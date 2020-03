Mejora el consumo, pero no se mantendría en el tiempo

Fuente: Archivo

Para Analytica, subió el ingreso real en el primer trimestre

Un informe de la consultora Analytica calcula que el ingreso real de los trabajadores tuvo una mejora del 2,2% en el primer trimestre del año, lo que empuja el consumo tras largos meses de caída, pero no prevé que la situación se mantenga a lo largo de 2020.

De acuerdo con la consultora, las paritarias cerradas en las últimas semanas delinean una trayectoria de ingresos mejor de la proyectada a comienzos de año, lo que hizo que modificara sus proyecciones de consumo privado para el primer trimestre de una caída del 0,4% a un aumento del 0,2%.

Según sus cálculos, los salarios crecerán en el primer trimestre a un ritmo promedio del 4%, mientras que la inflación cerrará con un promedio mensual del 2,5%, lo que da que el ingreso real de los trabajadores aumentará 2,2%. "Nuestro modelo de consumo asume que, ante un cambio del 1% en el ingreso el consumo varía en un 0,5%, con lo que el nuevo escenario implica una mejora del PBI de 0,4 puntos porcentuales", explica el informe.

Sin embargo, según Analytica, este contexto no puede sostenerse "por el escaso margen fiscal que hay para contener tarifas y el necesario deslizamiento del tipo de cambio para tener un buen ritmo en la liquidación de la cosecha, que se trasladará a precios".

"Al momento solo observamos que se anticipa parte de la recuperación que preveíamos para el tercer y cuarto trimestres. El Gobierno sólo esbozó que mantendrá el resultado fiscal de 2019, con un déficit primario del orden de 0,5% del PBI, pero aún resta ver el impacto del Presupuesto. De ser expansivo, puede implicar una mejora en la actividad de 2020, aunque sin crédito externo, el efecto es de una vez y para siempre. Aun con un buen canje de deuda, hasta que la inflación no se consolide en la zona del 15-30% [anual], no hay margen para pensar en el mediano plazo y no tendremos novedades sino hasta luego de las elecciones 2021", concluyó.