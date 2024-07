Melconian dijo que Milei cortó la emisión como una “excusa” para “bajar la brecha” y sugirió qué hacer con el cepo

Escuchar

Luego de que el presidente Javier Milei anunciara el cierre de la “última canilla” de emisión monetaria para controlar el valor del dólar paralelo y hacer escasear los pesos, el economista que sonaba como posible ministro de Economía de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, dijo en una entrevista que la medida es una “excusa para bajar la brecha” entre el dólar oficial y el paralelo. Por otro lado, tras asegurar que el cepo era “ilevantable”, sugirió cómo salir de la restricción teniendo en cuenta este nuevo contexto.

Sobre el anuncio del mandatario para cortar la emisión, el expresidente del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri analizó: “Concretamente, el Banco Central (BCRA) va a intervenir bajo los efectos de que la emisión sea cero. Me he propuesto bajar la inflación y veo que una canilla pierde, y dicen, déjenla porque de esa canilla se toma agua, déjenla porque yo compro dólares y no tienen reservas. El primer objetivo es la seca, y no va a haber más pesos y la inflación va a caer, y el que quiera hacer algo va a tener que vender dólares, se va a tener que rendir. En el fondo el modelo es ese. Yo quiero que la cantidad de pesos en la economía me absorban lo que expandiste ayer, y lo voy a juntar con las otras canillas cerradas y que con eso escasee el peso”.

Por otro lado, dijo que el Gobierno busca una “excusa” para “amenazar” y “bajar la brecha” cambiaria. “Buscan una excusa para amenazar, entonces encuentran la regla de que vendo lo que compré y con eso chupo pesos. Pero vos no querés chupar pesos, en el fondo querés bajar la brecha que se te escapó. En esta historia apareció que hay US$2000 millones para chupar. Más excusas todavía, porque estás queriendo vender US$2000 millones. ¿De dónde los sacás si no tenés reservas?”, insistió luego.

Además, el exfuncionario de la gestión macrista aseguró que el Gobierno “sabía” que la “etapa de emergencia” estaba “agotada” porque “la etapa uno tenía plazo”. “Vienen postergando el pago de importaciones de este gobierno. Sobre esa base se construyeron las reservas que compró el BCRA. El valor del tipo de cambio, el 800 original, se va incrementando al 2%. Esto tiene además un ajuste fiscal. Mes a mes se repite sobre la base de que hará crédito con la idea de que podés reproducir esto, con la idea de que impuestos van a caer, manteniendo licuadora para que luego sea motosierra. Yo no creo que este sea el programa, tiene fecha de vencimiento, es la etapa uno. Siempre esto fue explicitado como el programa”, agregó en diálogo con Marcelo Longobardi.

Al ser consultado sobe las razones de la suba de la brecha -ya que el dólar blue rompió la semana pasada la barrera de los $1500-, Melconian dijo que puede ser por varias razones, por ejemplo, la tardanza de la aprobación de la Ley Bases, las importaciones, y “el viernes fatídico de la conferencia de prensa” del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, en la que había expectativa sobre el levantamiento del cepo. “Estaba escrito que la etapa 1 tenía fecha de vencimiento. La etapa 2 no sé, la conferencia de prensa, para anunciar que el pedacito que queda de deuda del BCRA, que se la pasan al Tesoro. Y a esto, que duró poco, vino la 3 [el anuncio de Milei]”, reflexionó.

En ese marco, Melconian añadió: “Ahora van a escasear dólares, ¿Sigue ese [siendo] tu modelo o te ponés a pensar en otra cosa? ¿Borrón y cuenta nueva o continuidad? Me pondría mal si lo que viene es tres canillas cerradas, escasez de pesos y vomitar dólares. ¿Cómo sigue la película para adelante? ¿Vas a vender? Si esto lo hiciste por la brecha”.

En otro tramo de la entrevista, habló del cepo cambiario, luego de que hace algunas semanas dijera que era “ilevantable” porque el BCRA “no tiene reservas”. “Hay superávit fiscal, pero con ese seguro no significa que el auto no pueda chocar”, advirtió en ese sentido. Por otro lado, explicó que levantar el cepo “de un plumazo es muy riesgoso” pero adelantó que “en partes, es realizable”. “Vamos a tener que dividir [el cepo] entre el comercio exterior, las personas, las compañías, y ahí podemos hablar”, indicó.

Finalmente, anticipó una recuperación recién para el 2025. “El 70% [de la actividad económica va] mal. El nivel de actividad está tratando de buscar la base de la L en el tercer trimestre. La U es en el 2025. Lo único que queda en ver si hay una posibilidad de recrear la demanda de crédito. Buscar deflación y buscar que la gente vomite los dólares propios si los pesos escasean, es dolorosísimo”, cerró.

