversos actores en la negociación, incluso desde ambos países, ratificaron que el proyecto puede ser viable, pero solo luego de varios procesos que llevarán su tiempo, y que además dependerá de los vientos políticos que terminen soplando en la Argentina luego de las elecciones.

"La moneda común es un proyecto sobre el que venimos conversando hace algunos meses con Paulo Guedes", afirmó Dujovne ayer por la mañana en declaraciones radiales. "En un proceso de integración política y económica, converger a una moneda común sería una forma de promover una mayor estabilidad y un mayor comercio entre ambos países", agregó el coordinador del equipo económico desde Japón, donde participa de un encuentro del G-20.

Según Dujovne, la Argentina y Brasil están expuestos a los mismos shocks externos. "Es un proyecto de largo plazo, que antes requiere de una convergencia en aspectos fiscales, tributarios y laborales. Pero damos el primer paso, que es acordar en la necesidad de una moneda común", dijo el ministro, que ratificó que "esto no tiene por ahora un plazo".

En tanto, los anuncios de Bolsonaro y Dujovne hicieron ruido entre los políticos brasileños. "¿Será que va a devaluar el real? ¿El dólar valiendo R$6,00? ¿Inflación volviendo? Espero que no", afirmó Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, en su perfil de la red social Twitter.

Anteayer, cerca del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, reconocieron a LA NACION que Guedes tiene la idea de una moneda común desde hace tiempo y que ambos países cuentan con programas de reformas y un set de políticas macroeconómicas similares por primera vez en su historia, lo que facilitaría esa opción. "Son conversaciones, hay charlas y mucha sintonía", agregaron en esa cartera.

"Es algo que existe en algún momento como posibilidad, como corolario de la mayor integración al mundo, de la mayor apertura comercial, de más acuerdos con el mundo", dijeron cerca de Sica.

"Desde ambas orillas creemos en la disciplina fiscal, en el tipo de cambio flotante y en tener un banco central independiente", agregaron en el equipo del funcionario que mejor conoce Brasil. "Si profundizamos la relación logramos más integración y modernizamos el sistema laboral, después veremos cómo se avanza. Es un objetivo de política, aunque no es algo que vaya a definirse hoy. Es verdad que ya Guedes lo mencionó en enero", reconocieron.

"Sea peso real o real peso, la idea de Brasil y la Argentina de tener una moneda común es tan estúpida que no hay ni por dónde empezar a argumentar", escribió en la misma red social Monica de Bolle, economista y directora de The Latin American Studies Program (LASP) en Washington.

La idea de ambos gobiernos fue apoyada, criticada y rechazada ayer por diferentes economistas, mientras que otros pusieron el énfasis en los largos pasos institucionales que deberían seguir ambos gobiernos para desembocar en la creación de una moneda común. En algo sí concuerdan casi todos: no se tratará de un proceso fácil, será largo, arduo y requerirá consensos políticos a ambos lados de la frontera.