Los salarios aumentaron 6,2% en mayo, según el Indec

En la carrera contra la inflación no todos los asalariados tuvieron la misma suerte en mayo, ya que mientras que los sueldos del sector privado registrado y los del sector público superaron el aumento que se produjo en el índice de precios al consumidor en ese mes, los correspondientes a trabajadores privados no registrados corrieron por detrás.

En efecto, según publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los salarios del sector privado registrado crecieron en mayo 7% y los del sector público, 6,6%, y se ubicaron así por encima de la inflación de ese mes, que fue de 5,1%. En tanto, los salarios privados no registrados apenas se incrementaron 3,2%.

A partir de la evolución mensual de esos tres tipos de salarios, el índice general de salarios arrojó un alza de 6,2% en mayo. Según informó el Indec, la variación interanual fue de 63,6% y el acumulado durante este año llega a 28,1%.

Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), precisó cuánto ganaron y perdieron los distintos sectores en términos interanuales, teniendo en cuenta una inflación de 60,7% en ese período. “Si se considera la variación interanual real de los salarios, se aprecia un crecimiento en el caso del sector público (6,8%) y una leve suba del sector privado registrado (1,4%). Se mantiene una mayor caída real de los salarios del sector privado no registrado (-4,9%), que es quien más pierde poder adquisitivo desde hace años”, detalló.

Ahora, si se amplía la película y se cotejan los números de este año con los de 2017, se puede apreciar que todos pierden. “En los primeros cinco meses de 2022, los trabajadores privados registrados y los públicos perdieron el equivalente al 84% de un sueldo promedio mensual de 2017. Los informales, que son los que más pierden con la inflación, perdieron el equivalente a un sueldo mensual”, indicó Argañaraz.

Según el Iaraf, en los últimos 53 meses, los privados formales llevan perdido el equivalente a siete sueldos; los públicos, a 8,7 sueldos, y los informales, a 11,1 sueldos (casi un año de ingresos).

En este contexto y con la mirada puesta en los próximos meses, Claudio Caprarulo, economista de la consultora Analytica, comentó que la inflación (que estima se ubicará en los próximos meses por encima del 5% mensual) va a tensionar más aún sobre las paritarias. “El desafío del Gobierno es intentar que los salarios no profundicen la pérdida del salario real sin que eso derive en una aceleración en la carrera precios-salarios, en particular achicando los plazos de las paritarias para no aumentar la inercia”, opinó el especialista.