Melconian criticó el presupuesto presentado por Milei y aseguró que el programa económico es “débil”

En el marco de la presentación del presupuesto 2025 que hizo el presidente Javier Milei en el Congreso este domingo, el economista Carlos Melconian cuestionó el plan pronosticado por el Gobierno porque “no saben ni cómo explicarlo”. El extitular del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri aseguró que el programa económico “no garantiza” la generación de dólares que necesita la economía argentina y apuntó hacia la “incertidumbre del equilibrio fiscal”.

“Hay dos variables muy difíciles pero con gran injerencia en precios y en actividad, que son la demanda de dinero y la demanda de crédito. La inflación prevista por el Gobierno para este año es 104%, y eso implica una inflación mensual inferior al 1,2% o 1,1% para el resto del año. No va a dar ”, auguró, en diálogo con Radio Rivadavia.

Y así, marcó: “Pusieron 18% de inflación para el año que viene y 5% de crecimiento económico: eso requiere un comportamiento de la demanda de pesos de la gente y de la aparición del crédito que es bastante difícil. A partir de acá hay que empezar a discutir las inconsistencias porque puede pasar que la inflación sea más y el crecimiento menos. Me quedé más preocupado por el dogmatismo fiscal, en términos de que apostamos a esto y vamos por otro año reiterativo del superávit fiscal”.

Carlos Melconian cuestionó la inflación pronosticada para el año que viene. Nicolas Sanz - IDEA

Añadió que “los dólares para comprar (por parte del BCRA) son excesivamente dependiente del comercio exterior” y estimó que “no da US$20.000 millones” para el año entrante. Asimismo, enfatizó que “el cepo, el blend y el sinceramiento cambiario” son “absolutamente inconsistentes para transitar el año 25 como estamos” .

“En términos de consistencia interna, que es el presupuesto, está bien, pero la consistencia externa brilla por su ausencia, que es el régimen cambiario, el precio del dólar, el acceso a los mercados o el fondo monetario. Todo esto está absolutamente ignorado”, continuó y detalló: “Mi preocupación ideológica y dogmática respecto al plan débil de este Gobierno es que hay una apuesta excesiva al fiscalismo dogmático, ahí es donde veo la mayor inconsistencia y la que realmente me preocupa”.

Además, consideró cómo debería ser visto el equilibrio general del Gobierno: “El Gobierno tiene un superávit fiscal para comprar dólares equivalente a los intereses de la deuda, y tenés una demanda de dinero con una aparición del crédito para el nivel de actividad. Los factores que se absorben son el superávit fiscal, que retira pesos, y la demanda de dinero de la gente, que hace que aparezcan pesos y que no sea un elemento inflacionario”.

En esta misma línea, habló sobre la continuidad del cepo cambio y las promesas de Milei de eliminarlo en algún momento de este año: “El régimen cambiario del blend, el cepo en determinadas partidas… Es imposible continuar con una restricción a los dividendos. Sí, es posible y así va a ser, que Turismo, Viaje, Tarjeta de Crédito, continúen con cepo . El 100% de las importaciones con crecimiento no alcanzan con el 80% del cobro de exportaciones, no podés sacar el impuesto país completo y generar una avalancha de importaciones. Y no me van a llevar a la palabra de devaluar, entonces, ¿qué me preocupa de la consistencia macroeconómica? El dogmatismo fiscal del Gobierno que cree que hay una automaticidad donde vos vas a escupir los dólares que necesito. Eso no existe”.

Milei durante la presentación del presupuesto 2025 en el Congreso. Prensa Senado

En cuanto a la otra promesa fuerte que hizo Milei en la campaña sobre dolarizar la economía, Melconian apuntó: “Esto descansa en la demanda de dinero en pesos. Vamos a un modelo antidolarización absoluta, con un rol del Banco Central abierto, pero fenomenal”. “Acá se confundió en el debate la inconsistencia fiscal presupuestaria con la inconsistencia y el faltante y la pobreza de un programa macroeconómico”, aclaró.

Finalmente, el economista aconsejó que antes de “pretender un número mensual de inflación” hay que eliminar la inflación latente. “ Vos tenés que tener un equipo que te ilumine y que no te deje ir a la banquina, pero no para que piensen todos tan distinto que al final no vayan para ningún lado . Acá veo desprecio en el tratamiento del sector externo y ese capricho de bajar el dólar, después unificar y después liberar”, lanzó.

Y cerró: “En 2024 hubo un sablazo tan grande en lo discrecional que no queda mucho más para dar ahí, por lo que es ineludible continuar en un aumento real de lo tarifario. No voy a decir que creo ciegamente en la explicación que ayer dio el Gobierno, no saben ni cómo explicarlo y no es fácil. Está la inconsistencia de los programas, que es pobre y no aparece”.

