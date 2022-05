Miguel Ángel Broda y un duro mensaje contra el Gobierno: “Estamos ante la mayor mala praxis de la historia argentina”

El economista Miguel Ángel Broda se refirió este viernes a la delicada situación económica que atraviesa la Argentina, en el tercer año de mandato del presidente Alberto Fernández, y aseguró que según su opinión lo que ocurre hoy en el país es uno de los momentos más frágiles de la historia reciente.

“Estamos ante la presencia de la mayor mala praxis de la historia argentina”, afirmó en diálogo con radio Mitre en una charla en la que también ahondó en los problemas inflacionarios. “Nunca en la historia argentina hubo tanta emisión para el Estado”, añadió.

“La economía está muy complicada, hay una dinámica de inflación creciente. La tasa de inflación de los tres últimos meses anualizada da más de 90%. La canasta básica subió a una velocidad de 135%, o sea a un promedio del 7 mensual. Tenemos una aceleración del gasto público de una magnitud inédita. En abril el gasto primario sin Covid, subió 93% nominal y 28% real a abril contra abril”, enumeró.

Además, apuntó al ministro de economía Martín Guzmán y al kirchnerismo: “Es un ministro que tiene la velocidad del gasto a 150 km/h y el Instituto Patria quiere ir a 200 KM/h y viene una curva”. Así, resumió: “Argentina es la antítesis de lo que hay que hacer en términos de gasto público y estamos cada vez más lejos de cumplir las metas del Fondo Monetario Internacional del 30/6. Creo que el Fondo va a hacer los desembolsos, pero el financiamiento lo hemos usado el 60% en cuatro meses y medio de lo que era para el año y se estacó el nivel de actividad”.

“Estamos ante la presencia de la mayor mala praxis de la historia argentina de un populismo heterodoxo que hasta genera la rebelión de los mejores heterodoxos”, dijo de manera tajante.

Por otra parte, volvió a repetir que confía en que el país seguirá recibiendo los desembolsos del FMI, “a duras penas se va a mantener el nivel de actividad y consumo del primer cuatrimestre” y aseguró que “lo más probable es que acá a fin de año baje la actividad”.

Consultado por el argumento de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la influencia de los aumentos de precios en la inflación dijo: “La inflación en el corto plazo, por el exceso de oferta de dinero, sin duda que los precios internacionales y el shock de ofertas influyen, pero ya ahora el 10% es por precios internacionales”.

Broda explicó que “cuando la inflación pone primera, es por algo más que eso. Es por tener un peso demasiado apreciado, por temer a las tarifas [a su aumento]”. Y así, advirtió: “Si la propuesta de Guzmán se aplica el 1 de julio, las tarifas en términos reales traen este año subsidios que suben, y el acuerdo con el Fondo era para ahorrar 0,6 del PBI por el aumento de subsidios y disminuir gastos de subsidios, pero el subsidio mínimo subirá 0,6%”.

“La inflación argentina es absolutamente doméstica, es el descontrol fiscal y con un financiamiento monetario que si bien, en términos de expansión monetaria se ha desacelerado, la gente huye del dinero. la tasa de inflación y la bimonetariedad son todas consecuencias de la política doméstica”. Además, apuntó: “No tiene nada que ver con lo que dice la Vicepresidenta, que de esto no entiende nada y está mal asesorada por gente que no sabe nada”.

Sobre la inflación que se puede esperar en 2023, contestó: “El ´23 hoy es un agujero negro, es un año electoral. Me animaría a decir que la inflación será superior a los 73, 75 como piso. A diferencia del 2015, Axel Kicillof [entonces Ministro de Economía en el gobierno de Cristina Kirchner] dejó el campo minado, pero no le explotó antes de irse. Hoy hay seguridad que queda el campo minado, pero no hay seguridad que podamos evitar una aceleración de la crisis”.