Mercados financieros: una turbulencia que solo podrá calmarse con un acuerdo con el FMI y un cambio de discurso

Junto a los últimos días de octubre 2020, la semana que está terminado fue la de mayor tensión desde que asumió el actual gobierno. Las elecciones que se acercan (y sus derivaciones) y la falta de un programa macroeconómico para los próximos dos años fueron la combinación perfecta para que las variables financieras toquen valores críticos: subieron los tipos de cambio, empujando la brecha a los máximos de 2021; el riesgo país alcanzó los máximos post reestructuración y el Banco Central volvió a vender dólares en mercado oficial y en los financieros, lo que hundió a las reservas netas a su nivel más bajo desde marzo.

El Banco Central reforzó el cepo cambiario el 5 de octubre en dos frentes: en el comercial aplicó fuertes restricciones sobre los importadores y en el financiero estableció regulaciones para eliminar arbitrajes entre los Bonares (ley local) y los Globales (ley extranjera) que le estaban demandando cada vez más reservas. El objetivo era claro, mitigar la pérdida de reservas y así comprar tiempo para llegar decorosamente a la elección.

La regulación del mercado de cambios oficial le permitió a la autoridad monetaria comprar US$767 millones entre el 5 y el 27 de octubre, recuperando la mitad de los US$1.522 millones vendidos entre el 26 de agosto y las restricciones. Claro que este resultado aparentemente exitoso fue a costa de menores importaciones que comenzaron a afectar la producción, por faltante de insumos, y los precios internos, por incertidumbre sobre el costo de reposición. Tanto es así, que el BCRA relajó las restricciones de jure el 28 de octubre, dos días antes del vencimiento de la norma que redujo las compras al exterior, lo que le llevó a vender US$567 millones hasta el pasado jueves. El enfoque monetario de la balanza de pagos volvió a entrar en acción: los pesos que no se pueden dolarizar directamente (cuenta financiera) por el cepo se vuelcan a dolarizarse por bienes y servicios (cuenta corriente). En otras palabras, todos quieren apropiarse del subsidio implícito que representa una brecha cambiaria de 120%.

A las ventas del Banco Central en el mercado oficial se le sumaron las que realiza en el MEP con bonos de ley local (que cotiza a $180), que habrían promediado US$20 millones diarios en los últimos días, en línea con lo utilizado en septiembre con este fin (último dato oficial). Si bien las restricciones para operar bonos ley local (principalmente, AL30), suavizaron la necesidad de intervención oficial en un comienzo, claramente no frenaron el drenaje de reservas desde este lado. Aquí de nuevo, el crecimiento de los dólares financieros libres ensanchó la brecha de la brecha y volvió más tentador el subsidio implícito. Ambas intervenciones provocaron que las reservas netas líquidas (descontándoles a las netas el oro y los DEG en poder del BCRA) se hundieran hasta los US$669 millones el jueves, tocando los mínimos desde el 10 de marzo pasado.

Las derivaciones del refuerzo del cepo del 5 de octubre fueron las previsibles. En otras palabras, removerle oferta (los arbitrajistas) a los dólares MEP y CCL con bonos Globales daría lugar a un fuerte salto de estos tipos de cambio, como terminó ocurriendo.

Estos dólares financieros MEP y CCL “libres” tocaron 206 y 220 pesos, respectivamente, alcanzando ambos el récord nominal histórico. Este repunte de los tipos de cambio, si bien tuvo como disparador las regulaciones impuestas, es el reflejo de la emisión monetaria desmedida para financiar el déficit fiscal (que al llegar a 2,9% del PBI a octubre, es la máxima desde la salida de la convertibilidad, a excepción de 2020) y de un marcado deterioro de las expectativas. Estos récords llevaron a las brechas cambiarias a tocar los máximos desde octubre 2020: la del MEP tocó 106% (versus 115%) y la del CCL alcanzó 121% (versus 130%).

¿Dónde para? Difícil definirlo con precisión, ya que depende no solo del nivel de monetización de la economía, sino también de las expectativas de los agentes. Como referencia, en momentos de pánico como los del año pasado, cuando la brecha del CCL tocó 130%, el mercado llegó a pagar 179 pesos, equivalente a 276 pesos de hoy. No significa que vaya a ir a esos niveles, sino que el mercado ha pagado más en momentos de zozobra.

Como no podía ser de otra manera en este contexto, el riesgo país tocó los máximos post reestructuración. El índice que mide el riesgo del emisor por sobre la tasa libre de riesgo (bonos del Tesoro americano) siguió quebrando récords esta semana, como viene haciéndolo desde mediados de octubre, al alcanzar los 1741 puntos básicos el pasado miércoles.

Los bonos no paran de caer desde comienzos de septiembre, cuando habían tocado los máximos desde febrero (1.490 puntos básicos de riesgo país). Así el rendimiento promedio ponderado de los Globales alcanzó 19,1%, dando un fuerte salto desde 16,2% el 13/09, el día posterior a las PASO. El movimiento es de manual: cae el peso (sube el dólar), el Banco Central se demora en sincerarlo (aceleración del crawling peg de mínima o salto discreto, con probabilidad creciente), pierde reservas y sube la brecha cambiaria, y cae el precio de los bonos soberanos.

¿Cómo puede frenarse esta dinámica? ¿Quién le pone techo al dólar (piso al peso) y piso a los bonos? La orientación del discurso y la política económica del Gobierno. Basta ver qué hizo en la crisis financiera de hace exactamente un año. El Banco Central subió la tasa de interés, el Tesoro realizó una gran colocación de un bono dólar linked que le permitió devolver adelantos transitorios (“anulando” emisión monetaria) y moderó en el margen el gasto público. Más importante que esto, todas estas medidas fueron enmarcadas en una moderación del discurso. Da la sensación de que hasta el día de la elección no veremos nada de eso, por lo que cabe esperar que la tensión continúe. Como condición necesaria, las medidas del gobierno deberían tomar una orientación similar a las de fines de 2020. Sin embargo, esto no será suficiente ya que los desequilibrios macroeconómicos acumulados son mayores, la credibilidad es menor y los vencimientos con el FMI alcanzan US$19.000 millones en 2022. Un acuerdo de buena voluntad con el organismo, que al menos busque llevar el déficit primario al 2% o 2,5% del PBI sería la piedra angular para ayudar a surfear la ola y que la nominalidad no se espiralice.