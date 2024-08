Luis Caputo dijo que en septiembre bajarán los precios por la reducción del impuesto PAIS

Escuchar

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, dijo este miércoles que en el mes de septiembre bajarán los precios por la reducción del Impuesto PAIS que fue anunciado esta semana con la intención de reducir la carga tributaria y bajar otro escalón en la lucha contra la inflación. En ese marco, el titular de la cartera habló de “construir un nuevo modelo” y que la reacción de las empresas ha sido “muy buena”.

Al ser consultado sobre si los precios van a subir a raíz de los beneficios en los costos de importación, Caputo dijo que gracias a la reducción del Impuesto PAIS “se va a impulsar una baja”. Y sostuvo: “En septiembre vamos a ver una disminución precios. Nos hemos juntado con muchas cámaras [empresariales] para transmitirles que la gente tiene que recibir y percibir del otro lado. La confianza es de los dos lados, nosotros con las industrias y las industrias con la gente. Lo importante es que se entienda que entre todos se tiene que construir un nuevo modelo. No tiene que ser un tema de especular. La reacción de todos ha sido muy buena”.

“El lunes baja lo que nosotros habíamos subido [al inicio de la gestión], de 7,5% a 17,5%”, comenzó el funcionario de Javier Milei, y justificó la suba inicial: “Lo subimos y dije que iba a ser temporario para ganar poder de negociación en un momento que queríamos pasar la Ley Bases. Estábamos en inferioridad de condiciones. Teníamos que demostrar que podíamos ir al equilibrio fiscal solos. En ese momento esa era la única posibilidad”, indicó en diálogo con Radio Rivadavia.

El gravamen –creado por Martín Guzmán, extendido por Sergio Massa e incrementado por la actual gestión– volverá a los niveles previos al 10 de diciembre. Esto implica que pasará del 17,5% –nivel al que lo subió Caputo– para retornar al 7,5% para todos los bienes y servicios.

Jubilaciones

Luego de la aprobación en el Congreso de la suba de las jubilaciones -que el presidente Milei anunció que vetará por “atentar contra el equilibrio fiscal”- Caputo coincidió con la decisión del mandatario y aseguró que el voto de los legisladores es un “tema 100% político”.

“A la gente que votó eso, no les importa absolutamente nada los jubilados, literal, nada. Ellos estuvieron antes en el gobierno, multiplicaron las Leliqs por 20 y les sacaron a los jubilados un 30% real. Y gastaban como locos. Estaban hace siete meses ahí e hicieron lo peor con los jubilados. No es opinable ya”, sentenció el funcionario de la administración libertaria.

Tras ello, agregó: “Nosotros vinimos y teniendo que hacer un ajuste brutal por el despilfarro, les estamos pagando a los jubilados un 5% real más, le están ganando un 5,5% a la inflación. Resulta que ahora sí les importan los jubilados. Es un tema político donde quieren voltear al Gobierno. Los jubilados claro que ganan poco, pero por culpa del kirchnerismo. Pusieron 3,7 millones de jubilados sin aportes. El 67% de los jubilados no aportó. Me encantaría pagarles más, pero rompieron el sistema. El 90% que cobra la mínima no tienen aportes”.

Conflicto por los subsidios

En otro tramo de la entrevista, el ministro le respondió a la Ciudad, comandada por Jorge Macri, luego de que el jefe porteño advirtiera que “las empresas van a colapsar” o el “boleto va a aumentar” si Nación deja de financiar su parte del subsidio a las 31 líneas de colectivo que circulan dentro de CABA. En ese marco, Caputo señaló que el Gobierno está igualando la situación que existe en todas las provincias del país.

“Nación tiene jurisdicción solo en las líneas que son interjurisdiccionales. ¿Por qué el de Entre Ríos tiene que subsidiar el boleto de Capital? Eso lo tiene que subsidiar la Capital y la Provincia porque sino van a venir [Gerardo] Zamora o [Alfredo] Cornejo y me van a pedir lo mismo. Nosotros vamos a seguir subsidiando a las 113 líneas interjurisdiccionales. Dentro de Capital y de Provincia deciden si quieren dar el subsidio del boleto. Es un tema de Ciudad como es en todas las provincias, es un tema de sentido común. Los gobernadores nos echaban en cara esto”, sumó.

Luis Caputo y Jorge Macri. Ministerio de Economía

Por otro lado, también habló del reclamo por la coparticipación que hace Macri por el pago de los fondos quitados por la administración anterior. “Dicen que no estamos cumpliendo y no es cierto. Estamos pagando el 2,95% de la Corte por adelantado todos los viernes. Hay una confusión. La Ciudad quiere que ese pago sea por goteo diario, es un tema de forma de pago, por eso no fui a la reunión porque no me correspondía, es una discusión legal. Pero que quede claro que la Nación sí está cumpliendo el fallo a pesar de que según nuestros cálculos da menos”, aseguró.

Inflación y actividad económica

En tanto, Caputo marcó que la inflación de agosto “va a estar cercana a la de julio” -que dio 4%-. En esa misma línea, el ministro destacó: “Ojalá sea un poco más abajo. Creo que en septiembre va a bajar más por el Impuesto PAIS y otras medidas que anunciaremos que van a reducir el costo argentino. La baja va a continuar siempre teniendo en cuenta que la inflación es un fenómeno monetario, la Argentina no emite más pesos, por ende las condiciones están dadas”.

En cuanto a la actividad económica, el funcionario aseguró que “todo se está poniendo verde” pero para que se replique en la vida cotidiana “tienen que pasar meses”. “Por eso es importante no movernos del orden macroeconómico. El rebote arrancó y por supuesto no vas a cambiar 100 años de historia y 16 de populismo extremo en seis meses, pero pueden empezar a verse los frutos de lo que estamos haciendo, muchos sectores se están recuperando a dos dígitos. Está casi todo en verde, desde un nivel muy bajo. Vamos a necesitar mucho más para que se sienta”, admitió.

Su relación con Santiago Caputo y Federico Sturzenegger

Al ser consultado sobre su relación con su sobrino, el asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro coincidió con lo que dijo Milei en cuanto al “triángulo de hierro” que él conforma junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Los demás venimos 50 escalones abajo. Es su cerebro Santi. Hace un trabajo fenomenal. Tiene un coeficiente intelectual sobre elevado. “Santiago trabajo bárbaro. Yo hablo mucho con él. Con Karina también”, reveló.

Sturzenegger y Caputo X

Por último, en cuanto a su vínculo con el ministro de Desregulación Económica y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, Caputo insistió en su buena relación. “Cada día valoro más lo que hace, un laburo espectacular, que es muy necesario. Argentina es un país que regula para la excepción, en vez de regular para la norma y perseguir al que lo hace mal”, cerró.

