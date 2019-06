Crédito: La Noche de ML

Cristina Kirchner financió el déficit fiscal con emisión monetaria y uso de reservas, Macri cometió un gran error al no dejarle eso en claro a la sociedad y al no corregir el exceso de gasto, que tocó niveles récords durante el kirchnerismo. Estas son algunas de las definiciones del economista Carlos Melconian , expresidente del Banco Nación , quien además señaló: "La gente está disconforme con la economía, pero no quiere que vuelva lo anterior".

El economista, que destacó que su corazón está con el actual gobierno, hizo estas afirmaciones en una exposición que dio en el Congreso Nacional Pyme, que se hizo en La Rural. Allí aclaró que es muy crítico con la actual administración, pero que algunas cosas se han hecho bien; por lo tanto, si bien el escenario sigue siendo malo (como lo era en 2015), ahora es "malo, pero diferente".

Al empezar su exposición, Melconian explicó cómo se llegó hasta la situación actual, de la mano de una política económica que eligió financiarse primero en Wall Street y luego, cuando ahí le cortaron el crédito, con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ). El paquete tiene un monto de 57.000 millones de dólares, algo inédito. Y es básicamente para el período Macri, porque quedan solo 6000 millones para el período 2020/21, que también puede seguir siendo Macri.

El tema es que recién las chances de volver a pedirle más plata al FMI llegarán en 2022/23. En 2020/21, donde hay bajo desembolso y baja amortización, hay que ver de dónde va a salir la plata que el país va a necesitar en esos dos años. "Mi corazón está con este gobierno, pero yo les digo las cosas como son. La pregunta es quién pondrá la plata en 2020/21, si se abre Wall Street de nuevo o si el FMI con doce veces la cuota vuelve a poner la plata", analizó. "Cómo se financia este agujero es la historia de la Argentina", agregó.

Según Melconián, la Argentina tiene un problema histórico que es resolver cómo financia ese agujero y la sociedad tiene que decidir. "En una de esas, le gusta la emisión de moneda, pero tiene que tener claro que reservas no va a tener más", señaló.

"Plan picapiedras"

Presentado el tema central, que es el de la deuda, viene lo que el propio Melconian denominó "Plan picapiedras". Según dice, es un plan que estaba implícito en todo esto, porque el equipo técnico del FMI se vio obligado por una decisión política de Donald Trump de ponerle plata a la Argentina, que es un país incumplidor. Ese programa no está dirigido a la reactivación y consiste en tres mandamientos: no malgastar dólares, porque no hay reservas, no emitir y no gastar más de lo que se recauda. "El pensamiento del FMI es: si te presto 50.000 millones, por lo menos aguantá 18 meses", acotó.

El economista estima que hasta agosto, el mes de las PASO, el tema cambiario va a estar controlado, porque tiene un torniquete fuerte. "Gana la pulseada cambiaria el Gobierno, excepto que pierda por mucho en las PASO y la gente se asuste. Sería muy bueno que el dólar fuera a $50, así no se atrasa, pero sin saltos. Sería bueno que la tasa de interés no rebote tanto. La inflación estará en 38/40 este año. Y el nivel de actividad, excepto el agro, que está recuperando lo de la sequía, hace una pequeña 'L' de acá a fin de año", detalló.

Cristina vs. Macri

Dicho todo esto, Melconián se dedicó a lo que puede pasar en las elecciones y trazó una comparación entre Cristina y Macri. "Los primeros cuatro años de Cristina fueron muy malos: 1,5% de crecimiento y 182% de inflación, más todo lo que incubó, porque se fumó la energía, el trigo, las vacas, las reservas. Ahora, si uno ve los números de Macri, son peores, pero hay que aclarar que se empezó a arreglar lo del gas, la luz, el transporte. Pasa que a ese ´arreglar´ la gente lo toma como que es a costa de su bolsillo, porque se acostumbró a los subsidios a partir de 2003", expresó.

Por eso, en su opinión, se diseñó una campaña que era tener a Cristina viva como rival y mantener a la oposición desunida. "Porque desde la vuelta a la democracia el gobierno que tiene esta economía no gana, pero tampoco ganó el que fue desunido. Además, de las últimas cinco elecciones, el populismo perdió cuatro. O sea: la gente está disconforme con la economía, pero no quiere que vuelva lo anterior", enfatizó.

El expresidente del Banco Nación cree que entre Cristina y Macri, la gente va a elegir a Macri, pero, de todos modos, este último no tendrá el crédito que tenía en diciembre de 2015. "Es una situación compleja", opinó.

A la hora de hacer un balance de la gestión Macri, Melconián separó: "En algunos frentes se ha mejorado, con menos déficit fiscal, más superávit comercial, un dólar más lógico; y en otros se ha empeorado (más gasto previsional, mayor carga de intereses, la deuda pública, la recesión. Y cero avance en las reformas previsional, laboral y tributaria. Y hay un problema estructural acá, que es la moneda, porque acá nadie ahorra en pesos, sino que transaccionan en pesos y ahorran en dólares, que por lo general, sacan del circuito".

En la agenda de lo que se vendrá después de las elecciones, Melconian destacó que todo el mundo habla, entre otras reformas, de la laboral, y que muchos la obstaculizan con el argumento de que va contra los intereses de los trabajadores, pero para él, la actual legislación va en contra de los empleadores pymes, porque "es obsoleta", tiene "un millón de curros" y porque la justicia laboral está "contaminada".