Martín Guzmán cuestionó el rumbo de la economía: “Van a terminar dolarizando”

Escuchar

Tras las turbulencias en el mercado de cambios, el exministro de Economía de la administración de Alberto Fernández Martín Guzmán aseguró este martes que el presidente Javier Milei está allanando el camino hacia la dolarización, una de sus promesas de campaña e iniciativa que no ha avanzado desde que el libertario asumió. Por otro lado, dio su explicación de por qué subió el dólar paralelo.

“Hay un modelo económico que está agotado. El esquema fiscal y el monetario que planteó el Gobierno iba a llevar a una recuperación económica y la inversión iba a estar motorizando el crecimiento. Nada de eso está ocurriendo. Quienes operan en el mercado y quienes producen ya han cambiado, y tenemos inestabilidad e incertidumbre”, analizó el extitular de la cartera económica.

En diálogo con Radio con Vos, el economista dijo que uno de los problemas centrales con el mercado y el dólar blue es la falta de producción, que hoy está afectada por el ajuste fiscal de diciembre de 2023 que derivó en una fuerte recesión. “Es un modelo que no favorece. Termina habiendo escasez de divisas, eso genera problemas cambiarios e inestabilidad. Lo que sostiene hoy la no demanda tan grande de dólares es que hay una recesión muy fuerte, y eso frenó las importaciones. Para que haya un círculo virtuoso la economía real tiene que estar pujante, y eso no pasa ni va a pasar. No se está generando una perspectiva de mayor productividad“, continuó..

En ese sentido, dijo que el Presidente siempre se refiere a que la economía tiene un problema monetario con respecto a la demanda y oferta de dinero. Sin embargo, según su visión, “hay un problema productivo”. “Si tenés una economía que está en recesión, ¿Creés que va a haber más demanda de efectivo para las transacciones del día a día o menos? Menos, y eso genera inflación. Cuando debilitás una economía, generás un problema de exceso de pesos porque no tenés para qué usarlos”, agregó Guzmán.

En otro tramo de la entrevista, el exfuncionario analizó por qué subieron tanto el dólar paralelo como el riesgo país, una tendencia que no ocurrió en los primeros seis meses de la era Milei. “Hay grandes etapas en la relación del Gobierno con la sociedad y en la relación con los participantes del mercado. La primera es la etapa donde el Gobierno define el norte y fue a través del ajuste. El Gobierno eligió poner la carga en un sector que no se puede defender: los jubilados. Y eso al mercado le gusta. Al principio la relación con el mercado es positiva”, introdujo Guzmán.

Y siguió: “Eso se va agotando y la definición que esperan [los mercados y la sociedad] es cuándo salir del cepo”. Fue en ese momento que remarcó cuál fue el factor que detonó la reacción negativa de los mercados. “El Gobierno viene bajando las tasas de interés, había que bajarlas, pero en un momento se apuran y van demasiado rápido. Eso aumentó la brecha cambiaria, y el exportador mira con más cuidado antes de liquidar. Mientras, el Banco Central no acumula reservas. Se aumentaron las expectativas de toda la sociedad, la pregunta era qué iba a hacer el gobierno con el régimen cambiario, dan una conferencia de prensa y había expectativa, y no anuncian nada”, aseguró.

Guzmán se refirió a la conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, en la que anunciaron la segunda etapa del plan económico y bajaron las ansiedades con respecto al levantamiento del cepo. “El resto del plan es algo conceptualmente errado, no se estabiliza así una economía. El Gobierno toma medidas consistentes a la idea de dolarizar. Chupás pesos más rápidos y el propio pasivo Banco Central crece más lento. La reacción del mercado es mala”, dijo.

Tras ello, sostuvo que el anuncio de Milei de cerrar la “última canilla de emisión” monetaria “es un paliativo a corto plazo sobre la brecha que tiene un montón de otros costos y que genera más volatilidad sobre el tipo de cambio real”.

“Eso es malo para todo el mundo, que tiene que tomar decisiones muy rápido. Eso también es un paso hacia la dolarización, nada les funciona y van a terminar dolarizando”.

Sobre la dolarización, indicó: “La dolarización es profundizar este camino de daño al tejido productivo. Si hacés que haya menos demanda de pesos, con la dolarización se profundiza que no haya incentivos para producir y para generar trabajo. No hay ningún país al que le haya ido bien en la historia con la dolarización”.

“Con la dolarización se rompe con el tejido productivo, el narcotráfico es un problema que se vuelve más grande, se rompe con el tejido social, aumenta la inseguridad. Ese es el país a donde no quiero que vayamos y hay que frenar eso”, advirtió Guzmán.

LA NACION