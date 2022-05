Los empresarios mineros piden al Gobierno libre acceso a los dólares y menos impuestos

Los empresarios mineros insisten en que su sector tiene un potencial enorme en la Argentina y en que este es el momento para captar las inversiones que ya no miran con tanto amor a los competidores de la región, pero, para eso, aclaran, es necesario que el Gobierno les abra el libre acceso a las divisas y les quite el peso de algunos impuestos, como las retenciones y el IVA.

El reclamo se hizo presente hoy en el almuerzo que organizó la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) para celebrar el Día de la industria minera. Allí, su presidente, Franco Mignacco, enfatizó: “Seguimos planteando que hay que revisar las retenciones, tendiendo a llegar a su eliminación, para equipararnos con el resto de los países mineros con los que competimos, que no tienen este tipo de cargas. Adicionalmente también es esencial el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios, revisar los regímenes de devolución del IVA y garantizar las importaciones de los insumos necesarios para la producción y para la construcción de los proyectos”.

Desde una mesa cercana al escenario, lo escuchaba atentamente el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien poco después hablaría también del potencial de la minería local. No fue el único reclamo que debió escuchar en el encuentro ya que, a su turno, el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Hérctor Laplace, lo interpeló: “Ahí, Matías, falta un poquito del Estado, porque la obra privada está, pero la obra pública no tanto”.

Consultado por LA NACION sobre qué es lo que más traba la llegada de inversiones mineras al país, Mignacco respondió que es vital contar con previsibilidad. “En la industria minera, por sus grandes volúmenes de inversión con largo plazo de recupero, es necesario garantizar un contexto de reglas claras. Esto significa principalmente respeto por la Ley de Inversiones Mineras y garantía de estabilidad fiscal”, afirmó el directivo.

En la industria minera hay además cierto temor por algunos proyectos de retenciones móviles y de aumentos en algunos minerales, algo que va en contra, según explicó Mignacco, de la estabilidad que se necesita para poder desarrollar los proyectos a largo plazo.

Su opinión coincide con la que confiaban en voz baja, entre plato y plato, los empresarios presentes en el festejo. “El problema acá no es de potencial ni de recursos, porque tenemos varios de los yacimientos más importantes del mundo, pero para sacar esos minerales hacen faltan millones de dólares, que no van a llegar mientras no haya un gobierno que les genere confianza”, comentaron los hombres de negocios.

No por nada hoy la minería local exporta anualmente por un valor de US$3300 millones, mientras que en Chile esa cifra es de US$62.000 millones. “Esto es lo que pierde la Argentina cuando deja pasar sus oportunidades en minería”, subrayó Mignacco.

Kulfas nada dijo sobre la posibilidad de solucionar las cuestiones puntuales del acceso a los dólares y de quita de impuestos, pero coincidió en parte con el diagnóstico del sector. “La minería está a media máquina y ahí hay un potencial no aprovechado. Hay mucha idea falsa alrededor de esta actividad, como la que dice que solo deja en el país el 3% de lo que produce, cuando en realidad deja el 80%”, señaló.

Quien sí habló hace 10 días, en el Foro del Llao Llao, de la posibilidad de flexibilizar el cepo cambiario para el sector minero y energético fue el ministro de Economía, Martín Guzmán. Además de ilusionarse con esa promesa, los empresarios mineros se esperanzan con que, tal como confió Mignacco, se los excluya también del impuesto a la “ganancia inesperada” que impulsa el jefe del Palacio de Hacienda.

Uno de los pedidos de los empresarios mineros que más rápido se podría conceder es al mismo tiempo uno de los que más podría dinamizar a la actividad: la devolución del IVA. Para Ernesto Cussianovich, director asociado de Poliarquía Consultores, esa medida permitiría que todo el dinero que las empresas mineras destinan a ese impuesto vaya al pago de proveedores locales que son, según los sondeos realizados por este especialista, un grupo con mucha influencia sobre la imagen de la minería en las localidades en las que se desarrolla.

Si se quitaran los obstáculos que hoy señalan los empresarios mineros, entre los proyectos de oro, litio, cobre, plata, que son las principales producciones de la minería, se calcula que en los próximos 10 años el país podría recibir un flujo de inversión de US$20.000 millones. Esto, a su vez, permitiría triplicar las exportaciones anuales hasta llegar a los US$10.000 millones en ese concepto.

En la Argentina existen actualmente 13 yacimientos mineros metalíferos en producción, más de 30 proyectos con recursos identificados y más de 250 prospectos. Cada uno de ellos representa una inversión superior a los US$2000 millones. Un ejemplo de eso es Proyecto Integrado MARA (Minera Agua Rica – Alumbrera), ubicado en Catamarca y propiedad de Yamana Gold, Glencore y Newmont.

Solo en su etapa de construcción en MARA se invertirán US$2996 millones hasta 2026 (más allá de la reutilización de la estructura existente de La Alumbrera) y US$1098 millones más durante la explotación. “Tiene un potencial para generar US$1200 millones anuales en exportaciones de minerales durante los 27 años de vida de Agua Rica. Incrementará las exportaciones de Catamarca más del 700%”, estimaron directivos de la empresa.

En el encuentro por el Día de la industria minera también estuvieron, entre otros, la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila; el embajador de los Estados Unidos, Marc R. Stanley; el embajador de Corea, Jang Myung-soo; el embajador de Australia, Brett Hackett, y el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso.