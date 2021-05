Malestar entre farmacéuticos por la prohibición del gobierno bonaerense de la venta en farmacias de tests rápidos para detectar Covid-19

Los sindicatos y farmacéuticos rechazaron la medida de la gobernación bonaerense que declaró de exclusivo uso profesional los análisis rápidos de covid y prohibió su venta privada dentro de la provincia de Buenos Aires. Se mostraron molestos con lo resuelto por Daniel Gollán, ministro de Salud, y temen que se replique la prohibición en la Ciudad.

Los dispositivos de testeo están certificados por la Anmat, pero el mismo organismo frenó que se puedan vender de forma particular en las farmacias. Desde la gobernación justificaron la medida en que quieren mantener la trazabilidad en los hisopados, es decir, no delegar el seguimiento de los casos positivos en mano de particulares. Desde el sector farmacéutico advirtieron a LA NACION que irán a la Justicia para revertir el decreto, que consideran ilegal.

“Quedamos bastante desconcertados porque entendíamos que se aspiraba a tener cada vez más gente testeada para poder aislarla oportunamente. No entendemos por qué si las leyes provinciales establecen que el farmacéutico lo puede vender, la provincia lo prohíbe”, dijo a LA NACION Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina.

De acuerdo con la profesional, la resolución que firmó Gollán fue contradictoria y avasalló los lineamientos de las leyes 10.606, de ejercicio de la profesión en la provincia y la 11.405 sobre medicamentos, que establecen con claridad que el farmacéutico puede vender reactivos de diagnóstico.

“Estamos analizando con los abogados la presentación a hacer. No vamos a dejar esa resolución como está, entendemos que hay que corregirla. Hoy nos dicen que no podemos dispensar esto y mañana es otra cosa. Cuando por el otro lado se vende el test por internet”, dijo la farmacéutica y agregó: “Además hay otra cosa preocupante, las farmacias de la Ciudad los van a vender. La gente va a cruzar la General Paz para buscar el producto en las farmacias porteñas cuando tenga una receta”.

Para Reinoso, la aprobación inicial que hizo la Anmat el 24 de febrero fue correcta, en cuanto dispuso que se permitía la venta en farmacias, pero aclaraba que era de uso exclusivo profesional. A partir de la autorización de que se importe el producto, las farmacias bonaerenses ya lo estaban vendiendo planteando que es de uso profesional. “En ningún momento dijimos que adentro de las farmacias íbamos a realizar los test. Son test individuales y planteamos que la dispensa incumbe a las farmacias”, agregó Reinoso.

La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de Argentina (AFMYSRA) se sumó al reclamo y alegó que vender de forma directa permitirá descongestionar el sistema sanitario al evitar que acudan innecesariamente a las guardias de los hospitales personas que no están contagiadas, además de reducir los costos de testear para el Estado.

“La resolución entró en vigencia ahora que salió a la venta el dispositivo y la pararon desde Anmat. Por más de que está en condiciones y fue certificado por el organismo, no autorizan su venta en las farmacias”, dijo a LA NACION Carlos Villagra, titular de AFMYSRA que representa a 2000 farmacias del país.

“El Estado quiere testear él, pero no entiende que solucionaría muchos problemas al hospital para que no se acumule gente ahí, para que no tenga problemas con las camas. Si te hisopás y ya sabés que no tenés nada no vas a necesitar acercarte a un hospital. Si das positivo, en ese caso recurrís al médico, y él te va a decir si tenés que quedarte en tu casa o internarte”, agregó.

Para el dirigente farmacéutico el Estado no va a perder la trazabilidad de los casos porque las farmacias pueden informar de casos positivos a la autoridad sanitaria, al igual que los médicos que detectan un nuevo contagio.

“¿Por qué el Estado va a hacer todo teniendo el potencial de que en la Argentina hay 13000 farmacias?”, cuestionó Villagra y agregó: “Si bien el dispositivo todavía es caro, se encuentra alrededor de los $2000, es un elemento más para la gente que se queda tranquila que ya se testeó”.

Lo resuelto por el Ministerio prohibió la venta en farmacias de todo producto que sea para uso diagnóstico de coronavirus. Solo se podrán realizarse en laboratorios clínicos aprobados por la Anmat. De acuerdo con lo dispuesto, la medida tendrá vigencia mientras dure la emergencia sanitaria.

