Luego de las PASO. Cómo se gestiona la transición de la economía

Agustín DAttellis (Ágora Consultores), Antonio Aracre (Syngenta), José Del Rio (LA NACION), Margarita Stolbizer (Partido GEN) y Rodolfo Santangelo (Macroview SA)

No hay prueba más fuerte de lo que provoca la falta de confianza que las variables económicas. En la Argentina, esto se pudo comprobar en varias crisis que afectaron al bolsillo. ¿Cómo se gestiona la emergencia y, a la vez, se construye un intangible? Y, al mismo tiempo, ¿cómo se hace en un país en el que un mes parece un año por la cantidad de cosas que ocurren?

Esas fueron las preguntas que respondió el panel conformado por dos economistas con visiones casi opuestas -Rodolfo Santangelo y Agustín D'Attellis-, Antonio Aracre (Syngenta) y Margarita Stolbizer (partido GEN), y moderado por el secretario general de Redacción de LA NACION, José Del Rio.

"Estamos viviendo la séptima crisis financiera en 40 años", comenzó Santangelo. "Estamos ante una situación importantísima, porque hay cambio de Gobierno. Así que estos cuatro meses en la Argentina se van a parecer a cuatro años en otro país", resumió. Y dijo que hay dos frentes abiertos en simultáneo: por un lado, el del corto plazo, en el que hay que evitar "males mayores"; por el otro, "pensar en el 10 de diciembre", en el que, a su juicio, va a venir un cambio de modelo. En esa transición, todos van a tener que ceder algo, dijo, para que haya una política económica perdurable en el tiempo.

Rodolfo Santangelo, economista y director de la consultora MacroView Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

De todas maneras, se refirió a temas "fundamentales" en la Argentina. "La moneda debería ser el contrato social más relevante; no tener moneda dificulta enormemente las tareas del Estado. En Estados Unidos confían en el dólar, pero en eso nosotros los sobrepasamos, porque también confiamos en el dólar", dijo, con un poco de ironía. "La misma persona que el domingo fue y votó a la oposición, el lunes siguiente fue a comprar dólares", añadió.

Coincidió con D'Attellis: el salto "de un extremo al otro" en materia económica no le hace bien a la Argentina. "Estamos nuevamente ante una lógica pendular, que nos lleva de un lado al otro. Lo que hay que evitar a largo plazo es esta lógica. Siempre las soluciones suelen estar en el medio", apuntó.

En el corto plazo, resaltó, es importante recuperar la confianza. A su juicio, el país está inmerso en una de las crisis de confianza más profunda que ha tenido. Habló de la importancia del "acercamiento" de un lado y del otro y de dejar del lado la tensión.

Se refirió a que, en un encuentro en la Bolsa ayer, Emmanuel Álvarez Agis y Luis Caputo coincidieron en que la inflación en la Argentina no es un fenómeno estrictamente monetario. "Esto, que en otro momento costaba más, hoy empieza a marcar un cambio. Entre todos nos damos cuenta de que transitar este camino es necesario", resaltó. "Tenemos muchos más puntos de encuentro en política económica de lo que todo el mundo cree", admitió.

Agustín D´Attellis, economista Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

También se refirió al acuerdo Mercosur-Unión Europea. "Acá nos debatimos entre la apertura absoluta o la restricción máxima, y no es ninguna de las dos opciones: miren los países de Europa, tienen condiciones de libre mercado, pero también protegen a ciertos sectores. Estuve con la gente de Dante Sica [ministro de Producción y Trabajo] y la intención es muy buena, pero tienen un problema, que es la macro", resumió.

Ambos economistas también coincidieron en que en la Argentina, generalmente, los errores se cometen en épocas de bonanza. Santangelo se refirió a 2017, un buen año en materia de indicadores económicos, pero en el que el Gobierno, según su visión, "se mandó las macanas".

D'Attellis hizo hincapié en el primer período del kirchnerismo e hizo una crítica: "Es un buen momento para estudiar y para aprender: los errores quedan ocultos bajo los buenos indicadores, pero fueron la causa de lo que pasó después".

Como reflexión final, Santangelo dijo que la economía necesita un "cuadrilátero": un programa económico "que no se emperre con las ideologías", un buen diálogo con el principal acreedor (el Fondo Monetario Internacional), la política, que incluye a los gobernadores, y la Justicia que, según su visión, "no puede vivir aislada de las restricciones económicas".

La política y las empresas, partícipes de lo que viene

Junto a los economistas estuvieron también Stolbizer y Aracre, quienes se refirieron a la tarea de la política y de las empresas en la agenda que viene. "No deberíamos prescindir de la vinculación entre el desarrollo económico y de las instituciones", comenzó la excandidata a Presidente.

"Generar confianza es fundamentalmente saber que la diversidad me enriquece y que no me debilita hablar con el que piensa distinto. El diálogo tiene que estar centrado en este tipo de cuestiones", destacó. Dijo que la generación de confianza no solo parte del liderazgo, sino también de la sociedad, de abajo hacia arriba.

Margarita Stolbizer Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

"Es salir del cortoplacismo que marca la política. La mirada más larga que los políticos tenemos es la elección que viene. Y para cualquiera de estas cosas necesitamos una mirada de largo plazo, una amplitud que entiende la mirada de los otros", sostuvo.

Aracre inició su intervención con una autocrítica. "Los empresarios no somos una voz participativa en la política nacional. Me comparo con nuestros colegas en San Pablo, que tienen un poder de diálogo con el Gobierno mucho mayor. Una de las causas de eso es el poco apoyo que ha tenido un proceso de industrialización en la Argentina, no terminamos de encontrar un modelo de desarrollo que genere empleo", apuntó.

Antonio Aracre Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

También hizo referencia a su tarea como líder empresarial en la Argentina. "Es complicado tener que explicar que, por un resultado electoral, tu moneda se deprecia hasta un 40%, pero más complejo es pensar un proyecto de compañía a largo plazo, donde tenés inversiones y ciclos a largo plazo de producción", destacó. Finalizó con una reflexión: "Como empresario me inspira mucho más el diseño del crecimiento que la administración de la miseria".