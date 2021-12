Los salarios aumentaron en octubre 4%, según el Indec

Los salarios crecieron en octubre por encima de la inflación. Al menos, eso es lo que surge del Índice de Salarios total, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que mostró un aumentó de 4%, medio punto por arriba de lo que arrojó el índice de precios al consumidor en igual mes.

Según informó el organismo estadístico oficial, el Índice de salarios total verificó un incremento de 4,0% en octubre de 2021 respecto al mes anterior. Y especificó: “Los salarios del sector Privado Registrado crecieron 3,7% mensual (vs. 3,6% en septiembre), los del sector Público 3,7% mensual (vs. 6,6% en septiembre) y los del sector Privado no registrado 5,7% mensual (vs. 0,8% en septiembre)”.

En el Ministerio de Economía atribuyeron este incremento al hecho de que en octubre se aplicaron varios aumentos correspondientes a cuotas paritarias. “Se destacan los aumentos en los sindicatos de Calzado, Camioneros, Sanidad, Encargados de Edificios, Metalúrgicos, Indumentaria, Madera, Pasteleros, Carne, Textiles, Construcción, Entidades Deportivas, Químicos y Gastronómicos”, señalaron fuentes de la cartera que conduce Martín Guzmán.

Asimismo, en Economía subrayaron que “en los primeros diez meses del año el índice total acumula un aumento de 43,9%, por encima del incremento de precios en el mismo período”.

De todos modos, hay que tener en cuenta que el Indec toma el índice de salarios total, que, como se dijo, incluye los del sector privado registrado, los del sector púbico y los del sector privado no registrado. Pero si se analiza solo este último, que es el más relevante para los pobres, se pude observar que su crecimiento no supera a la inflación.

En efecto, según comentó Jorge Colina, economista de Idesa, en octubre el índice de salario no registrado creció 38% interanual, algo por encima de lo que venía creciendo en lo que va del segundo semestre que era de un 36% en promedio. “Si bien es una pequeña mejora todavía está lejos de lo que viene creciendo la línea de pobreza que lo hace al 45% interanual. Siendo el salario informal el ingreso laboral de los pobres, esto señala que en el segundo semestre del 2021 la pobreza se mantiene alrededor del 40%”, comentó el especialista.