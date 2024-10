Luis Caputo, exclusivo con LA NACION: la salida del cepo, los sectores que harán “boom” en la nueva Argentina y la opinión de los economistas

Escuchar

Tras dar cierre con su discurso a la primera jornada del 60° Coloquio de IDEA, que se celebró el miércoles en Mar del Plata, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un mano a mano con el periodista José Del Rio, secretario general de redacción y director de contenidos de LA NACION. Durante la charla de aproximadamente 14 minutos, el titular del Palacio de Hacienda destacó los logros económicos obtenidos hasta la fecha, habló de oportunismo político y de la intención opositora de “disparar al corazón del modelo” que promueve el Ejecutivo y analizó las opiniones, tanto a favor como en contra, de economistas sobre las políticas de Javier Milei. El funcionario insistió en que la salida del cepo ocurrirá cuando las condiciones lo permitan, vaticinó un boom energético en la Argentina y le dejó un mensaje a los empresarios.

- Sobre el final de su presentación, se puso de pie y pidió el micrófono. ¿Qué anunció?

Anuncié… Me había olvidado, era un anuncio muy importante. Olvidé decir que en septiembre cerramos con un superávit financiero de $466 millones, que lleva a un acumulado en el año de aproximadamente de $2.5 billones, que en términos de producto es 0,4. Y un superávit primario de $816 millones, que llevaba un acumulado en el año de $9.5 billones. Era un mes muy importante septiembre. Habíamos bajado el impuesto PAIS, había muchas dudas sobre si íbamos a tener déficit. Nosotros estábamos confiados en que íbamos a tener superávit. L o que aclaré también es que todo este superávit acumulado un poco se va a diluir en los últimos dos meses del año, donde estacionalmente hay que pagar muchos intereses y además aguinaldos. Vamos a terminar el año en el equilibrio fiscal prometido y comprometido por el Presidente.

- ¿Qué significa eso para la economía de la gente?

Es muy importante, es vital. Lo que se llama el ancla fiscal es el corazón del modelo. Por eso la oposición intenta quebrarlo. Intenta pasar leyes que generen gastos sin pasar ninguna contrapartida de financiamiento, como han hecho en el caso de las universidades. Claramente, está destinado a disparar al corazón del modelo, que es lo que genera el equilibrio macro y los resultados que estamos viendo. Reflejan que el rumbo es el correcto. La inflación para abajo. Estamos eliminando ese flagelo que es para la gente. La inflación es el impuesto más regresivo y el que más impacta en el que menos tiene, que no se puede cubrir. La economía se está recuperando. El dólar, como siempre dijimos, se encuentra estable. Se empiezan a ver los frutos de las políticas que hemos tomado. Con el paso del tiempo, cada vez dejamos más atrás las pésima política monetaria del gobierno anterior y empiezan a prevalecer más nuestras políticas. Estamos muy confiados.

Luis Caputo en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, el 16 de octubre de 2024 Mauro Rizzi

-Hace dos semanas, el exministro Hernán Lacunza dijo que si se le da un aumento el lunes a los pilotos, el martes a los jubilados y el miércoles a los universitarios, el jueves hay que emitir más deuda y el viernes inflación. Lacunza y Ricardo Arriazu hoy son dos economistas que están un poco a contramano de la tendencia. ¿Qué opina?

Estoy en total sintonía con eso. Es difícil. Me cuesta entender a la gente que pueda estar en contra de lo que estamos haciendo. No hay hada más tonto que ir en contra de la evidencia empírica. Arranqué esta charla pidiéndole a la gente que cerrara los ojos, se ubicara en noviembre de 2023 y luego los abriera para darse cuenta que se encontraba en octubre de 2024. Les conté que no había déficit fiscal ni déficit cuasifiscal, no había emisión monetaria en la Argentina, había superávit comercial, de cuenta corriente y energético, no había piquetes, se desregularon cosas y denunciaron abusos, vicios y curros. ¿Quién podría haber imaginado que esta iba a ser la situación diez meses después? Que hoy realmente alguien pueda criticar lo que se hizo, como mínimo suena sesgado. No voy a decir nada más que eso. Veo que la reacción de Ricardo y Hernán es razonable, al ver dónde estábamos y a lo que llegamos… La comparación de nuestros números con los que han sido los programas de estabilización de cualquier país del mundo desde el año ‘80, los números de Argentina son más impactantes.

-Hoy volvió a ratificar una frase que viene diciendo: “Ya basta con la pregunta de cuándo salimos del cepo y de qué manera”. ¿La teoría del Gobierno es que de una manera paulatina se va terminar saliendo de hecho?

