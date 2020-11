Marcos Buscaglia: qué debería hacer el Presidente con el aporte solidario

Marcos Buscaglia, economista, participó del programa Comunidad de Negocios y habló de la crisis de confianza que tiene la Argentina, originada en medidas "antiempresa" y en un déficit financiado con emisión 08:43

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de noviembre de 2020 • 10:48

"El Presidente debería vetar el mal llamado 'aporte solidario' como una muestra de fortaleza presidencial y para generar confianza", sentenció el economista Marcos Buscaglia. A su juicio, el impuesto a la riqueza genera desconfianza en el sector privado y huida de las multis, pero además podría desembocar en "quiebras masivas y un gran problema de empleo".

"Acá todo lo que se hace termina redundando en menos empleo, y menos empleo de calidad", dijo el economista inmediatamente. Durante su participación en el programa Comunidad de Negocios, emitido por LN+, Buscaglia hizo un diagnóstico duro sobre la Argentina: "Hay un problema de confianza muy grande originado en una serie de medidas 'antiempresa' y relacionado con un gran déficit fiscal financiado con emisión monetaria".

Sumado a eso, "hay expectativa de mayor emisión en el futuro, lo que hace que la gente busque refugio en el dólar, se genere más brecha cambiaria y se forme un círculo vicioso", dijo. Detalló que, entre octubre y noviembre, el Gobierno vendió unos US$5000 millones en bonos para quitarle presión a la brecha, pero que eso "no solucionó los problemas". Para solucionarlos, señaló, hace falta "un círculo virtuoso".

El economista Marcos Buscaglia señaló que la Argentina tiene una crisis de confianza por medidas "antiempresa" y un déficit financiado con emisión

El economista indicó que el Gobierno toma medidas "con enfoque de almacenero" que generan una implosión de la economía. Por caso, los grises en las restricciones a las importaciones que reporta la Cámara de Importadores. "Como no tengo dólares, restrinjo y no dejo importar y con eso preservo dólares, pero la economía no puede funcionar sin importaciones: todo lo que comprás hecho en la Argentina tiene componentes importados", apuntó.

Por otro lado, "el Banco Central igualmente no para de perder reservas". Es por eso que, para Buscaglia, "el enfoque de almacenero" no es bueno "porque hace implosionar la economía y ni siquiera logra su objetivo, que es evitar la pérdida de reservas".

El economista se refirió luego a un problema "inherente" del sistema político argentino. "El Congreso vota cualquier cosa y las leyes no valen nada porque los diputados responden a los gobernadores, y los gobernadores, a su vez, dependen del Gobierno Nacional porque tienen faltante de plata, con lo cual negocian plata para las provincias a cambio de votos", describió.

Por ejemplo, indicó, el impuesto a la riqueza fue votado por legisladores de Córdoba y Jujuy, provincias esencialmente antikirchneristas, "porque deben estar negociando transferencias".

"En un país normal, que una ley pase por el Congreso significa un compromiso: en la Argentina, privatizan YPF y la estatizan al día siguiente", señaló. Para terminar, hizo hincapié en la confianza y en la falta de señales contundentes. "La tasa de inversión hoy es muy baja en la Argentina, porque no sabemos cuál es el modelo argentino. ¿Queremos ser Venezuela? Antes de invertir, a mí, primero que me digan qué somos", concluyó.

Conforme a los criterios de Más información