Martín Redrado pronosticó un número altísimo de inflación para marzo y explicó su receta bajarlo

Con un acumulado de 4,7% de inflación en febrero y mientras en el Gobierno no logran contenerla pese a que el presidente Alberto Fernández anunció que iniciaría una guerra contra el indicador hace más de una semana, el economista Martín Redrado pronosticó que la suba de marzo estará cerca de 6%. En tanto, al techo interanual lo fijó en 63,5%, pero dijo que se detendrá en esa cifra por “malas razones”, ya que anticipó que en un momento la gente “no va a poder comprar”.

Sin embargo, y ante ese panorama sombrío, el expresidente del Banco Central anticipó una receta que, según su consideración, serviría para contener la inflación: un “plan de shock” de al menos cinco leyes que sean aprobadas por al menos las dos terceras partes del Congreso.

Convencido de que a la administración del Frente de Todos le falta una política antiinflacionaria que ancle las expectativas y que marque un sendero creíble de reducción de la tasa, Redrado contrastó en CNN Radio la situación de este año con la del anterior. “El año pasado teníamos dos anclas distorsivas, pero que por lo menos estaban: el dólar se devaluaba a 1% mensual y las tarifas estaban congeladas. Nos llevaron a una inflación del 53%. Ahora se sacaron esas anclas y la inflación está andando como un barrilete porque no hay ninguna expectativa, los comerciantes no saben qué precio poner la semana que viene y esto es porque la política económica no ha marcado una política antiinflacionaria clara, medible y creíble”, consideró.

Entonces, dijo que el riesgo que se presenta es que los precios continúen en alza y que en el Gobierno entiendan que van a bajarlos a través de declaraciones públicas. “Si seguimos de esta manera vamos a entrar en un proceso de estancamiento económico de crecimiento muy magro con altísima inflación, que viene subiendo escalón por escalón. El año pasado estuvo en 50% y este año estará probando el escalón del 60% cuando miramos a los precios nivel general”, aseveró y así hizo su pronóstico para marzo: “Todos los economistas profesionales estamos calculando una inflación de cerca del 6% para este mes”.

En base a ese panorama, Redrado también explicó por qué considera que el techo se dispondrá en 63,5%. “Lamentablemente es por malas razones, porque va a llegar un momento en que la gente no va a poder comprar. La economía va a entrar en una recesión y en una caída del nivel de actividad. Por lo tanto, los ingresos de los argentinos no van poder convalidar precios. Todo depende del resto de la política económica, de la política cambiaria, de la falta de dólares que vamos a tener en invierno para importar gas”, sostuvo y aseguró: “Si no tenemos ningún sobresalto, la propia caída le va a poner un techo a la inflación. Promedio diciembre del año pasado, promedio diciembre de este año, proyectamos 63,5%”.

En ese sentido, el economista entendió que si todo sigue este curso, los argentinos van a tener que optar entre qué alimentos comprar, o decidir bajar otros costos. “Cuando tenés un salario fijo, cada vez que suben los precios y tu salario no está subiendo mes a mes, te va quitando capacidad de compra. Eso hace que tengas que elegir entre alimentos, transporte, esparcimiento. Vas a tener que dejar de comprar cosas y eso hace que la inflación deje de subir, por eso dije por las malas razones”, remarcó.

“Plan de shock en leyes”

Ante su creencia de que hay falta de confianza, el economista señaló la importancia de acelerar un paquete de leyes con amplio consenso en el Congreso, como eje fundamental en la estrategia para bajar la inflación. “Tiene que ser un plan de shock en términos de leyes. No hay credibilidad, entonces puedo poner delante tuyo el mejor programa económico o el mejor equipo; pero si no tenés respaldo político para llevarlo adelante, las dudas comienzan en 24 horas. En mi visión necesitás por lo menos cinco leyes que estén aprobadas por mayorías especiales, por las dos terceras partes del Congreso”, señaló.

Al respecto de esa legislación, comentó que una de las iniciativas debería estar enfocada en un sendero monetario y fiscal que apunte a la desindexación. “La manera de frenar es desindexar sobre todo el gasto público, con una regla monetaria que marque independencia del Banco Central: marcarle un límite al financiamiento”, planteó Redrado, que habló de que actualmente hay un “viva la pepa para emitir y emitir” en la entidad que él en su momento condujo, que genera un “descalabro monetario”.

Por otra parte, consideró importante impulsar leyes que impliquen un plan de crecimiento y estabilización, con “reglas claras que impliquen una transformación y modernización impositiva”, para así bajar impuestos y ampliar la base de tributación, y luego incentivar el consumo y la inversión.

Como ejemplo planteó: “[Podría ser] una ley de impulso a las exportaciones que le baje las retenciones a todo aquel que aumenta las exportaciones este año, las cantidades. Si exportaste 100 unidades y tuviste retenciones, ahora si exportás 110, sobre esas diez adicionales le bajás las retenciones a cero. Es la manera que la Argentina genere dólares genuinos”.

Por último, marcó la necesidad de tener una ley de infraestructura para aumentar los puestos de trabajo y para bajar los costos de transporte y de logística, un día después de que el Presidente señalara que hay “diablos que aumentan los precios”, a quienes se los debe hacer “entrar en razón”.

“Puede haber mejores ideas, pero necesitás leyes. Hay que dar el debate de cómo se forma un plan de estabilización y de crecimiento, que ojalá lo pueda hacer este gobierno y sino tendremos que esperar hasta el siguiente”, concluyó, mientras, el economista.