Melconian: "Si no hay quita en la deuda, es pan para hoy, hambre para mañana"

27 de septiembre de 2019

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El economistas Carlos Melconian participó de la 40º Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Sus frases más relevantes:

"Si no hay una quita en la deuda, es pan para hoy, hambre para mañana. No hay ningún ajuste posible que conviva con una no quita de la deuda. Los números no dan."

"Teníamos una higiene que imponía el plan picapiedra: lo que te mando es para pagar deuda."

"Si no entran los 5400 millones de dólares, faltarán 2700 millones. Habrá que agarrar de algún lado. Se pierde la higiene."

"El pulso de la transición es el nivel de las reservas. En estos casos, las cosas se manejan con plata, no con credibilidad."

"Vamos a una reestructuración de acá a la China y no será a la uruguaya. Con la uruguaya empezamos a incubar inmediatamente el próximo problema."

"No hubo reformas estructural y le dieron 57.000 millones de dólar. Si con plata grande no hubo reformas, cómo es la reforma sin plata. Le dieron 13 veces la cuota de la Argentina. El récord es Grecia con 15 veces su cuota de préstamo."

"Me saco el sombre por [Néstor] Kirchner y [Roberto] Lavagna. El primero por recomponer la gobernabilidad como político, y Roberto, por la valentía de tomar ese quilombo, pero la economía estaba saliendo. Mi abuela agarraba en 2003, sin subestimar."

"La herencia para Alberto Fernández se parece más a la que recibió [Carlos] Menem. No creo que sea tan barato, la realidad te hace limpiar."

"No me dieron bola en la Fundación Pensar en 2015."

"El patrimonio del Banco Central sigue siendo una iglesia donde uno va a rezar."

"Hay miedo hablar de las reformas. Estamos subestimando el tema para cualquier presidente que venga."

Sobre las retenciones. "Se licuaron con el monto fijo. Van a volver los porcentuales."

Sobre el acuerdo de precios y salarios. "Si hay un programa atrás, no tengo problema. Si es un programa con un acuerdo fofo adentro, entonces sonaste".

"El tipo de cambio libre y flotante fue una pésima idea del presidente Mauricio Macri."

"¿Vamos a bajar el gasto en café y fotocopia? Tiene tres nombres este el quilombo."

"Paradójicamente a los dos gobiernos que mejor les fue después de la vuelta a la democracia es al primero de Menem y al primero de Néstor Kirchner."

"Los tres kirchnerismos fueron el gobierno de Néstor, Cristina 1 y Cristina 2, que fueron muy bueno, bueno y malo, respectivamente."

"Menem recibió una hiper pero no totalmente implosionado. A los seis meses se comió una segunda hiper y modificó el balance del Banco Central en enero de 1990."