Más impuestos y regulaciones conspiran en contra del crecimiento

3 de septiembre de 2020

Indudablemente este año 2020 ha traído innumerables problemas como consecuencia de la respuesta a la pandemia en todo el planeta. Es interesante ver cómo afectará en forma diferente a los países más o menos desarrollados. Mucho más lento de lo que todos quisiéramos, se estaba produciendo una convergencia: muchos países emergentes -en promedio- tenían tasas de crecimiento más altas que los países desarrollados. De esta manera se podía reducir la brecha de desarrollo. Adicionalmente, se podía "saltar" en la tecnología y adoptar rápidamente las mejores prácticas, que otros países desarrollaron a lo largo de décadas. Argentina es una excepción.

Con la pandemia, los ganadores serán aquellos que caigan menos. El impacto en el empleo en las economías con alto nivel de servicios es indudable. Deportes, espectáculos, turismo, moda, gastronomía y todos los servicios conexos están muy afectados. Estos son sectores muy relevantes en países más desarrollados, que a su vez producen cada vez menos de sus propios bienes industriales y alimentarios. Al mismo tiempo, las tasas de interés han bajado a niveles casi nulos. Así, el crédito es muy barato, con el ánimo de estimular las respectivas economías. Por ello, podríamos esperar que parte del beneficio de esas menores tasas se traslade al crédito a países emergentes.

Difícilmente sea nuestro caso ya que recién estamos "curando" un default de deuda con ley extranjera. Sólo podrán o querrán prestarle a la Argentina arriesgados inversores por muy corto plazo o instituciones multilaterales.

Sin embargo, las empresas privadas sí podrían tomar deuda a costos nimios. También podrían prefinanciarse exportaciones. Principalmente el sector exportador podría crecer si se pudiera acceder a insumos con financiación. Sin embargo, el contexto no ayuda: el cepo dificulta acceder a las divisas que se pudieran tomar y el riesgo de devaluación es muy grande. Son problemas en un momento donde Argentina tiene un PBI en franca caída.

Debemos distinguir entre los problemas económicos (tenemos muchos) y los que son fruto de regulaciones (tenemos muchos más). Para exportar es necesario poder dar un producto o servicio adecuado a lo que quiera el cliente, en condiciones de costo convenientes. ¡Lo sabe cualquier chico de la escuela primaria! Sin embargo, a la falta de crédito y moneda endeble se suman problemas adicionales. Tenemos dificultades para transitar por el país a raíz de las regulaciones de diferentes provincias, menor precio para nuestros productores por las retenciones, menor capacidad de inversión para toda la cadena logística dados los magros precios, y en general, una baja productividad.

Estas dificultades podrían superarse con incentivos y señales correctas mostrando un sendero de reducción de trabas, impuestos y retenciones. Sin embargo, señales como el culebrón de Vicentín, precios congelados o restricciones en las telecomunicaciones no muestran que haya apoyo a la producción, para mercado interno ni externo: imposible potenciar la industria si se encarecen insumos importados. En el caso extremo, pareciera que se espera que sea el propio Estado quien brinde algunos servicios, como tal vez sea el caso de la Hidrovía. Si el Estado se mete, las cosas no son más baratas, sino que -tristemente, a veces "ni siquiera son".

Si queremos crecer, ya no como para converger hacia los países desarrollados sino al menos para terminar con la espiral de caída del PBI per cápita, debemos entender que más restricciones e impuestos no ayudan. De lo contrario, desaprovecharemos hasta los poquitos efectos positivos que podría habernos dejado la pandemia..