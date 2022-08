Más cepo a las importaciones: malestar y sorpresa en el sector de los servicios

La decisión del Ministerio de Economía de controlar más la importación de servicios ante el aumento exponencial que habría tenido en el primer semestre -totalizó US$5500 millones- cayó mal en el sector que ya advertía ciertas dificultades por la Comunicación “A” 7532 del Banco Central que obligaba a las empresas a conseguir sus propios dólares cuando sus importaciones fueran equivalentes al 105% de las realizadas el año pasado.

En los hechos, la AFIP pedirá una declaración anticipada de importaciones a las empresas para hacer un control estadístico del proceso y ver si la importación es acorde al tamaño de las compañías. Para esto se modificará la Capacidad Económica Financiera (CEF), que hace de primer filtro para obtener una SIMI (permiso de importación), y se sumarán más indicadores.

“Con la decisión de no devaluar el dólar oficial y no tocar los paralelos se incrementan las importaciones y disminuyen exportaciones. Es obvio. O devalúas o se produce una cola de sectores que buscan acceder a los pocos dólares que hay. No encuentro que saquen ninguna medida que vaya hacia alguna parte”, opinó una fuente de una compañía que exporta software.

“Si devaluar es algo que haría Cambiemos, tener dos tipos de cambio también es un problema porque tenemos una fuga de recursos humanos al exterior y si se te van los perfiles senior es difícil tomar a la gente que sale de los cursos. Con los cambios de funcionarios en Economía hace dos meses que estamos remando para poner otra vez la pelota en el medio de la cancha”, agregaron.

Muchas firmas que hacen productos digitales usan, por ejemplo, servicios de cloud de Microsoft o algún desarrollo de afuera de reconocimiento facial. También importan software vinculado a lo que es atención al cliente vía mail o WhatsApp y API internacionales (API significa interfaz de programación de aplicaciones). Es decir que, en lo que se exporta, hay un mix que no es puramente local. Sin embargo, según el Gobierno, en siete meses se importaron más de US$1000 millones en software, con lo que la medida favorecería a la industria nacional y serviría para generar valor agregado.

Por otro lado, fuentes del Ministerio de Economía dijeron que las empresas del sector pueden disponer del 50% del incremental de las exportaciones para el pago de las remuneraciones de sus trabajadores siendo el tope el pago del 20% de la masa salarial.