El empresario de medios y vicepresidente de Boca, Mario Pergolini , volvió a pedir al pedido que hizo el otro día para que se trate una reforma laboral y al impuesto extraordinario por el coronavirus con el que se gravaría a los grandes patrimonios y las ganancias millonarias tanto de las personas físicas como de las empresas.

Entrevistado por el secretario general de Redacción de LA NACION , José Del Rio, en el programa " Comunidad de Negocios ", que se emite por LN+, Pergolini comenzó hablando sobre las repercusiones de sus declaraciones en el programa radial de Jorge Lanata. "Lo que planteé es que hay una informalidad del comercio generada a través de plataformas como Facebook o los sitios que te permiten hacer una tienda y esa gente figura como desocupada cuando hace una actividad económica. Hay que hacer una reforma laboral para incluirlos y eso no es avasallar derechos. Igualmente tampoco propongo que sea lo primero que haga el Congreso. Creo que es una discusión para tener más adelante, no ahora", afirmó, y dijo que además de los nuevos trabajos hay que reformar lo que existe.

Sin embargo, Pergolini dijo que entiende que no es el mejor momento para plantear este tema, aunque también consideró que quizás es "injusto" que "en esta situación endeble se grave a los empresarios que pueden ayudar a reactivar la economía".

"En vez de sacarle más plata a los empresarios, el Estado debería ver cómo emparejar el juego entre empleadores y empleados para que funcione todo esto y así encontramos un camino para encontrar nuevas leyes laborales", agregó.

En tanto, consultado acerca de cómo vive este momento siendo emprendedor y teniendo empleados, dijo que es "muy difícil" por esta " tendencia demagoga que dice que llegó el momento de que los empresarios la pongan".

"Hace 30 años que están diciendo esto y quizás nunca se ganó tanto, si bien también es cierto que hay muchos que han ganado muchísimo dinero. Pero es como pedirle al mercado que sea solidario, o a los bancos. Es muy complicado que en este contexto inesperado, no planificado, en el que te encontrás con que todo se para, se hable de esto. Creo que de esta crisis vamos a salir más golpeados que fortalecidos", opinó, y dijo que al país le quedan por delante años complicados.

Por último, sobre la disyuntiva economía versus salud, dijo que no le parece mal lo que viene haciendo el Gobierno más allá "de algunos tropiezos y barbaridades que se dicen".

"Si vemos los ejemplos en el mundo, era lo uno o lo otro, y nosotros veníamos prendidos fuego en lo económico. Esto puso solo un poco más de kerosene" , cerró.

Al ser consultado sobre las secuelas que traerá la cuarentena, sostuvo: " Yo creo que vamos a salir golpeados más que fortalecidos, más en un país como este. Yo creo que pasamos por la Casa de la Moneda y tenemos que llevar líquido refrigerante, porque están las máquinas funcionando a lo loco. Creo que eso lo vamos a pagar, también es entendible que se necesita efectivo".

"No creo que Fútbol para Todos vaya a volver"

En relación a la nueva televisación del fútbol argentino y a una posible fecha de regreso, Pergolini fue muy crítico: "No creo que Fútbol para Todos vaya a volver. No veo mucha gente apoyando eso, y no hay forma. No creo que vuelva el fútbol en lo breve, y creo que va a ser complicado para muchos clubes, hay muchos que viven de su cuota social, de las entradas, de su fútbol. Ahí sí hay dos organizaciones, FIFA y Conmebol, que pueden ayudar", finalizó.