Los salarios crecieron por debajo de la inflación en el primer semestre

En los primeros seis meses del año, el índice de salarios registró un crecimiento de 22,8% y quedó por debajo de la inflación: en el mismo período, los precios acumularon un aumento del 25,3%. Puntualmente, los salarios del sector privado registrado fueron los que más subieron, (25,4% en el semestre), seguidos por el sector público (24,3%) y, por último, el sector privado no registrado (13,8%).

En el análisis interanual, el índice de salarios total creció 43%. (fue 40,7% en mayo). En el mismo período, el acumulado de inflación fue del 50,2%, según las cifras del Indec. Los salarios quedan más de 7 puntos por debajo de la suba en los precios. En este lapso, los ingresos en el sector privado registrado crecieron 45,6%: en el sector público, 40,5%; y en del sector privado no registrado, 39,9%.

Desde el Ministerio de Economía reconocieron la caída real de los ingresos e indicaron que se espera en los próximos meses un crecimiento en el índice debido al impacto de las renegociaciones paritarias. En las últimas semanas, el Gobierno logró acuerdos con los sectores bancarios, de comercio y de construcción, entre otros.

Según lo informado por Indec, el índice de salarios total creció 2,3% mensual en junio (vs. 2,8% en mayo), el menor aumento en lo que va del año. En el mes, la inflación fue 3,2%. A diferencia de los meses anteriores, el crecimiento en el sector público se encontró al frente, con una suba de hasta el 4% (vs. 2,9%). Los estatales venían atrasados respecto del sector privado formal y no registrado debido a ajustes en la caja fiscal, según los especialistas.

Los salarios del sector privado registrado tocaron el peor punto en el año. Aumentaron 1,8% mensual (vs. 3,5% en mayo). En el sector privado no registrado crecieron 1,2% mensual (vs. 0,9% en mayo).