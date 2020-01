Martín Zuppi: "Son necesarias tasas de interés normales"

El director general de FCA afirmó que se hubo retrasos en el ingreso de insumos del exterior

Francisco Jueguen SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de enero de 2020

Tasas de interés "normales", para la Argentina, de entre 20% y 25%. Con ese pequeño avance, entre otros, Martín Zuppi, director general de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), confía en que el mercado automotor puede hallar la "luz al final del túnel", o sea, una pequeña reacción.

Sin embargo, y a pesar de observar un comienzo de 2020 "más saneado" que el del año pasado, las perspectivas de la empresa para este año son todavía pesimistas, por debajo de las de 2019. Zuppi reclama pensar con el Gobierno las complejas situaciones que viven los planes de ahorro tras las devaluaciones, cree que los precios de los autos aún están retrasados y afirma que, más allá del tipo de cambio, será necesario impulsar una "política de Estado" para alinear cambios estructurales necesarios a la hora de pensar en la competitividad. Además, alertó por los retrasos en las importaciones.

-¿Cuáles son perspectivas de FCA para 2020?

-El año pasado fue complejo. Las devaluaciones, la retracción del consumo, las tasas de interés de más de 60 puntos. Tuvimos que "desestockearnos", teníamos ocho meses de stock acumulados, y eso se hace a base de sangre. Frente a todo eso, arrancamos ahora con un margen más ordenado. Estamos viendo para este año un mercado de 410.000 autos, un poco por debajo del de 2019. No vemos una variable que indique reactivación. Deberíamos ver venir un reacomodamiento de las tasas de interés. Son necesarias tasas de interés normales para este mercado, de entre 20% y 25%. El mercado necesita además credibilidad. Confianza de que se va a poder pagar una cuota en el futuro.

-¿Qué van a hacer con los planes de ahorro? ¿Van a ayudar a los suscriptores con problemas?

-Este es un problema de fondo. Congelar la cuota es una aspirina. El culpable de todo fue el tipo de cambio. Tiene que haber un trabajo con Adefa, Acara y el Gobierno. Quizás una línea de crédito para compensar las diferencias generadas.

-¿Qué esperan de Brasil?

-Vemos que Brasil puede tener algo de crecimiento este año. Ese que prometió, pero no tuvo el año pasado. Lo necesitamos para mejorar los costos fijos de la planta y los márgenes de rentabilidad. La devaluación te hace competitivo, pero si no te suben los costos en dólares. Si no en tres meses te comés la devaluación. Creemos que vamos a producir unos 10.000 Fiat Cronos más para ese mercado este año.

-¿Cómo afectan el cepo y el dólar sus inversiones?

-No tenemos inversiones previstas en el corto y mediano plazo. Para el mercado, cualquier tipo de restricción económica es un problema.

-¿Cómo están los precios de los autos en la actualidad?

-Como todos en el mercado, tenemos precios atrasados. Pero creo que el precio está mucho más controlado con un tipo de cambio estable. Todavía tenemos vehículos con márgenes negativos y habrá cierto reacomodamiento.

-¿Cómo los afecta la actual presión impositiva?

-Los impuestos internos nos tocan sólo en algunas versiones de Jeep y de Toro. Esperemos que se vaya actualizando y que el tipo de cambio no se dispare. Ahora, hay que tomar medidas que fomenten la exportación y tener políticas de Estado para mejorar la competitividad.

-¿Hubo demoras en la aprobación de importaciones?

-Tuvimos problemas. Esperamos que no pase a mayores.