Los tiempos empiezan a acelerarseen el mercado y mayo puede ser clave

Se aceleran los tiempos. Así lo deja entrever el comienzo de mayo, por varios motivos. Desde el mercado, de hecho, se esperan ver varios resultados. No obstante, en materia de posiciones financieras, lo que se cree es que la prudencia seguirá siendo el mejor consejo.

Si se mira el dólar, lógicamente la atención estará sobre qué hace o no el Banco Central (BCRA), ahora ya con "las manos desatadas" por el Fondo Monetario Internacional (FMI), respecto a la intervención sobre el tipo de cambio, y en consecuencia si logra (o no) estabilizarlo, y cuánto le cuesta en reservas. En cuanto a las tasas, lo ideal sería que todo este proceso tenga una caída gradual, o al menos no muestre nuevas fuertes subas.

En lo económico, la atención estará en tratar de buscar nuevas y buenas señales que ayuden a sostener la hipótesis de una incipiente recuperación -acá el dato de recaudación fue un buen punto en la última semana-. En cuanto a la inflación, abril está perdido (se espera un número alto), con lo cual las expectativas -en el mejor escenario- estarían sobre el dato de mayo. Y, obviamente, si las "nuevas" medidas funcionan.

Estas variables lejos están de ser las únicas: las nuevas encuestas políticas que saldrán a la luz sobre la imagen del Gobierno e intención de voto darán intensidad al color de los activos financieros. La agenda del mes marca una elección clave en Córdoba, el 12 de mayo. Su resultado recibirá, sin dudas, una lectura por parte del mercado.

Dicho esto, hoy el "juego" es mucho más complejo que solo dejar correr el "modelo". Se deberá aprender a convivir con una incertidumbre electoral alta en los próximos meses, que a su vez condicionará el comportamiento de las variables financieras. No habrá compresión fuerte del riesgo país hasta tanto se despeje de la ecuación la variable política, y ésta no se despejará rápido.

Incluso esta variable política también podría limitar el impacto positivo que hace poco más de un año se esperaba por la inclusión de la Argentina dentro del índice de mercado emergente -algo que sucedería este mes después de tanto esperar, pero con expectativas mucho más opacas que con las que se soñaba tiempo atrás-.

En cuanto a la agenda financiera, la atención se concentrará sobre las nuevas licitaciones que hará el Tesoro y en las que se observó un cambio en la estrategia acostumbrada. La razón: no exponerse demasiado a malos resultados, buscando maximizar el roll over sin tener que convalidar tasas muy altas. Para eso, entonces, se acortaron los plazos de las letras a colocar.

En la LETE en dólares solo se colocarán a 70 días con vencimiento el 19 de julio, por debajo del promedio de más de 200 días que venía licitando, y que llevaría a que el vencimiento cayera cerca o después del 10 de diciembre. Con esto se apunta a captar nuevamente el interés de los fondos comunes de inversión (FCI), que habían dejado de ir a las licitaciones.

Por otra parte, a diferencia de las últimas colocaciones, no se estableció una tasa mínima. La estimación, en función a la cotización actual de la curva de letras del mercado secundario, es que esta tasa debería estar en 3% anual.

En pesos, en tanto, habrá también licitación de letras. Acá se apunta a una reapertura, con un vencimiento el 28 de junio, con lo que el plazo remanente es de solo 49 días. Entendiendo que podría ubicarse dentro de la curva actual, estimamos una TNA del orden del 56/57% anual, unos puntos por arriba de lo que ofrece un plazo fijo tradicional. No obstante, la volatilidad de las próximas ruedas será clave.

Según lo anunciado, el monto total que se buscará colocar son unos US$1000 millones y $33.500 millones, que se compara con vencimientos a afrontar de US$1350 millones y $33.500 millones. Y se cree que el cortoplacismo de lo anunciado buscará que la tasa de renovación sea alta.

Ahora bien, volviendo un poco atrás, lo más relevante de la semana que pasó fue básicamente el nuevo cambio de reglas en la política cambiaria. Aunque paradójicamente se sigue hablando de bandas de intervención, ahora el BCRA -con permiso del FMI- podrá realizar ventas de dólares, aún si el tipo de cambio se ubicara por debajo de $51,44 (hoy techo fijo de la "banda"). El monto y la frecuencia dependerán de la dinámica del mercado. En todos los casos, el monto de pesos resultante de estas ventas será descontado de la meta de base monetaria, lo que posibilitará la absorción de los pesos cuando sea necesario.

Sin embargo, esta nueva "vuelta de tuerca" genera algunas dudas, que, se entiende, solo empezarán a despejarse a medida que se deba usar el nuevo mecanismo y se vea su real costo.