No solo se va a ir saliendo de hecho. Lo más importante de entender es que el paso del tiempo nos juega a favor y no en contra. Vuelvo a la evidencia empírica. Hoy estamos en octubre. Estamos en el mínimo de brecha y riesgo país, con la economía recuperando, la inflación mayorista corriendo al 2% y la minorista en 3%. En algún momento de estos diez meses, ¿hemos estado en mejores condiciones para salir del cepo que hoy? No. Con el paso del tiempo estamos cada vez mejor. Ese proceso se va a seguir dando. Cada vez vamos a estar en mejores condiciones para salir. El objetivo nuestro es salir sin que haya ningún sacudón para nadie. Que sea una cosa normal. Cuando estén dadas esas condiciones, lo vamos hacer. Mientras tanto, las cosas van a mejorar. Podemos esperar.

- Habló del oportunismo de la política, de muchos que quieren que le vaya mal al Gobierno de manera explícita. ¿Cree que de esta manera ustedes evitan eso en términos financieros? ¿Es una decisión política?

Obvio. La oposición busca temas sensibles para instalar cuestiones que no son ciertas. Por ejemplo, que estamos en contra de la universidad pública. Eso no es cierto. O que queremos arancelarla. Lo único que nosotros estamos diciendo es que sabemos que hay despilfarros, por no decir curros, entonces los queremos auditar. Es la plata de la gente, no es nuestra. El sentido común dice que hay que auditarlo. Y es también nuestra obligación. Por otro lado les pedimos de mínima que, si son legisladores, den el ejemplo y cumplan la ley. La ley dice que no se puede presentar ninguna partida que no esté en el presupuesto sin un financiamiento asociado a eso. No es lo que hicieron los legisladores. La excusa de que es un 0,14 del producto es una excusa sonsa. No tiene nada que ver. Con el mismo criterio, mañana ponen otro que es 0,16, pasado otro de 0,40 y en un mes tenemos un punto y medio más de gasto que no sabemos cómo financiarlo. No es así.

Luis Caputo en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, el 16 de octubre de 2024 Mauro Rizzi

- ¿Por qué cree que los empresarios siguen poniendo al tipo de cambio como la meta en términos de plan?

Es una gran pregunta. Creo que, en parte, es porque la Argentina tiene una historia atrás que le juega muy en contra. Y en otra parte porque no hay tanto entendimiento de la situación. Por eso yo en las charlas hago mucho enfoque en el tema de la casualidad y la causalidad. Les digo “muchachos, a la Argentina no le fue mal por 100 años de casualidad. A la Argentina le fue mal porque hizo las cosas mal”. Ahora las está haciendo bien. Pasó de ser el peor alumno a ser el mejor. Hay que entender, para combatir ese escepticismo, que ahora no hay razón para que te vaya mal porque estás haciendo las cosas bien. No es una casualidad antes y no es una casualidad ahora. La parte que nosotros explicamos del plan y por qué las cosas pasan es justamente para combatir ese escepticismo que después de tantos años tenemos los argentinos. Cuántas veces habrás escuchado ‘esta es la Argentina, ya la vi’. No, esta no la viste. No la vio nadie. La Argentina nunca tuvo un presidente con la convicción de ir a un orden macro por decisión política. No me digan que la vieron porque no pasó nunca. Yo tengo 60 años y nunca la vi.

- ¿Cuáles son los sectores de la nueva Argentina que ustedes ven con mayor potencial para el desarrollo?

Depende de la iniciativa de cada sector. Hay un montón de sectores que nos pueden dar sorpresas como la inteligencia artificial. El sector automotriz está creciendo a dígitos elevadísimos. El último mes 15% de crecimiento, 42% con respecto al año anterior. Por supuesto, el agro siempre va a ser un motor. Pero creo que principalmente, entre lo nuevo, todo lo relacionado con energía y minería va a ser un boom. Va a haber un boom energético en la Argentina de acá a unos cuatro años sin duda.

- Blanqueo y RIGI. Expectativa vs. realidad...

El blanqueo viene mejor de lo que se esperaba. Ha duplicado en el cash el blanqueo que hizo Mauricio Macri. Creo que eso va a dar también un impulso a la economía. El objetivo del blanqueo no es recaudatorio, sino que reactive la economía, de que esos dólares salgan a la calle y la gente los use. Aprovecho para decirle a los comerciantes que ya pueden facturar en dólares tranquilamente. La gente puede sacar sus dólares y empezar a usarlos. El RIGI viene espectacular. El Presidente es un semáforo de atracción de las inversiones. Hay casi US$50.000 millones en inversiones y lo único que hacemos es ver inversiones de la economía real. Estamos en un cambio histórico, no tengo la más mínima duda. Ojalá todos, en particular los locales, así lo vean y lo puedan aprovechar.

Temas Luis Caputo