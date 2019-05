Macri, contra Cristina: candidatura ratificada sin nuevos aliados

Análisis de Sergio Suppo, en LN+ 17:11

La semana empezó bien para el Gobierno. Logró sujetar el dólar, que cerró a la baja el viernes y se recuperaron un poco las acciones y el riesgo país. La situación económica está directamente relacionada con la evolución de la imagen presidencial y calmar al dólar le da un respiro político a Macri .

Durante toda esta jornada se discutió en público lo que se venía comentando en privado: el intento de consenso de 10 puntos planteado por el Gobierno a los dirigentes de la oposición. No a toda la oposición, sino fundamentalmente al peronismo alternativo, y a los presidenciables de ese espacio: Pichetto , Urtubey , Lavagna y Massa .

La propuesta busca establecer un consenso básicamente para no volver atrás, no regresar al populismo. O sea, aislar políticamente al kirchnerismo y a Cristina Kirchner . Esta es la principal crítica que le hicieron al Gobierno Lavagna, por Twitter, y Sergio Massa, en una conferencia de prensa este viernes. Ambos dicen que debe ser una conversación más amplia, que el Gobierno no debe solo proponer sino también escuchar.

Massa planteó que la convocatoria debe ser "a todos los jefes de la oposición", es decir, también incluir a Cristina Kirchner. Massa cree que esto puede agigantar la grieta en lugar de intentar cerrarla. Y quiere seguir manteniendo cerca a los votantes de Cristina y calmando al grupo de intendentes que tiene en la provincia de Buenos Aires que lo presionan para que acuerde con Cristina.

Otro protagonista en este entramado es el gobernador de Córdoba , Juan Schiaretti . Se descuenta que este 12 de mayo ganará la reelección en su provincia, y que Schiaretti actuará como armador de un nuevo espacio del peronismo. Con un detalle significativo: Schiaretti es de los dirigentes peronistas que no quieren un acuerdo con Cristina Kirchner. El cordobés es clave para evitar que el peronismo se vaya en bloque con Cristina.

Por otro lado, el empresariado respondió muy positivamente al planteo del consenso por parte del Gobierno. Los principales empresarios salieron a apoyar el acuerdo. Hubo un acercamiento en las últimas semanas por parte del Gobierno a los empresarios.

La apuesta de Macri pasa por concentrar el resto del arco político para que haya una definición por sí o por no, de continuidad de un modelo político y económico abierto de la Argentina, republicano, con división de poderes; más allá de quién sea el presidente.

El Gobierno aclaró en las últimas horas que este consenso es solo un documento y un acercamiento político a estos sectores para que se pronuncien por el sí o por el no respecto del modelo de país. Pero no se trata de formar una nueva una alianza electoral. El Gobierno mantiene la candidatura presidencial de Mauricio Macri y la dimensión política que tiene actualmente Cambiemos. Es una forma concreta de rechazar sin miramientos la propuesta del presidente de la UCR , Alfredo Cornejo .

Esto ha sido motivo de discusión dentro de Cambiemos . Lousteau había planteado en el diario Perfil que Cambiemos se debe ampliar y debe incorporar al peronismo federal para la competencia en la PASO. Esto tampoco es una idea de Lousteau. Lo venía planteando en los últimos dos años el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, sin ningún éxito, al precio de tener que alejarse de la conducción del PRO.

El Gobierno sostiene un escenario de las PASO con Macri, Cristina, y una interna entre Massa y Lavagna. Pero Cornejo, presidente de la UCR, propone una PASO entre un candidato de Cambiemos y un candidato de Alternativa Federal (o Massa o Lavagna). Pero la novedad es que se plantea a Vidal y a Larreta en la interna de Cambiemos; el radicalismo dice por lo bajo que quizás sea el momento de que Macri resigne su candidatura presidencial, lo cual, naturalmente, Macri rechaza por completo.