Los precios mayoristas aumentaron 3,1% en junio y el costo de la construcción se incrementó 2%

En línea con la inflación minorista, el nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 3,1% en junio, con lo que acumula en el año un alza de 29,8%. En tanto, el costo de la construcción se incrementó 2% respecto de mayo, impulsado sobre todo por el alza en el precio de los materiales, que fue de 3,6%.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el aumento de los precios mayoristas se explica por el incremento de de 3,2% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”. Asimismo, la medición del organismo oficial determinó que el alza interanual fue de 65,1%.

María Castiglioni Cotter, economista de C&T Consultores, comentó que lo que ayudó a que este aumento no fuera tan alto como en meses anteriores fue la caída de los precios primarios, el ajuste de los precios agrícolas y también la contención del tipo de cambio. “Es una buena noticia que no se acelere tanto, porque esto después impacta en parte en los precios al consumidor, pero no deja de ser un número alto. No se logra perforar este ritmo de 3% o más desde hace mucho tiempo”, opinó.

En cuanto a lo que puede venir de ahora en más, Castiglioni Cotter afirmó que espera para junio una inflación minorista apenas por encima del 3%. “Creemos que va a haber un esfuerzo muy grande de tratar de desacelerar la inflación antes de las elecciones, pero no creo que eso sea posible. Quizá puedan bajarla un poco por debajo de 3% un par de meses, pero luego va a ser difícil de sostener. Sobre todo con la presión del tipo de cambio que ya se empezó a incrementar”, subrayó la economista.

Por otra parte, se indicó en el informe del Indec, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 2,4% en el mismo período. En este caso, la variación se explica por la suba de 2,3% en los “Productos nacionales” y de 2,6% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un aumento de 1,7% en el mismo período, como consecuencia de la baja de 1,8% en los “Productos primarios”, compensada por la suba de 3,3% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora Equilibra, dijo que lo que se ve es que el índice de precios mayoristas viene desacelerándose, ya que en el primer trimestre tuvo un ritmo de 5,2% promedio mensual y en el segundo fue de 3,7%. “Esto tiene que ver con que el tipo de cambio en el segundo trimestre estuvo un poco planchado, a un ritmo de suba de poco más de 1% promedio mensual”, comentó el economista.

A la hora de hacer una estimación de la inflación minorista, sobre la base del índice de precios mayoristas, Sigaut Gravina dio gran importancia al hecho de que los productos importados, que subieron a un ritmo superior a 5% en el primer trimestre, bajaron a la mitad en el segundo trimestre. “Esto debería ayudar a moderar un poco la inflación, lo que sumado al ancla cambiaria y las tarifas pisadas de cara a las elecciones, reafirma nuestra estimación de que esta terminará en 47% este año, con una desaceleración a un promedio mensual inferior a 3% en el segundo semestre”, destacó el economista.

En lo que respecta a la construcción, el organismo estadístico informó que el nivel general del índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a junio de 2021 registró, en relación con las cifras de mayo último, una suba de 2,0%. “Este resultado surge como consecuencia del alza de 3,6% en el capítulo Materiales, de 0,6% en Mano de obra y de 1,4% en Gastos generales”, se expresó.

Un dato a tener en cuenta es que en el capítulo Gastos generales del mes de junio se incluyó una actualización autorizada por el ente regulador Enargas en los valores de todos los conceptos de la conexión de gas, lo que, obviamente, influyó en el alza de este ítem.