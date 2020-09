Luis Alberto Moreno. La oportunidad perdida por la región, según el BID

Luis Alberto Moreno dejará su cargo en el organismo multilateral este jueves tras 15 años de presidencia y será reemplazado por el estadounidense Maurice Claver-Carone Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo

Luego de 15 años como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el colombiano Luis Alberto Moreno dejará el cargo este jueves y será reemplazado por el estadounidense Maurice Claver-Carone (primera vez que ocupa la presidencia un funcionario no latinoamericano).

Con un tono más crítico que el de moderación que mantuvo durante este tiempo, el directivo de 67 años indicó en una entrevista con el periódico El Tiempo de Bogotá que le preocupa la desigualdad y las señales de deterioro que ve en la política, "como la polarización, las prácticas corruptas o el populismo", y advirtió sobre las "tentaciones totalitarias o populistas" que podrían producirse en América latina.

Durante su gestión, el BID aprobó préstamos por US$151.000 millones a los países de la región y US$38.000 millones al sector privado. "No tengo duda de que impactamos positivamente la vida de muchas personas. Pero, por otra parte, uno habría querido hacer más. Y ahora, con la pandemia, los desafíos son enormes", comentó.

Sin embargo, analizó que la región no aprovechó en su momento la bonanza que produjo el boom de las materias primas, lo cual ahora padece. "En términos generales, la región cayó en eso que se llama la autocomplacencia cuando el viento estaba soplando a favor, por lo cual se dejaron de hacer reformas que eran claves para mejorar la competitividad y la productividad: calidad de la educación, infraestructura o mejora de las instituciones públicas. Los buenos tiempos acabaron con el sentido de urgencia, y más de un problema se pateó para adelante. En otros casos, se desperdiciaron los recursos que ahora hacen tanta falta para salir más rápido de la crisis".

Sobre su sucesor, se limitó a señalar que recibió el apoyo mayoritario de los accionistas y los países latinoamericanos y caribeños. "No me queda más que desearle la mejor de las suertes al frente del Banco y ofrecerle toda mi cooperación, si la requiere. Aquí, lo fundamental es que el capital del BID se pueda aumentar para que pueda prestar US$20.000 millones al año, con destino a una región que necesita muchos más recursos de la banca multilateral de los que dispone actualmente", dijo.

Sobre América latina, Moreno dijo que le preocupan dos temas centrales: "El primero es la desigualdad, contra la cual hemos avanzado mucho menos de lo que deberíamos. De la pésima distribución del ingreso se derivan muchos de nuestros males, incluyendo la violencia. A mí me cuesta entender que combatir la inequidad no sea una prioridad, por razones éticas e, incluso, del tamaño de los mercados. El segundo asunto es la política, en donde uno ve señales de deterioro, como la polarización, las prácticas corruptas o el populismo. Los ciudadanos están obligados a reaccionar antes de que sea tarde".

Además, mencionó las protestas sociales que se vieron el año pasado, a las que relacionó con la "inconformidad" de los ciudadanos. "Puede ser que no hayamos visto muchas protestas este año debido a la pandemia, pero pensar que la insatisfacción desapareció sería un gran error. Es más, los dirigentes están obligados a entender que ahora el público será más exigente, porque la realidad de la mayoría se deterioró. Los peligros de pensar que solo basta con volver a lo de antes son muchos", advirtió.

Cuando el periódico le preguntó sobre cuáles son esos peligros, Moreno se refirió a las "tentaciones totalitarias o populistas". "No olvidemos que durante la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado, un buen número de presidentes acabaron siendo remplazados por regímenes militares. No creo que eso suceda esta vez, pues pienso que somos más maduros políticamente, pero tampoco podemos olvidar la historia. Por eso me inquieta más ahora el populismo con esa tendencia a sacar soluciones del sombrero que acaban empeorando las cosas y con ese ánimo de polarizar a la opinión. Divide y reinarás, dicen", analizó.

Asimismo, dijo que se ve muy oscuro el panorama regional, con proyecciones de caída de la economía de 9% este año. "No tiene antecedentes, al menos en los pasados 120 años. Si nos va bien, solamente en 2022 volveríamos al nivel de producto interno bruto que observamos a finales de 2019. El reto consiste en tomar las decisiones correctas para salir del bache, evitar que se dispare la pobreza y no entrar en un círculo vicioso de malas políticas que alejen la inversión privada. Se trata de hacer más corto el sufrimiento, que ya se nota", dijo.

Sin embargo, fue optimista en que la región saldrá de esta situación. "Tenemos experiencia en crisis y acabaremos adaptándonos para responder a las demandas de los ciudadanos. En la mayoría de los países, la capacidad profesional de los funcionarios que toman las decisiones es alta. Si eso se le suma a la fortaleza de nuestra gente y la creatividad de los empresarios, considero que encontraremos el camino y podremos retomar la senda de mejoras sociales que experimentamos hasta hace unos años", comentó.

Finalmente, el exembajador de Colombia en Estados Unidos indicó que le preocupa el proteccionismo y, "sobre todo, esta confrontación entre Estados Unidos y China, que apunta a ser de largo aliento". "El desafío para los países latinoamericanos es seguir con el regionalismo abierto, sin alinearse con nadie y manteniendo sus buenas relaciones a ambos lados del océano Pacífico. Sería deseable, eso sí, que logremos integrarnos más, pero ese sueño nada que se vuelve realidad", concluyó.

