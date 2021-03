Los mercados, entre los ruidos en el Indec y las noticias de Brasil

Marzo no cede en intensidad, tanto a nivel global como local. La semana que terminó fue un tanto caótica: la tasa de interés americana se disparó hasta llegar a superar el 1,6% anual, el Nasdaq entró en zona de corrección, Brasil se vio afectado por noticias políticas y económicas y, en lo local, el mercado estuvo presionado por algunos temas vinculados con el Indec. Hacia adelante, la reunión de la FED y la licitación del Tesoro Nacional serán dos de los datos más relevantes.

El foco puesto en la inflación y en el CER

La manera en que se conocieron, en el inicio de la semana, las novedades sobre una modificación de la canasta de bienes con la que se mide el IPC (Índice de Precios al Consumidor), impactó negativamente en los bonos con ajuste por inflación; principalmente, sobre el tramo medio/largo de la curva que cayó entre 2/3%. No obstante, estos títulos acumulan en el año alzas de hasta 10%, dependiendo del vencimiento del instrumento.

Desde el Indec se explicó que lo que busca la modificación, con lógica, reflejar los cambios en el consumo de la población en los últimos años (la canasta hoy usada data de 2004). Sin embargo, esta posibilidad en el escenario de incertidumbre actual no deja de generar ciertos ruidos entre algunos inversores. De hecho, el Tesoro podrá tener una prueba de fuego clave esta semana, para saber si esta circunstancia afectó el apetito o no por los bonos en pesos en general, y por los ajustados por CER en particular. La razón es simple: tendrá este martes la primera licitación de deuda del mes, en la que sería una buena señal que mantenga una demanda alta para, así, sostener intacto el ratio de financiamiento neto que viene mostrando.

Nuevos Cedear se suman a la oferta

Ante una temporada de balances locales poco atractiva y sin drivers positivos para el equity argentino, los Cedear vuelven a ser noticia. La forma de exponerse a mercados globales partiendo de pesos sigue ganando profundidad. Hoy su volumen operado duplica ampliamente lo negociado por papeles de riesgo local. Esta semana se incorporaron a las posibilidades nombres como Spotify o Berkshire Hathaway, empresa presidida por Warren Buffet, y viejos conocidos como Bioceres, compañía argentina de biotecnología agropecuaria, o Corporación América Airports, dueña de Aeropuertos Argentina 2000.

En el análisis de las primeras ruedas y en cuanto a montos negociados, el sector tecnológico llevó la delantera, con Square y Shopify metiéndose dentro de los primeros 25 Cedear más transados en la semana. La lista supera los 250 papeles, aunque la concentración es importante. Apple, Mercado Libre y Tesla explican en conjunto 30% de lo operado en el promedio de las últimas 40 ruedas. Para entender la transformación de este mercado, hay que tener en cuenta que hace solo un año los Cedear no representaban ni un tercio del volumen operado en acciones domésticas.

América Latina, al ritmo de Brasil... Y de Lula

El panorama local parece replicarse en la región, donde Brasil también estuvo bastante complicado en la semana (a nivel político y sanitario). Sin ir más lejos, el lunes el Bovespa, índice de la Bolsa de Sao Pablo, retrocedió casi 4%, y el real se depreció más de 2%. Las noticias que se conocieron sobre Lula, y la anulación de sus sentencias le abren camino de cara a 2022, lo que fue tomado como una señal negativa para los mercados.

A esto se le suma la suba acelerada en la tasa a 10 años de Estados Unidos, que empieza a erosionar el apetito sobre los mercados emergentes, y América Latina no se queda afuera. Dejando de lado la Argentina, las curvas soberanas comienzan a empinarse. El rendimiento de un bono a diez años de Brasil supera hoy el 4% anual, cuando cerró 2020 en niveles debajo de 3,2%. De hecho, el país vecino enfrentará en el corto plazo momentos claves. Por un lado, se deberá tratar la reforma fiscal y, por otro lado, se espera la decisión de política monetaria del Banco Central, en donde se proyecta que se subirá la tasa de referencia en al menos 50 puntos básicos para frenar las presiones inflacionarias que se están observando.

¿Hay un despertar de primavera en Estados Unidos?

La semana comenzó con la tasa a diez años por encima de 1,6% anual, y los nervios del mercado comenzaban a notarse. Esto, producto de que, si bien se esperaba una suba de los rendimientos dentro de una economía que comienza a normalizarse, las expectativas apuntaban a una tendencia mucho más controlada. Para fin de año las estimaciones para esta tasa se ubicaban hasta hace unos días en la zona de 1,5%.

En este contexto, el sector tecnológico fue el más afectado, evidenciando una vez más cierta rotación hacia sectores cíclicos y sensibles al crecimiento económico. Esto pudo verse reflejado en el comportamiento del Dow Jones y del Nasdaq. Mientras el Dow Jones sigue marcando máximos históricos, el Nasdaq entró el lunes en terreno de corrección y cayó por debajo de los 12.700 puntos. La gran cuestión es entender si la recuperación económica impactará sobre los precios y en qué magnitud y, por ende, cuál será el camino de la inflación en EE.UU. (que se mantiene en el 1,7%), o si esto es un efecto transitorio de la reapertura de las actividades. La posición de la FED será determinante; en especial, en una semana en la que habrá una nueva reunión.