Los grandes usuarios de electricidad piden precisiones sobre el plan de contingencia

CÓRDOBA.- “En el verano, nos vamos a tener que arreglar con la oferta que tenemos”, dijo la secretaria de Energía, María Tettamanti, en su primera aparición pública y después del decreto que extiende la emergencia del sector energético nacional. Todavía no está en marcha el registro en el que los Grandes Usuarios Mayoristas (GUMA) deben anotarse para acceder a energía a menor costo por consumir menos o hacerlo fuera de los horarios pico. El mecanismo fue creado por el “plan de contingencia y previsión”, oficializado hace casi dos meses.

Este último fue diseñado durante la gestión de Eduardo Rodríguez Chirillo, antecesor de Tettamanti. Allí se fijó que se instrumente un mecanismo de gestión de demanda de los GUMA que es “voluntario, programado y remunerado”, que permitirá “contar con oferta de reducción de carga a precio”. Es decir, aquellas empresas y usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) podrán acceder a beneficios de menores costos a cambio de reducciones en el consumo de energía.

El precio de remuneración fijado en la resolución es de US$350 por Mw/hora no consumido o usado en horarios de menor demanda (“valle”). El valor es casi una conversión de lo que cuesta despachar con gasoil un Mw/hora, para lo que se requieren unos 400 litros de combustible.

El punto clave no definido es cómo se les va a pagar a las empresas. “Falta que terminen de explicar el procedimiento; que den los detalles de lo que diseñaron”, indica una fuente empresaria a LA NACION.

La Secretaría de Energía no había respondido a la consulta de LA NACION al momento de publicación de esta nota. Una posibilidad es que se descuente el monto retribuido de la próxima factura, pero los GUMA desconocen qué se definirá.

La decisión también es maximizar la importación de energía de Brasil y Paraguay y, además, habrá un incentivo extra a los generadores para que usen equipamientos menos eficientes que, con tarifa normal, no los ponen en funcionamiento.

La próxima semana hay reuniones en Cammesa y también otra de las distribuidoras más grandes del país (Edenor, Edesur, Epec de Córdoba y EPE de Santa Fe). En el plan se creó un Comité de Seguimiento de su puesta en marcha integrada por un representante de la Secretaría, el Enre (hace poco asumió Osvaldo Rolando), los generadores, transportistas, distribuidores y los GUMA.

Las entidades empresarias de las diferentes provincias vienen manteniendo reuniones con las compañías eléctricas locales para conocer el contexto en el que se moverán. Respecto de si hay sectores que se preparan para emergencias con generadores, una situación transversal a todo el país, ocurre que las Pymes no tienen grupos electrógenos para producir, solo para iluminación de emergencia.

“Si ya el costo de la tarifa impacta sobre la ecuación general -ilustra José Manuali, integrante del departamento de Energía de la Unión Industrial de Córdoba (UIC)-, con un equipo generador se multiplica por cinco el costo energético”. En la provincia, la suba de las tarifas para el sector entre enero y octubre acumula 290% en la comparación interanual.

Emilio Apud, ex secretario de Energía, indicó que “no está muy claro el panorama” respecto del plan de contingencia en un escenario donde hay subinversión heredada en generación, transporte y distribución. En el primer caso, enfatiza que “ante la menor falla de las usinas de generación, no hay reservas. La capacidad instalada es de 40.000 Mw, pero hay entre 29.000 y 30.000 funcionando; no existe el 10% o 15% de reserva que siempre hay en el mundo”.

En materia de transporte, califica a la situación como “más difusa. Hay algo de mantenimiento preventivo, pero lo cierto es que no tiene las protecciones necesarias para evitar colapsos como el del día del padre de 2017″.

La distribución es el segmento “más vulnerable; en especial donde hay mucha concentración de demanda residencial”. Apunta que Edenor y Edesur están haciendo tareas para que si hay cortes “sean de la menor duración posible, alistando cuadrillas, contando con unidades móviles de generadores”.

Para Apud, lo que “sigue faltando es una campaña para incentivar a la demanda consuman menos o fuera de los horarios pico”.

