Los salarios registrados le ganaron a la inflación en 2021, pero los informales se atrasan

Los salarios de los trabajadores formales superaron a la inflación en 2021, puesto que crecieron 56,3% –principalmente impulsado por los sueldos de los empleados públicos, pese a que los privados también estuvieron arriba de los precios– mientras que el IPC oficial fue de 50,9% anual. Sin embargo, esa recuperación, que igualmente no resarce lo perdido en los últimos cuatro años, no se observa en el caso de los trabajadores informales, que, según datos relevados hasta el tercer trimestre del año pasado arrojaron un alza de solo 40,6%. El salario promedio creció 53,4%,

Si bien en la mirada punta a punta los salarios terminaron arriba de la inflación, durante gran parte del año –según el promedio– éstos venían rezagados respecto de los precios. Según analistas consultados por LA NACION, el salario real recién empezó a desmarcarse un poco antes de las elecciones con cierre de las paritarias. “Son dos formas correctas de leer los datos, pero la respuesta ahí hay que buscarla en lo que pasó con el consumo, que subió en la mayoría de los sectores y eso se dio porque se recuperó un poco el empleo y los salarios empataron o ganaron un poco”, explicó Fernando Marull, economista y Socio en FMyA.

Según detalló el Indec, el Índice de salarios total mostró un crecimiento de 53,4% en los últimos doce meses, como consecuencia de una suba del 56,5% en el total registrado y de 40,6% en el sector privado no registrado. En el caso del trabajo registrado el aumento se conformó a partir de un alza de 55,3% en el sector privado y de 58,6% en el público.

En lo que respecta a diciembre, el índice de salarios total creció 2,6% mensual, mientras que los salarios del sector privado registrado variaron 1,4% mensual; el del sector público mantuvo el mismo ritmo de crecimiento que el mes pasado (2,7% mensual), y el del sector privado no registrado aumentó 5,8%.

Agustín Salvia, jefe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), comentó que interanualmente, incluso durante 2021, hubo una mejora de las remuneraciones de los sectores formales, por sobre el nivel de la inflación. “Así, el sector privado formal mejoró un 56,5% y el público, 58,6%, en un contexto de cierta reactivación. Pero no ocurrió lo mismo con los trabajadores informales, que estuvieron entre 10 y 12 puntos por debajo de la inflación y, de hecho, la mejor remuneración la tuvieron en los últimos dos meses”, analizó el especialista.

Salvia remarcó que las remuneraciones del sector asalariado no registrado están por debajo de su promedio histórico y perdiendo cada vez más contra la inflación. “El sector público había perdido gran parte de su remuneración en 2020 y con este repunte recupera una parte de eso, aunque no todo. Pero en el caso del trabajador no registrado ni siquiera llegaro a eso”, señaló. Y agregó: “El trabajador cuentapropista monotributista o informal, del cual no hay datos, seguramente no ha superado el 40% del aumento de sus remuneraciones en el año”.

En igual sentido, Jorge Colina, director de la consultora Idesa, señaló que 2021 termina con aumentos de los empleados privados registrados y empleados públicos por encima del 50%, lo que los coloca a tono con la inflación. Pero agregó: “Los más perjudicados son los trabajadores informales, ya que el salario no registrado creció apenas 40%, por debajo de la inflación. Esto señala que la pobreza seguirá alta, porque los ingresos laborales de los pobres son los salarios informales”.

Hay que recordar, según Colina, que los no registrados son prácticamente la mitad de los ocupados. “De cada 100 ocupados que hay en la economía, 32 son asalariados privados registrados, 18 son empleados públicos, esto da 50. Los otros 50 se reparten: 25 asalariado no registrado y 25 cuentapropistas. Ambos [asalariados no registrados y cuentapropistas] se mueven con el salario informal”, especificó el especialista.

Por su parte, Nuria Susmel, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), lo que dice el informe oficial es que los en promedio los salarios cerraron el 2021 con un aumento del 2% respecto a diciembre, pero con una caída fuerte en el sector informal y con el sector formal creciendo 3,3% en términos reales diciembre vs diciembre. “Si lo que tomamos es el salario promedio del año (que nos dice tomando todo el año si fuiste más rico o más pobre que el año anterior), los números te dicen que en promedio el salario real (tomando todas las categorías) cayó 0,3% y el salario privado formal privado un -0,4%. Por eso, se estuvo algo peor que el año pasado, pero muy poco”, afirmó.

Asimismo, los analistas consultados por LA NACION dijeron que buena parte de la recuperación para todos los sectores se dio en el último trimestre, que coincide con el cierre de paritarias y el período electoral. “Hasta mediados de año, el índice total aún estaba por debajo de la inflación acumulada. El momento político, sumado a la flexibilización de las restricciones sanitarias, explica esta mejora en los salarios”, opinó Salvia.

En un análisis más extendido, Nadin Argañaraz, director del Iaraf, concluyó que la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores privados formales en los últimos cuatro años fue equivalente a 5,9 salarios; la de los del sector público, a 7,5 salarios, y la de los trabajadores informales, a 10,6 salarios.

Para Argañaraz, cuando se pierde salario real durante varios meses, se produce una atraso acumulado, ya que cada mes se pierde una porción del sueldo contra los precios. “La persistente inflación erosionó el poder adquisitivo y, dado que sigue en niveles elevados, aún lo hace”, dijo.