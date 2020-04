Mario Pergolini: "No creo que Fútbol para Todos vaya a volver"

El vicepresidente de Boca sostuvo que "hablar de reforma laboral ahora es una barbaridad" Fuente: Archivo

El conductor radial, empresario y vicepresidente de Boca, Mario Pergolini , participó de Mesa chica , el programa que se emite por LN+ y advirtió que " hay una economía nueva " a partir de la pandemia por coronavirus.

"Hay una informalidad hoy en día en el comercio, por las nuevas plataformas, en la estadística entra como gente desocupada. Hay que incluir a esta gente. Hay una forma de trabajo nueva, hay que enmarcarlo ", dice sobre los nuevos empleos que no están registrados.

Al respecto, Pergolini señaló que: "Creo que nos tenemos que permitir esta discusión. Hace 30 años que tengo empresas en este país. No sé si en esta situación tan endeble, gravar a los empresarios es un poco injusto ".

En relación a la nueva televisación del fútbol argentino y a una posible fecha de regreso, Pergolini fue muy crítico: "No creo que Fútbol para Todos vaya a volver. No veo mucha gente apoyando eso, y no hay forma. No creo que vuelva el fútbol en lo breve, y creo que va a ser complicado para muchos clubes, hay muchos que viven de su cuota social, de las entradas, de su fútbol. Ahí sí hay dos organizaciones, FIFA y Conmebol, que pueden ayudar", finalizó.

Además, en un contexto de incertidumbre política y económica, aclaró: "El Estado, en vez de pensar en poner más impuestos, cómo sacar más plata, tiene que poder emparejar el juego entre empleadores y empleados y que pueda funcionar esto. Tenemos que admitir que la Argentina ha sido líder en derechos laborales. Nunca hemos estado en buen estado económico como para discutir este tipo de cosas. Cuando vemos que hay millones de cuentas de Facebook solo hechas para el comercio, utilizando herramientas como Mercado Pago, ahí también hay mucha informalidad . Sí lo hicimos rápidamente con los de Rappi, con los de Glovo porque estaban en la calle y encontraron un marco para hablar laboralmente", explicó Pergolini.

Al ser consultado sobre las secuelas que traerá la cuarentena, disparó: " Yo creo que vamos a salir golpeados más que fortalecidos, más en un país como este. Yo creo que pasamos por la Casa de la Moneda y tenemos que llevar líquido refrigerante, porque están las máquinas funcionando a lo loco. Creo que eso lo vamos a pagar, también es entendible que se necesita efectivo".