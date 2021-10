Mercosur: un bloque que pierde fuerza y no logra fijar una agenda en común

Luego de tres décadas de vida, el Mercosur no puede exhibirse como un éxito y, después de marchas y contramarchas, con algunos períodos de mayor cooperación, su actualidad muestra que dista mucho de ser un mercado común, que su participación en el comercio mundial es baja y que los desacuerdos están a la orden del día.

Luis Palma Cané, director de Fimades y especialista en comercio internacional, es tajante en su diagnóstico: “Para mí el Mercosur no es mercado común y nunca el bloque llegó a ser lo que se propuso en sus comienzos. El mejor ejemplo de eso es el problema que se plantea con Uruguay, que con toda razón quiere hacer acuerdos con todo el mundo, mientras que la Argentina le dice que no. Así no se puede avanzar”.

Un mercado común, explicó Palma Cané, implica una integración regional total de bienes, servicios, capital y personas. “Además, exige políticas macroeconómicas coordinadas y una coordinación política, sumada a una unión monetaria y fiscal. Ahora, el Mercosur de todas esas características lo único que ha logrado establecer es una unión aduanera imperfecta”, opinó.

Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales, señaló que el Mercosur no es un gran actor en el comercio mundial. “El bloque en su conjunto exporta el 1,5% de todas las exportaciones del mundo sumadas. El ratio exportaciónes/PBI agregado en todo el Mercosur rondará este año 16% y eso significa una cifra cercana a la mitad del ratio mundial, que es 30%”, indicó.

El Mercosur, además, ha visto reducir su comercio intrabloque porque, según explicó Elizondo, son ahora más relevantes para sus socios los mercados asiáticos.

En tanto, en la relación entre los dos principales socios, Brasil sigue siendo el mayor mercado para la Argentina, pero de representar más de 20% del total en 2010/2015 cayó a 13% hoy. Para Brasil, la Argentina es hoy su cuarto mercado, pero había llegado a ser el segundo hace 20 años.

Según Elizondo, el Mercosur llegó a representar el 28% del total de ventas externas argentinas a inicios del siglo XXI (y se mantuvo bien por encima del 20% entre 2010 y 2014), pero hoy, aún con la recuperación de este año (en el que llegará a US$12.500 millones de exportación al bloque), está debajo del 15%.

¿Por qué no despega el Mercosur? Un alto exfuncionario del gobierno anterior, dijo que, sacando la crisis económica, lo que hay es una divergencia en la visión entre la Argentina y el resto de los socios. “En la gestión anterior habíamos logrado que los cuatro países compartieran un diagnóstico y una postura operativa. Se buscaba una mayor aceleración de las negociaciones internacionales, profundizar el proceso de integración y actualizar algunas variables internas, pero, desde que asumió este Gobierno, esa comunidad de intereses desapareció”, afirmó.

Ahora, según el exfuncionario, quedó un frente con tres países (Brasil, Uruguay y Paraguay) y la Argentina por otro lado, frenando toda negociación internacional.

El deterioro del bloque no es nuevo: el exfuncionario relató que en los últimos 20 años hasta antes de la asunción de Mauricio Macri como presidente el Mercosur venía perdiendo relevancia. “No tenía una agenda común, era más cerrado internamente, apoyándose en el mercado interno y no el externo, lo que derivó en un estancamiento en el comercio y la productividad”, concluyó.