“No reconocer que si tengo un equipo con el que me puedo hacer un análisis en casa y puedo enseñar a hacerlo a cualquier persona sin tener que salir y sin que el Estado tenga que incurrir en un gasto es tener una visión muy corta de la realidad, no se entiende”, acusó el dirigente. Desde el sector remarcaron que se encuentran a la espera de lo que decida la autoridad sanitaria de la Ciudad.

AFMYSRA representa al 25% de las farmacias del país. El resto está integrado por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), que agrupa a las farmacias pequeñas y medianas en un 45%, y por la Federación de Cámaras de Farmacias (FACAF), que posee el otro 30% en representación de las cadenas y grandes farmacias.

“Es un disparate la decisión de Kicillof de prohibir la venta de test covid en farmacias. Le quitan acceso a la tecnología a los bonaerenses y fomentan el mercado negro, la venta por Internet sin asesoramiento profesional y la aparición de tests truchos. La Resolución 1533 de Salud contradice la ley provincial de Farmacia 10606 y la nacional 17565. Con esta decisión siguen perjudicando la salud de los argentinos”, dijo por su lado Marcelo Peretta, titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos.

La información que puede producirse cuando una persona no habilitada por la ley hace un test de esta naturaleza es necesario que sea en mano de quien la ley le da la incumbencia profesional.

A favor de la medida ofiial estuvo Miguel Lombardo, presidente de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias, quien sostuvo que resulta esencial que el Estado monopolice el control de los test. “Las farmacias que lo vendan no van a estar cumpliendo la norma. Se está tratando de imponer un hecho económico sobre un hecho vinculado a una enfermedad infecto contagiosa. Lo económico para las farmacias está por debajo de la pandemia”, dijo y agregó: “El testeo tiene que quedar en manos del Estado y los bioquímicos autorizados.

El cruce entre Kreplak y Ritondo por los testeos

“Si para el gobernador es primordial cuidar a los argentinos que nos explique por qué prohíbe el uso de test rápidos. Testear a la mayor cantidad de ciudadanos es fundamental para poder darle pelea a esta segunda ola”, publicó en Twitter Cristian Ritondo, diputado de Juntos por el Cambio en respuesta a un titular con dichos del gobernador Axel Kicillof sobre la gestión de la pandemia en la provincia.

El encargado de responderle fue Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, quien mantuvo la postura oficial de que el Estado sea quien controle el seguimiento de los testeos. “No se puede masificar la manipulación de los test sin control profesional. Si no sabe, no opine”, lo cruzó el funcionario bonaerense.

Cristian: El COVID es un evento de notificación obligatoria. Esto quiere decir, que todos los resultados deben ser cargados en el Sistema Nacional de Vigilancia (SISA), por ende no se puede masificar la manipulación de los test sin control profesional. Si no sabe, no opine. https://t.co/VkTmQswPFF — Nicolás Kreplak (@nkreplak) May 6, 2021

La respuesta de Ritondo no tardó en llegar y acusó al ejecutivo de la provincia de “ineficiente” y lamentó que se prohíba a los ciudadanos la posibilidad de testearse individualmente. Cada vez más alejados del motivo que disparó la contienda, la discusión no se zanjó allí y Kreplak lo desafió a que trabaje si quiere “cambiar la ley”.

“Los que no fomentan la cultura del trabajo son ustedes”, remató por último Ritondo.

Prevenimos desde el inicio de la pandemia, aún con una oposición irresponsable en todo momento. No confundas eficiencia con perfección, yo solo estudie toda la vida para hacer lo mejor posible, pero acá los perfectos son ustedes. Si querés cambiar la ley, laburá. Abrazo https://t.co/YQLYy7OoVb — Nicolás Kreplak (@nkreplak) May 7, 2021

Laburar no es encerrar a todos durante meses sin ningún plan. Y quedate tranquilo que trabajé, trabajo y trabajaré, los que no fomentan la cultura del trabajo son ustedes. Otro para vos https://t.co/FTotuwsxX4 — Cristian Ritondo (@cristianritondo) May 7, 2021