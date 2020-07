Grinman aseguró que las aperturas "van a ser positivas en términos psicológicos pero no necesariamente en términos económicos

21 de julio de 2020

La demora en la llegada de la vacuna contra el Covid-19 y el distanciamiento social hicieron que la sociedad no tuviera grandes expectativas frente a la crisis sanitaria y económica. Esta semana, con la reapertura de la cuarentena, muchas personas van a poder salir a trabajar y de a poco abrir sus negocios, pero el futuro económico es una incógnita para la gran mayoría. En diálogo con LA NACION, Mario Grinman, secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), aseguró que "abrir los comercios no significa que las ventas vayan a ser como antes porque no hay dinero en los bolsillos".

Para él, las aperturas van a ser positivas en términos psicológicos, pero no necesariamente en términos económicos. "La gente tiene miedo de salir y no se están dando los mismos gustos, prefieren ahorrar porque no saben que puede llegar a pasar", continuó.

Según Grinman, el sector ya venía mal antes de la pandemia. "Los comercios vendían poco y la cuarentena empeoró todo", dijo. Para él lo sucedido en estos meses fue algo impensado, por eso consideró insensato criticar las medidas que se llevaron a cabo. "Solo hay que mirar al pasado para aprender de nuestros errores, lo que ocurrió este año no estaba escrito en ningún libro", aseguró Grinman.

A partir de hoy, muchos sectores comienzan a trabajar Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

"Fueron decisiones rápidas, pero con una lenta implementación", aclaró.

Con respecto a los mensajes que se dan desde el Gobierno aseguró que las diferencias internas "se deben arreglar puertas adentro", porque no hacen más que entorpecer los discursos. "El mensaje debe ser uno y claro -explicó-. La sociedad ya está perdida y no sabe para dónde ir".

Además, catalogó ciertas actitudes de muchos sectores como nocivas para la construcción de un país próspero. "No hay posibilidad que Argentina salga para adelante si se sigue castigando al empresariado". Y ratificó que hay una costumbre arraigada de perseguir al empresario exitoso y honesto. "Debería ser al revés, hay que incentivar a aquellos que crean empresas y generan más fuentes de trabajo".

Hay que incentivar a aquellos que crean empresas y generan más fuentes de trabajo Mario Grinman

El titular de la CAC hizo mención a los bloqueos a Mercado Libre y a los piquetes por el conflicto salarial con empleados del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) la semana pasada. Consideró que esas "actitudes mafiosas" deben terminar para que el país avance. "La actividad privada es la única que puede generar reactivación lo más rápido posible", afirmó.

"Hay cada vez más pobres y más desempleo; no es un orgullo la cantidad de planes con los que atiende el Estado", dijo. Para Grinman, tanto el Gobierno como la oposición y los sectores privados tienen mucha responsabilidad para solventar los efectos de la crisis. "Todos los sectores tenemos que sentarnos con el Presidente para trabajar y ayudar, dejando de lado todas las ideologías", finalizó.