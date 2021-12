Los inversores también lloran: escenas de miedo y desesperación en Reddit

El magnate de los mercados Warren Buffett dijo una vez que la Bolsa es un mecanismo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. La cita se difunde como consuelo recurrentemente en los foros de Reddit, uno de los refugios favoritos de los pequeños inversores para celebrar operaciones exitosas y desahogarse de las pérdidas, sobre todo en Estados Unidos, donde el hábito de comprar y vender acciones está mucho más extendido entre particulares.

Si generalizando podría decirse que Instagram es la red social de las falsas apariencias, Twitter la del enfrentamiento, TikTok la de las nuevas generaciones y Facebook la de las viejas, los foros de Bolsa de Reddit, donde millones de usuarios comparten frenéticamente sus experiencias, ofrecen un cóctel de emociones que mezcla miedo, desesperación, resignación, esperanza y euforia.

Aunque a veces se olvida, los mercados no son solo grandes fondos especulativos. Son también profesores, arquitectos, médicos o ingenieros buscando dar lustre a sus ahorros en un momento en que los bajos tipos de interés han dejado sin rentabilidad productos financieros más seguros como los depósitos. También hay quienes llegado el momento se lían la manta a la cabeza, dejan su trabajo y hacen de la inversión su modo de vida. No siempre es sencillo. En la renta variable, el riesgo se da por supuesto, pero el buen comportamiento general de los índices en el último año esconde en su seno dramáticos casos puntuales de ahorros volatilizados y emociones a flor de piel.

Un ejemplo son los mensajes dedicados a los títulos del gigante chino del comercio electrónico Alibaba. “Esto me tiene roto. Todos los días. Todos. Y cada uno. De los días”, dice el post abierto por uno de los foreros. La acción ha perdido más de la mitad de su valor en el último año. Un descenso a los infiernos que se acentuó en los primeros días de diciembre ante el temor a que deje de cotizar en Estados Unidos como sucedió recientemente con Didi, el Uber chino. La sombría confesión del forero, publicada la semana pasada, dio pie a una cascada de reacciones. “Relájate, estarás bien. Es solo dinero”, aconsejaba un internauta tratando de calmar los ánimos. “Salgo con mis 25.000 dólares perdidos y que le jodan a esta acción”, escribió otro airado.

El dinero tiene algo de tabú. No todo el mundo se siente cómodo hablando de su salario. Ni de si gana o pierde en sus inversiones. El anonimato de Reddit rompe esa barrera. Y se vuelcan frustraciones y victorias sin filtro. Muchos sienten que un desconocido pasando por lo mismo les entenderá mejor que un conocido cargado de reproches por tomar riesgos desmedidos.

Otros simplemente esperan que les digan lo que quieren oír: que se recuperarán, como le ocurrió a un forero que lamentaba el agujero que dejó en su cartera Shiba, una criptomoneda altamente especulativa. “Me suicidaré, he pasado de 126.000 dólares a 75.000. Será mejor que me pase a las acciones”, decía. Una de las respuestas le instaba a no tirar la toalla antes de tiempo. “Yo perdía 150.000 dólares en abril [de 2020, cuando la pandemia hundió los mercados], pero no vendí mis acciones. Cuando llegó mayo explotaron y pasé de una enorme caída a una enorme subida. La paciencia me ha hecho ganar más dinero que ninguna otra cosa. No espero que sea distinto aquí”.

Las alusiones a quitarse la vida aparecen en más ocasiones, probablemente como un modo de exagerar el malestar y el dolor al ver adelgazar la cuenta corriente, aunque la mera enunciación de la idea es indicativa del impacto que puede tener para la salud mental asumir que un dinero a veces ahorrado durante años ha dejado de existir. “Estoy al borde del suicidio”, comentaba un forero en un post en el que alguien preguntaba: “Compañeros de Alibaba, ¿cómo os sentís ahora mismo emocionalmente?”.

Muchas contestaciones dejan aflorar una cierta empatía. “Espero que estés bromeando, si va en serio, es muy preocupante leer eso”, dice una réplica. Pero otras vienen cargadas de superioridad moral. “Invertir no es para los débiles. Es cruel. La esperanza es que aprenda de sus pérdidas para no repetir los errores que le llevaron a ellas”, reprocha otro. Ante la tesitura de que la amenaza no sea solo un modo de mostrar angustia, no falta quien responde facilitando el número de teléfono de prevención del suicidio.

El poder de Reddit sobre los mercados no se entendería sin el canal WallStreetBets, un avispero de recomendaciones de compra, hurras, lamentos, y vendedores de humo donde habitan más de 11 millones de usuarios. Inspiró historias tan mediáticas como el desafío conjunto a los fondos de inversión bajistas por parte de decenas de miles de pequeños ahorradores que acordaron en ese foro comprar a la vez acciones de empresas como la tienda de videojuegos GameStop o los cines AMC, cercanas a la quiebra, para hacerlas remontar y obligar a los grandes fondos especulativos que apostaban por la caída de estos negocios a recomprar las acciones para no perderlo todo. El resultado: fuertes pérdidas para los fondos, grandes revalorizaciones para buena parte de los pequeños inversores, y oxígeno extra para unas firmas que aparentaban estar desahuciadas.

Sin embargo, el universo bursátil abarca también realidades muy diferentes de ese relato épico de David contra Goliat. Leer las conversaciones de pequeños inversores que acaban de perder buena parte de sus ahorros en cuestión de días es introducirse en una atmósfera tan lúgubre como la de los jugadores recién salidos del casino sin blanca.

Las referencias a pensar en el largo plazo y evitar mirar la cotización compulsivamente todos los días son habituales como cura de todos los males. Pero ni siquiera ahí hay garantía. Es cierto que las Bolsas son uno de los activos que mejor se comportan si se miran determinados intervalos temporales. Y en ocasiones tan singulares como la pandemia solo fue necesario esperar a la aparición de las vacunas para que la situación general diera un vuelco. El problema es que sus dueños no siempre pueden permitirse dejar el dinero inutilizado hasta que eso sucede, y deben rescatarlo antes aunque sea a costa de sufrir pérdidas. Eso sin contar que son múltiples los casos de acciones que nunca se recuperaron o incluso fueron a peor.

En las criptomonedas, la volatilidad sin interrupciones empeora las cosas. A diferencia de las Bolsas, que dan una tregua con su cierre de sesión en la tarde-noche y los fines de semana, el bitcoin y las más de 10.000 monedas digitales que aproximadamente se mueven en el mercado nunca duermen: cotizan las 24 horas los siete días de la semana, lo cual complica la desconexión y lleva a algunos a mirar su evolución incluso de madrugada, alterando el sueño cuando los números rojos se imponen.

El hospital Castle Craig de Edimburgo se ha convertido en pionero al ofrecer tratamiento médico contra la adicción a las criptomonedas, como explica en su página web: “Algunos de los síntomas que los usuarios de criptomonedas deben tener en cuenta (y que sugieren una adicción) son: sentir tensión muscular y ansiedad, verificar constantemente los precios en línea (incluso en medio de la noche) y pensar en comprar o vender criptomonedas al hacer otras cosas”.

